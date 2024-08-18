Умер Ален Делон
Умер французский актер Ален Делон, ему было 88 лет. Об этом сообщили его дети агентству AFP. Причина смерти в сообщении не названа.
«Ален Фабьен, Аннушка, Энтони, а также [его собака] Лубо с огромным огорчением объявляют об уходе своего отца. Он безмятежно скончался в своем доме в Души, в окружении своих троих детей», — сказано в сообщении.
В 2019 году после перенесенного инсульта Ален Делон заявил швейцарскому изданию L'Illustre, что он не против сделать эвтаназию. «Я ненавижу времена, в которых мы живем, меня тошнит», — сказал он в 2018-м. Актер признался, что если его овчарка будет еще жива на момент его смерти, он попросит врача сделать ей инъекцию, чтобы она тоже умерла.
А в марте 2022 года сын актера Энтони Делон сообщил, что будет сопровождать отца, когда тот решится на этот шаг.
Ален Делон родился 8 ноября 1935 года в пригороде Парижа. Его несколько раз выгоняли из школ и интернатов, а в 17 лет он отправился служить моряком в Индокитай, еще через пять лет он вернулся во Францию. Делон сменил множество профессий: грузчик, официант, бармен, когда его заметили и предложили роль в картине «Когда вмешивается женщина». Уже через три года после дебюта на экране Делон получил международное признание за главную роль в криминальной драме «Рокко и его братья» (1960).
Среди наиболее известных фильмов с участием Делона: «Затмение» (1962), «Самурай» (1967), «Борсалино» (1970), «Двое в городе» (1970), «Зорро» (1975), «Мсье Кляйн» (1976), «Любовь Свана» (1983). Детективный фильм «Тегеран-43» (1980), в котором Делон сыграл одну из главных ролей, был создан тремя киностудиями — «Мосфильм», Mediterranee Cinema и Pro Dis Film. В СССР на него было продано около 100 млн билетов.
В мае 2017 года Делон объявил о завершении кинокарьеры. «Я, как боксер, который не хочет проводить лишний бой, не хочу сниматься в лишнем фильме», — объяснил он.
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