Умер Максим Кононенко
Колумнист и публицист Максим Кононенко умер в возрасте 53 лет, сообщает RT со ссылкой на его супругу. Кононенко писал колонки для сайта телеканала.
Его брат Андрей сообщил РБК, что публицист умер в больнице.
По данным источника телеграм-канала 112, публицисту стало плохо в своем доме, мужчину госпитализировали, но врачи не смогли его спасти. Baza пишет, что у Кононенко было внутреннее кровотечение.
Кононенко родился в 1971 году в Апатитах, в конце 1980-х переехал в Москву, где окончил Институт радиотехники, электроники и автоматики и учился в Литературном институте имени Горького.
В разное время он работал музыкальным обозревателем в ежедневном издании «Газета», шеф-редактором «Буржуазного журнала», главредом портала «Дни.Ру», сотрудничал с «Первым каналом». В 2005–2008 годах вел передачу «Реальная политика» на телеканале НТВ вместе с Глебом Павловским (умер в феврале 2023 года).
Кононенко писал для «Газеты.ру», «Ленты.ру» и «РИА Новостей», вел рубрику на радио «Вести ФМ». Он автор ряда интернет-проектов, например, vladimir.vladimirovich.ru и «Сумасшедший дом Мистера Паркера».
Под псевдонимом «мистер Паркер» вел аккаунт в «Живом журнале». В телеграм-канале у Кононенко чуть более 16,5 тыс. подписчиков.
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