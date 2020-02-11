Присяжные в 2019 году оправдали на треть больше подсудимых

В 2019 году присяжные оправдали примерно 25% подсудимых, но существенную часть их решений впоследствии отменили

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В 2019 году суды присяжных оправдали примерно четверть подсудимых, дела которых рассматривали. Это следует из статистики, которую озвучил журналистам после выступления на совещании судей председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, передает корреспондент РБК.

«С участием присяжных заседателей судами областного уровня рассмотрено 273 дела в отношении 419 лиц, а районными судами — 474 дела в отношении 585 лиц», — рассказал Лебедев.

Суды присяжных в 2019 году вынесли оправдательные вердикты примерно четверти обвиняемых, следует из статистики, которую привел глава ВС. Суды областного уровня оправдали 80 человек, районные суды — 153 человека.

В 2018 году в судах без участия присяжных заседателей доля оправдательных приговоров составляла лишь 0,3%, а в 2017 году еще меньше — 0,2%.