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Умер британский инвестбанкир Джейкоб Ротшильд

Британский инвестбанкир Джейкоб Ротшильд умер на 88-м году жизни
В возрасте 87 лет умер британский инвестиционный банкир Джейкоб Ротшильд. Он возглавлял несколько финансовых организаций, и был соучредителем St James's Place, под управлением которой в 2023 году было $212,1 млрд
Джейкоб Ротшильд
Джейкоб Ротшильд (Фото: Ray Tang / Zuma / Global Look Press)

Умер британский инвестбанкир Джейкоб Ротшильд, ему было 87 лет. Об этом сообщила его семья 26 февраля, пишет Independent.

Ротшильд был банкиром и финансистом, также был известен своей поддержкой филантропических и экологических инициатив, и еврейских благотворительных организаций.

За свою карьеру он также занимал разные должности, включая председателя попечительского совета Лондонской национальной галереи.

Ротшильд начал свою банковскую карьеру в семейном бизнесе NM Rothschild & Sons в 1963 году. В 1976 году пост председателя банка перешел от его отца, который решил заняться научной карьерой, к его двоюродному брату сэру Эвелину де Ротшильду. В 1980 году Джейкоб покинул банк, получив независимый контроль над Rothschild Investment Trust).

В 1988 году Ротшильд реорганизовал его в инвестиционный траст RIT Capital Partners plc. По данным компании, с момента листинга на Лондонской фондовой бирже в 1988 года, она обеспечила акционерам общую доходность по цене акций в размере 10,7% годовых.

Также он стал соучредителем J Rothschild Assurance Group (St James's Place plc с 1997 года), вместе с сэром Марком Вайнбергом в начале 1990-х годов. Компания занимается консалтингом по финансовым вопросам, по ее данным, в 2023 году число средств, находящихся под управлением компании, достигло £168.2 млрд ($212,1 млрд). Приток чистого капитала к первому составил £5,12 ($6,45 млрд). Число квалифицированных консультантов выросло до 4,8 тыс. сотрудников.

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С ноября 2003 года до своей отставки в 2008 году Ротшильд также был заместителем председателя британского медиа BSkyB Television и до 2008 года оставался директором бельгийской финансовой группы RHJ International, которая в 2015 году поменяла название на BHF Kleinwort Benson Group. Группа занимается управлением активами и коммерческими банковскими операциями.

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Георгий Смирнов
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