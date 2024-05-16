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Общество ,  
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Умер художник Сергей Андрияка

Российский живописец Сергей Андрияка умер в 65 лет
Умер заслуженный художник России Сергей Андрияка, ему было 65 лет. Основными жанрами его творчества стали натюрморт и пейзаж, а техникой — акварель. В стране и за рубежом с 1985 года состоялось более 500 выставок его работ
Сергей Андрияка
Сергей Андрияка (Фото: Елена Никитченко / ТАСС)

Заслуженный художник России Сергей Андрияка умер в 65 лет, сообщила РБК проректор Академии акварели и изящных искусств художника Наталья Курбатова. 

«Он был великий человек и великий художник», — прокомментировала РБК коллега и ученица Андрияки, художница Ольга Волокитина.

Андрияка родился 14 июля 1958 года в Москве. В шесть лет его начал обучать рисованию отец, заслуженный художник РСФСР Николай Андрияка. Окончил факультет живописи Московского государственного художественного института имени В.И. Сурикова. В 1983 году Андрияка вступил в Союз художников СССР. В 1996-м его удостоили звания заслуженного художника России.

Сергей Андрияка
Фото: andriaka-art.ru
Фото: andriaka-art.ru
Фото: andriaka-art.ru
Сергей Андрияка за работой, 1994 год
Фото: andriaka-art.ru
Фото: andriaka-art.ru
Фото: andriaka-art.ru
Фото: andriaka-art.ru
Владимир Путин награждает Сергея Андрияку орденом Александра Невского, 2019 год
Сергей Андрияка
Фото: andriaka-art.ru
Фото: andriaka-art.ru
Фото: andriaka-art.ru
Сергей Андрияка за работой, 1994 год
Фото: andriaka-art.ru
Фото: andriaka-art.ru
Фото: andriaka-art.ru
Фото: andriaka-art.ru
Владимир Путин награждает Сергея Андрияку орденом Александра Невского, 2019 год
Сергей Андрияка
(Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)
Фото: andriaka-art.ru
Фото: andriaka-art.ru
Фото: andriaka-art.ru
Сергей Андрияка за работой, 1994 год
(Фото: Борис Кавашкин / ТАСС)
Фото: andriaka-art.ru
Фото: andriaka-art.ru
Фото: andriaka-art.ru
Фото: andriaka-art.ru
Владимир Путин награждает Сергея Андрияку орденом Александра Невского, 2019 год
(Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Школа акварели Сергея Андрияки была основана в 1999 году, она входит в состав одноименной Академии. Художник также являлся членом экспертного совета по направлению «Искусство» в центре «Сириус» и основателем научно-методического журнала Secreta Artis. Он также преподавал, проводил мастер-классы, стал автором более 50 научных публикаций. С 1985 года прошло свыше 500 выставок его работ в России и за рубежом.

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К числу основных жанров творчества Андрияки относятся натюрморт и пейзаж. Как уточняется на сайте Академии, его «самой любимой всегда была живопись акварелью», при этом он писал картины без предварительного карандашного рисунка. Многие работы Андрияка посвятил архитектуре российских и зарубежных городов.

Андрияка был награжден знаком отличия «За заслуги перед Москвой», орденом Александра Невского, Орденом Почета, медалью «За служение искусству».

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