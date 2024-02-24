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Политика ,  
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Умер глава Верховного суда России

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев умер на 81-м году жизни
В возрасте 80 лет умер председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. Он находился на этом посту с 1991 года
Вячеслав Лебедев
Вячеслав Лебедев (Фото: РИА Новости)

Умер председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, сообщается на сайте суда. Главе Верховного суда было 80 лет.

Лебедев умер после продолжительной болезни, сообщил источник «Коммерсанта». По данным газеты, речь идет об онкологии, председатель ВС умер в больнице.

Исполнять обязанности председателя Верховного суда временно будет Петр Серков, первый заместитель Лебедева, сообщил РБК пресс-секретарь ВС Павел Одинцов.

Лебедев родился в Москве 14 августа 1943 года, окончил юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. С 1970 года стал судьей, в 1986 году возглавил Московский городской суд. В 1989–1991 годы был председателем Верховного суда РСФСР, с 1991-го — председателем Верховного суда России.

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Политика
Вячеслав Лебедев
Лебедев считал неэффективной замену лишения свободы на штраф для осужденных за коррупцию и выступал за декриминализацию преступлений небольшой тяжести, снижение залога до 50 тыс. руб. для неработающих обвиняемых и расширение компетенции суда присяжных.

В день своего 80-летия он был награжден орденом Андрея Первозванного — высшей наградой в России. Президент Владимир Путин в соответствующем указе отметил его «выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укреплении законности и правопорядка».

Последняя встреча Лебедева и Путина состоялась 6 февраля, на ней обсуждался вопрос о запрете ареста для женщин с детьми. Председатель Верховного суда говорил, что соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.

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Верховный суд Вячеслав Лебедев
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