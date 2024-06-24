Ученица Озерова и мама спортивного ТВ. Кем была Анна Дмитриева

Умерла легенда российского спортивного телевидения Анна Дмитриева. Чем она запомнилась и что сказал Фед Перри, увидев ее — об этом в фотогалерее «РБК Спорт»

Фото: Виталий Савельев / РИА Новости

Легенда российского спортивного телевидения Анна Дмитриева умерла на 84-м году жизни.

Фото: Анвар Галеев / ТАСС

Дмитриева родилась в семье главного художника МХАТ Владимира Дмитриева и актрисы Марины Пастуховой-Дмитриевой. Ее крестная мать — актриса Ольга Книппер-Чехова, вдова писателя Антона Чехова. Брат — телеведущий Владимир Молчанов.

Фото: Фотохроника ТАСС

В 13 лет Дмитриева записалась в секцию тенниса по совету звезды СССР по этому виду спорта Нины Тепляковой.

Фото: Фотохроника ТАСС

Уже в 15 лет Дмитриева дебютировала во взрослом теннисе, тогда же стала чемпионкой Москвы в парном разряде, через год — в индивидуальном.

"В 1957-м мне 15 лет. Играла на фестивале молодежи студентов, - цитирует Дмитриеву Sports.ru. - Приехало много иностранцев. Но для меня турнир оказался очень значимым. Потому что на него приехал Фред Перри. Тот самый последний англичанин, который до Маррея побеждал на «Уимблдоне» и создал бренд одежды. Он посмотрел мою игру и сказал, что СССР нужно выводить на международную арену. Мы же тогда не были членами международной федерации".

Перри в итоге добился включения Советского Союза в международную федерацию.

Фото: Юрий Долягин / РИА Новости

Дмитриева — 18-кратнпая чемпионка СССР в одиночном, женском парном и смешанном парном разрядах. В 1964 году входила в топ-5 лучших теннисисток Европы. Спортивную карьеру завершила в 1969 году.

Фото: Борис Бабанов / РИА Новости

В качестве спортивного телекомментатора дебютировала в 1975 году на Гостелерадио. До этого работала тренером в спортивном обществе «Динамо», где сама занималась теннисом. Она была ученицей Николая Озерова, который тоже пришел на ТВ после карьеры теннисиста.

Телеведущая Иоланда Чен, работавшая с Дмитриевой на НТВ, считает, что та превзошла Озерова. «Хотя сама она превозносит Николая Озерова — это понятно, она его ученица, — цитирует Чен Sports.ru. — Но мне кажется, Анна Владимировна превзошла его по всем параметрам. И спортивное вещание в идеале должно выглядеть именно так, как это было у нас на «Плюсе». Дмитриева — суперпрофессионал. И даже на Олимпиаде-2016 именно она помогала руководителям трансляций «Матча» выходить из сложных ситуаций».

Телеведущий Дмитрий Губерниев отмечает, что Дмитриева обладала феноменальным даром.

«Для меня Анна Владимировна Дмитриева и есть моя спортивная жизнь, потому что она всегда была со мной, — заявил Губерниев ТАСС. — Можно сказать, с того момента, как я начал смотреть спортивные соревнования, новости в программе «Время», еще давно, в 70-е годы. Ее феноменальный дар такого, знаете, телевизионного убеждения, потому что ей мы верили, я верил. Такая мягкая, вкрадчивая, очень профессиональная манера ведения репортажей, интервью».

Фото: Global Look Press

Дмитриева стояла у истоков российского спортивного телевидения. Она пришла на НТВ из ВГТРК в 1993 году, после чего телекомпания стала часто транслировать спортивные мероприятия.

А вскоре появился «НТВ-Плюс», где самыми заметными были спортивные телеканалы. С ноября 1996 по ноябрь 2004 года Дмитриева была заместителем руководителя и художественным руководителем «НТВ-Плюс Спорт». С ноября 2004 по август 2010 года возглавляла дирекцию спортивных каналов ОАО «НТВ-Плюс». Позднее работала на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport. С «Матч ТВ» она ушла в 2016 году из-за отсутствия теннисных трансляций.

Фото: Виталий Савельев / РИА Новости

Под руководством Дмитриевой выросло много легендарных телекомментаторов, включая Василия Уткина (умер в минувшем марте). Он рассказывал, что стал комментатором благодаря ей.

Так, Уткин в 2015 году написал на Sports.ru про Дмитриеву: «Спортивные каналы в нашей стране женщиной придуманы, и женщиной воплощены, и женщина ими много лет руководила. <...> Рядом с Анной Дмитриевой я чувствую себя, как популяризатор науки около ученого».

Чен отмечала, что в Дмитриевой «сочеталось гениальное знание и спорта, и телевидения». «И у нее получалось заманивать разную аудиторию», — говорила чемпионка мира по легкой атлетике в закрытых помещениях в тройном прыжке.

Губерниев подчеркнул, что Дмитриева была «иконой стиля работы спортивного журналиста, спортивного комментатора».

Фото: Уткин Игорь/ ТАСС

Дмитриева не раз признавалась лучшим телекомментатором. В России ее теннисные репортажи в паре с финалистом Уимблдона Александром Метревели стали классикой. В 2004 году Дмитриева была внесена в списки Зала российской теннисной славы.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что Дмитриева много сделала как спортсменка и как общественный деятель. «Это человек‑легенда, легендарная советская теннисистка и наш легендарный комментатор, — сказал он. — Она внесла огромный вклад в развитие нашего тенниса с разных сторон. А ее передачи о теннисе и о наших олимпийских победах — эти труды останутся с нами навечно. Очень жаль».