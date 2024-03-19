Умер Василий Уткин
Российский спортивный журналист и футбольный комментатор Василий Уткин скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщили телеканал «Матч», а также футбольный клуб «Эгриси». владельцем которого он был.
Mash сообщил, что предварительная причина смерти Уткина — тромбоэмболия легочной артерии, у него оторвался тромб.
Василий Уткин в 1990-е работал в телекомпании НТВ, где вел программу «Футбольный клуб», а позже комментировал футбольные матчи на спутниковых каналах «НТВ-Плюс». С 2010 по 2015 годы работал главным редактором «НТВ-Плюс».
После создания «Матч ТВ» перешел на этот канал, где проработал до февраля 2016-го. С марта 2016-го по май 2017-го комментировал матчи на Eurosport.
Уткин является лауреатом премии «ТЭФИ» в номинации «Лучший спортивный комментатор» 2004 и 2005 годов.
Последние годы Уткин выпускал «Футбольный клуб» на своем YouTube-канале, где у него более 600 тыс. подписчиков.
Также Уткин снимался в кино («День выборов» и другие проекты «Квартета И»), играл в программе «Что Где Когда».
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В 2017 году Уткин стал владельцем любительского футбольного клуба «Эгриси», клуб принял участие во втором, третьем и четвертом сезоне Медийной футбольной лиги (МФЛ).
Последний пост в своем телеграм-канале Уткин сделал 17 марта, где написал о круглой дате — 35 лет назад, 17 марта 1989-го его меня взяли на работу во «Взгляд».
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