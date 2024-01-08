Умер легендарный футболист Франц Беккенбауэр

Чемпион мира 1974 года по футболу Франц Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет

Немецкий футболист и тренер, двукратный обладатель «Золотого мяча» скончался в возрасте 78 лет. Он один из трех футболистов в истории, которые смогли стать чемпионами мира как игроки и как тренеры

Франц Беккенбауэр (Фото: Bongarts / Getty Images)

Один из лучших защитников в истории футбола немец Франц Беккенбауэр умер на 79-м году жизни. Об этом сообщает DPA со ссылкой на семью бывшего футболиста.

Bild пишет, что Беккенбауэр скончался 7 января в кругу семьи. После смерти сына Стефана в 2015 году состояние здоровья Беккенбауэра стало ухудшаться — он перенес операции на сердце, инфаркт глаза и страдал болезнью Паркинсона и деменцией.

Немец — один из трех футболистов, побеждавших на чемпионатах мира как игрок и как тренер (также это удалось бразильцу Марио Загалло и французу Дидье Дешаму).

Беккенбауэр — чемпион мира 1974 года, обладатель серебряной (1966) и бронзовой (1974) медалей мировых первенств, чемпион Европы 1972 года (в финале ФРГ обыграла сборную СССР 3:0) и вице-чемпион Евро-1976.

Беккенбауэр первым из немецких футболистов провел за национальную команду более ста матчей — всего на его счету 103 игры и 14 голов в сборной.

Беккенбауэр стал первым защитником в истории, получившим «Золотой мяч» как лучший футболист мира (1972), он является единственным игроком этого амплуа, которому награду вручали дважды (также в 1976-м).

На протяжении карьеры он играл за «Баварию», «Нью-Йорк Космос» и «Гамбург». У него было прозвище «Кайзер Франц».

Откройте новые возможности в 2024 году С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45% Купить со скидкой

Беккенбауэр был тренером мюнхенской команды и «Марселя», в 1984–1990 годах возглавлял сборную ФРГ, с которой выиграл чемпионат мира 1990 года.

В 1994–2009 годах был президентом «Баварии», в 1998-м стал вице-президентом Немецкого футбольного союза (DFB), руководил заявкой Германии на чемпионат мира 2006 года, возглавлял оргкомитет турнира.