Умер глава Верховного суда России
Умер председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, сообщается на сайте суда. Главе Верховного суда было 80 лет.
Лебедев умер после продолжительной болезни, сообщил источник «Коммерсанта». По данным газеты, речь идет об онкологии, председатель ВС умер в больнице.
Исполнять обязанности председателя Верховного суда временно будет Петр Серков, первый заместитель Лебедева, сообщил РБК пресс-секретарь ВС Павел Одинцов.
Лебедев родился в Москве 14 августа 1943 года, окончил юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. С 1970 года стал судьей, в 1986 году возглавил Московский городской суд. В 1989–1991 годы был председателем Верховного суда РСФСР, с 1991-го — председателем Верховного суда России.
В день своего 80-летия он был награжден орденом Андрея Первозванного — высшей наградой в России. Президент Владимир Путин в соответствующем указе отметил его «выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укреплении законности и правопорядка».
Последняя встреча Лебедева и Путина состоялась 6 февраля, на ней обсуждался вопрос о запрете ареста для женщин с детьми. Председатель Верховного суда говорил, что соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.
Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео
⚡ Как санкции повлияют на работу карт системы «Мир»
Впервые за 50 лет на Луну сел американский космический аппарат. Видео
Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео
Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео
⚡ Кто попал под новые санкции Запада
Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности
Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена
В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото
Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены
В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года
В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний