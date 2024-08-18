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Умер Ален Делон

Делон скончался в своем доме на северо-востоке Франции. Семь лет назад он объявил о завершении кинокарьеры и неоднократно упоминал, что не стремится жить дальше

Умер французский актер Ален Делон, ему было 88 лет. Об этом сообщили его дети агентству AFP. Причина смерти в сообщении не названа.

«Ален Фабьен, Аннушка, Энтони, а также [его собака] Лубо с огромным огорчением объявляют об уходе своего отца. Он безмятежно скончался в своем доме в Души, в окружении своих троих детей», — сказано в сообщении.

В 2019 году после перенесенного инсульта Ален Делон заявил швейцарскому изданию L'Illustre, что он не против сделать эвтаназию. «Я ненавижу времена, в которых мы живем, меня тошнит», — сказал он в 2018-м. Актер признался, что если его овчарка будет еще жива на момент его смерти, он попросит врача сделать ей инъекцию, чтобы она тоже умерла.

А в марте 2022 года сын актера Энтони Делон сообщил, что будет сопровождать отца, когда тот решится на этот шаг.

«Душа самурая и внешность героя-любовника»: Ален Делон
Фотогалерея 

Ален Делон родился 8 ноября 1935 года в пригороде Парижа. Его несколько раз выгоняли из школ и интернатов, а в 17 лет он отправился служить моряком в Индокитай, еще через пять лет он вернулся во Францию. Делон сменил множество профессий: грузчик, официант, бармен, когда его заметили и предложили роль в картине «Когда вмешивается женщина». Уже через три года после дебюта на экране Делон получил международное признание за главную роль в криминальной драме «Рокко и его братья» (1960).

Среди наиболее известных фильмов с участием Делона: «Затмение» (1962), «Самурай» (1967), «Борсалино» (1970), «Двое в городе» (1970), «Зорро» (1975), «Мсье Кляйн» (1976), «Любовь Свана» (1983). Детективный фильм «Тегеран-43» (1980), в котором Делон сыграл одну из главных ролей, был создан тремя киностудиями — «Мосфильм», Mediterranee Cinema и Pro Dis Film. В СССР на него было продано около 100 млн билетов.

В мае 2017 года Делон объявил о завершении кинокарьеры. «Я, как боксер, который не хочет проводить лишний бой, не хочу сниматься в лишнем фильме», — объяснил он.

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