Что известно о смерти в колонии Алексея Навального

Алексей Навальный умер в колонии в ЯНАО. Что известно о случившемся - в материале РБК

Алексей Навальный (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Смерть в колонии

О смерти Алексея Навального днем 16 февраля сообщило УФСИН ЯНАО. Там заявили, что оппозиционеру стало плохо во время прогулки, практически сразу он потерял сознание. Был вызван экипаж скорой, однако «реанимационные мероприятия положительных результатов не дали».

Медики больше получаса пытались реанимировать Навального, сообщили ТАСС в Лабытнангской городской больнице: «Время бригады скорой в пути заняло меньше семи минут. На территорию колонии к пациенту медики попали за две минуты. Прибывшие на место медики продолжили реанимационные мероприятия, которые уже оказывали медики колонии. И проводили их более получаса. Однако пациент скончался».

В колонию будет направлена комиссия ФСИН, в которую войдут руководители и сотрудники «оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата ФСИН России.

Следственное управление следственного комитета заявило, что по факту смерти Навального проводится проверка.

Председатель общественной наблюдательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа Данила Гонтарь заявил, что жалоб на самочувствие от Алексея Навального не было.

Адвокат оппозиционера Леонид Соловьев сообщал, что в среду был у Навального и «все тогда было нормально». Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (признана иноагентом), сообщила, что никаких подтверждений информации о его смерти у нее нет. Его адвокат вылетает в колонию.

Мать Алексея Навального Людмила Навальная написала в Facebook (соцсеть принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России): «Не хочу слышать никаких соболезнований. Видели сына в колонии 12 числа, были на свидании. Был жив, здоров, жизнерадостен».

Накануне Навальный принимал участие по видеосвязи в заседании Ковровского городского суда. «Жалоб на самочувствие он не предъявлял, активно выступал, излагал доводы в защиту своей позиции», — заявили РИА «Новости» в суде.

Реакция властей

Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину было доложено о смерти Навального. По его словам, информации о причинах случившегося у Кремля нет. «Разбираться будут медики».

Где находился Навальный

В конце декабря Навальный, который изначально отбывал наказание во Владимирской области, сообщил, что переведен в исправительную колонию № 3 в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. Это одна из самых отдаленных колоний в стране, которая находится в зоне вечной мерзлоте. Ее неофициальное название — «Полярный волк». Большинство заключенных в ней осуждены за совершение особо тяжких преступлений, приговорены к 20 и более годам лишения свободы.

Уголовные дела Навального

В июне 2022 года Навальный был приговорен к девяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве. В августе этого года ему дали 19 лет колонии особого режима, признав виновным в создании экстремистского сообщества. 1 декабря Навальный сообщил о возбуждении нового уголовного дела — по ч. 2 ст. 214 УК (вандализм группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды). Навальный называл все обвинения в свой адрес политически мотивированными.