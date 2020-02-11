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Присяжные в 2019 году оправдали на треть больше подсудимых

В 2019 году присяжные оправдали примерно 25% подсудимых, но существенную часть их решений впоследствии отменили
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В 2019 году суды присяжных оправдали примерно четверть подсудимых, дела которых рассматривали. Это следует из статистики, которую озвучил журналистам после выступления на совещании судей председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, передает корреспондент РБК.

«С участием присяжных заседателей судами областного уровня рассмотрено 273 дела в отношении 419 лиц, а районными судами — 474 дела в отношении 585 лиц», — рассказал Лебедев.

Суды присяжных в 2019 году вынесли оправдательные вердикты примерно четверти обвиняемых, следует из статистики, которую привел глава ВС. Суды областного уровня оправдали 80 человек, районные суды — 153 человека.

В 2018 году в судах без участия присяжных заседателей доля оправдательных приговоров составляла лишь 0,3%, а в 2017 году еще меньше — 0,2%.

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В 2018 году присяжные оправдали 17,3% подсудимых. Суды присяжных районного уровня, которые появились только в том же году, оправдали еще большую долю подсудимых — 28%.

При этом существенная часть оправдательных приговоров, вынесенных на основании вердикта присяжных, впоследствии была отменена: из приговоров областных судов — 40%, из приговоров районных судов — 15%.

В 2019 году Лебедев уже говорил о возможности расширения полномочий суда присяжных заседателей. «Во всяком случае по уголовным делам я не вижу препятствий, чтобы расширить состав и категории дел, которые рассматривались бы с участием присяжных в судах районного звена», — говорил председатель ВС. В частности, он предположил, что в перспективе к присяжным смогут отправлять и дела гражданской направленности.

Также Лебедев предложил передать в юрисдикцию коллегий присяжных особо тяжкие уголовные дела любых категорий и дела в сфере предпринимательства. По действующему закону с участием присяжных могут рассматриваться только дела по отдельным составам особо тяжких преступлений. В УПК приводится закрытый перечень статей, по которым это возможно.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: Верховный суд, суд присяжных
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