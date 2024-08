Главное о карьере умершего от рака тренера Эрикссона. Фотогалерея

Тренер Свен-Йоран Эрикссон умер в понедельник, 26 августа, от рака. Чем запомнилась карьера бывшего тренера сборной Англии и «Манчестер Сити» — в фотогалерее «РБК Спорт»

Свен-Йоран Эрикссон (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Бывший главный тренер сборной Англии по футболу Свен-Йоран Эрикссон, сообщивший в январе о терминальной стадии рака поджелудочной железы, умер в понедельник, 26 августа, в возрасте 76 лет.

За несколько дней до смерти он записал прощальное обращение к болельщикам, в котором выразил надежду, что его запомнят «позитивным парнем, который сделал что мог».

В январе швед говорил, что у него «в лучшем случае есть год». В документальном фильме о себе Эрикссон сказал, что у него была хорошая жизнь. «Не грустите, улыбайтесь. Спасибо за все, тренеры, игроки, зрители, это было здорово. Берегите себя и свою жизнь», — отметил он.

Чем же запомнилась тренерская карьера шведского специалиста — в фоторепортаже «РБК Спорт».

Фото: Global Look Press

После завершения карьеры футболиста Эрикссон в 28 лет стал ассистентом Торда Грипа в шведском «Дегерфорсе» в 1976 году, а уже через год он стал главным тренером команды. В 1978-м вывел клуб во второй дивизион Швеции.

Эрикссон в 1979 году был назначен тренером «Гетеборга». Под его руководством команда впервые выиграла Кубок Свенска, победив в финале Видабергс 6:1. Уже в 1982-м команда выиграла требл.

В сезоне 1981/82 он привел «Гетеборг» к первому в истории для шведских клубов Кубку УЕФА. Команда Эрикссона в четвертьфинале победила «Валенсию», в полуфинале — «Кайзерслаутерн», а в финале «Гамбург».

Фото: Global Look Press

После успеха со шведским клубом Эрикссон возглавил португальскую «Бенфику». Он дважды руководил командой: впервые с 1982 по 1984 год, а затем с 1989 по 1992 год.

Он трижды приводил команды к чемпионству Португалии (1982/83, 1983/84, 1990/91), становился обладателем Кубка (1982/83) и Суперкубка страны (1989). Также доходил до финала Кубка УЕФА (1982/83) и финала Кубка европейских чемпионов (1989/90).

Фото: Laurence Griffiths / Getty Images

С 1984-го по 2000-й с перерывами он работал в Италии: Эрикссон возглавлял «Рому» (1984–1987), «Фиорентину» (1987–1989), «Сампдорию» и «Лацио» (1997–2000).

Вместе с «Ромой» и «Сампдорией» он стал обладателем Кубка Италии в сезонах 1985/86 и 1993/94 соответственно.

Наибольшего успеха в Италии Эрикссон достиг с «Лацио». Шведский специалист привел римский клуб к чемпионству (1999/2000). Дважды выигрывал Кубок (1997/98, 1999/2000) и Суперкубок Италии (1998, 2000). Также становился обладателем Кубка обладателей кубков (1998/99) и обладателем Суперкубка УЕФА (1999).

Фото: Grazia Neri / ALLSPORT

В октябре 2000 года Эрикссон встретился с Папой после того, как привел «Лацио» ко второму чемпионству в истории.Также в 2000 году шведский специалист был признан тренером года в чемпионате Италии.

Фото: Ben Radford / Allsport

С 2001-го Эрикссон возглавил сборную Англии. Он вывел команду в четвертьфинал чемпионатов мира 2002 и 2006 годов, а также Евро-2004.

Фото: Phil Cole / Getty Images

Всего под его руководством сборная Англии провела 66 матчей. Он покинул сборную после поражения от команды Португалии в четвертьфинале чемпионата мира 2006 года (1:3).

Фото: Global Look Press

В июле 2007-го Эрикссон подписал трехлетний контракт с «Манчестер Сити». Шведский специалист стал первым тренером из Швеции в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Старт сезона был для Эрикссона довольно успешным: после трех матчей «Сити» обыграл действующего чемпиона Англии «Манчестер Юнайтед» и вышел на первое место, не пропустив ни одного гола. Кроме того, в августе шведский специалист был признан лучшим тренером месяца Премьер-лиги.

Фото: Warren Little / Getty Images

Однако в январе 2008-го «Сити» опустился на седьмую строчку. Уже в последней игре сезона клуб потерпел самое крупное поражение в карьере Эрикссона: «Сити» проиграл «Мидлсбро» со счетом 1:8. В итоге манчестерский клуб занял девятое место в чемпионате и перед стартом нового сезона «Сити» сообщил о расторжении контракта по «обоюдному согласию», несмотря на то, что у Эрикссона оставались два года.

Фото: Global Look Press

В июне 2008 года Эрикссон возглавил сборную Мексики. Однако с мексиканской командой он не добился особого успеха: Эрикссон провел 13 матчей, из которых потерпел шесть поражений, выиграл шесть матчей и один раз сыграл вничью. Он покинул сборную после поражения Гондурасу (1:3) в квалификации к чемпионату мира 2010 года.

В марте 2010-го Эрикссон возглавил национальную команду Кот-д'Ивуара, вместе с которой поехал на чемпионат мира 2010 года. Однако, несмотря на победу над Северной Кореей (3:0), он не смог вывести команду в плей-офф турнира (ничья с Португалией (0:0) и поражение от Бразилии — 1:3).

Фото: Global Look Press

После карьеры со сборными Эрикссон с 2010 по 2011 год работал в «Лестер Сити». После этого он возглавлял китайские клубы «Гуанчжоу Фули» (2013–2014), «Шанхай СИПГ» (2014–2016) и «Шэньчжэнь» (2016–2017).

Под руководством Эрикссона «Гуанчжоу Фули» заняли третье место в лиге (2014) и впервые прошли квалификацию в Лигу чемпионов АФК. Также в 2015 году он привел «Шанхай СИПГ» ко второму месту и клуб впервые квалифицировался в Лигу чемпионов АФК. Кроме того, своем дебютном сезоне в Лиге чемпионов АФК под руководством Эрикссона шанхайский клуб вышел в четвертьфинал турнира.

Фото: Global Look Press

Последней командой специалиста в карьере стала сборная Филиппин, контракт с которой был подписан на шесть месяцев. Филиппинская команда вышла из группы чемпионата Юго-Восточной Азии (2018), однако в полуфинале уступила сборной Вьетнама (по сумме двух матчей 2:4).

Под руководством шведского специалиста сборная Филиппин приняла участие на групповом этапе Кубка Азии (2019), но не смогла выйти в плей-офф, потерпев три поражения.

Фото: Clive Brunskill / Getty Images

Эрикссон является болельщиком «Ливерпуля». Он отмечал, что самым большим сожалением является то, что за свою тренерскую карьеру он ни разу не поработал в ливерпульском клубе.

В марте 2024-го он осуществил свою мечту и стал тренером этой команды в благотворительном матче легенд против «Аякса».

Фото: Clive Brunskill / Getty Images

В той встрече легенды «Ливерпуля» обыграли легенд «Аякса» со счетом 4:2.

После матча Эрикссон признался, что плакал во время песни фанатов «Ливерпуля» — You’ll Never Walk Alone. «Это было прекрасно, совершенно потрясающе, невероятно: начиная с You’ll Never Walk Alone и заканчивая остальными моментами матча. Я плакал (когда слышал песню фанатов «Ливерпуля». — РБК). И «Энфилд» — просто фантастика. Это запомнится мне на всю жизнь», — сказал тренер.