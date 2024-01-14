Лев Рубинштейн родился в 1947 году в Москве. Его отец был инженером-строителем и прошел Великую Отечественную войну. Мать занималась хозяйством и воспитанием детей. Рубинштейн был младшим ребенком, его брат был на девять лет старше его. Семья была большой, родственники со стороны отца жили в Москве, и все часто собирались вместе. «Поколение моих родителей вообще было многодетным. Моя мама была пятая, а отец шестым, а я застал всех этих дядей-тетек живыми и молодыми, и это было совершенно невероятное что-то! <...> Ужасно ругались, ссорились, но обожали друг друга, так бывает», — говорил Рубинштейн.

Впоследствии он называл родителей «образцовыми советскими людьми» и говорил, что в большей степени на него повлиял брат — стиляга-шестидесятник, в поколении которого «было модно и принято интересоваться поэзией, интересоваться джазом». «Я смотрел ему в рот, тянулся к его компании. А в этой компании было принято знать стихи, читать стихи. Иначе не было шанса даже познакомиться с девушкой. Я думаю, что увлечение поэзией и направление мысли пошло оттуда», — отмечал Рубинштейн.