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Умер Юрий Соломин

Народный артист СССР Юрий Соломин умер на 89-м году жизни
Народному артисту СССР Юрию Соломину было 88 лет. В ноябре он попал в больницу с микроинсультом, откуда его выписали два дня назад
Юрий Соломин
Юрий Соломин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин умер в возрасте 88 лет, сообщила RT его внучка.

Прощание с Соломиным пройдет в понедельник, 15 января, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова. Его похоронят на Троекуровском кладбище рядом с женой Ольгой. Она скончалась в 2019 году.

Артиста 9 января выписали из больницы после микроинсульта. Он был госпитализирован в ноябре, когда потерял сознание по дороге в театр.

Mash пишет, что предварительная причина смерти — почечная недостаточность, которая была осложнением после инсульта.

Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. Он окончил Высшее театральное училище им. Щепкина, а в 1957 году начал служить в Малом театре, с 1988 года стал художественным руководителем. За свою карьеру он исполнил десятки ролей, сыграв в таких спектаклях, как «Горе от ума», «Униженные и оскорбленные», «Лес», «Мольер» и других.

«Сцена должна быть выше жизни». Каким был Юрий Соломин
Фотогалерея 

Народный артист сыграл почти в 60 фильмах и сериалах. Среди наиболее известных его ролей в кино и на телевидении — капитан Кольцов из «Адъютанта его превосходительства», Иван Телегин из «Хождения по мукам», Генрих Айзенштайн из «Летучей мыши», сотрудник КГБ Славин из «ТАСС уполномочен заявить…», трактирщик из «Обыкновенного чуда».

В советско-японском фильме «Дерсу Узала» режиссера Акиры Куросавы Соломин сыграл путешественника, географа и писателя Владимира Арсеньева, эту роль актер называл одной из своих любимых. Картина в 1976 году получила премию «Оскар» как лучший иностранный фильм

В 1960 году Соломин начал преподавать в Щепкинском училище, с 1975 года возглавлял курс «Мастерство актера». Под его руководством было выпущено 45 спектаклей. Проводил мастер-классы со студентами из США, Японии, Южной Кореи.

В сентябре 1990 года Соломин возглавил Министерство культуры РСФСР. Занять эту должность артист согласился не сразу, отметив, что не мог бросить театр. В ноябре 1991-го Совет министров РСФСР был распущен, Соломин не вошел в состав нового кабинета.

Соломин — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», был удостоен государственных премий России за вклад в развитие кино, в 2020 году получил звание Героя Труда. В 2012 и 2018 годах был доверенным лицом Владимира Путина в ходе предвыборных кампаний.

Его младший брат, актер и режиссер, народный артист РСФСР Виталий Соломин умер в 2002 году в возрасте 60 лет.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Юрий Соломин Малый театр народный артист театр кино некролог
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