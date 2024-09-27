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Палочки вверх, Хогвартс. Какой запомнилась британская актриса Мэгги Смит

На 90-м году жизни умерла британская актриса Мэгги Смит. Какой была ее 70-летняя карьера кинозвезды, известной в том числе по ролям в «Гарри Поттере» и «Аббатстве Даунтон», — в фоторепортаже РБК
Актерскую карьеру Маргарет Смит начала в 17 лет с роли Виолы в пьесе &laquo;Двенадцатая ночь, или Что угодно&raquo; в Оксфордском театре. А через четыре года&nbsp;дебютировала на Бродвее.
Фото: Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images

Актерскую карьеру Маргарет Смит начала в 17 лет с роли Виолы в пьесе «Двенадцатая ночь, или Что угодно» в Оксфордском театре. А через четыре года дебютировала на Бродвее.

Талант актрисы привлек внимание актера и режиссера Лоуренса Оливье, и он пригласил ее в труппу Национального театра. Среди ее ролей были шекспировские Дездемона (&laquo;Отелло&raquo;) и Беатриче (&laquo;Много шума из ничего&raquo;), Хильда из &laquo;Строителя Сольнеса&raquo; Ибсена и другие.
Фото: Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images

Талант актрисы привлек внимание актера и режиссера Лоуренса Оливье, и он пригласил ее в труппу Национального театра. Среди ее ролей были шекспировские Дездемона («Отелло») и Беатриче («Много шума из ничего»), Хильда из «Строителя Сольнеса» Ибсена и другие.

В кино Смит дебютировала в 1956 году, сыграв эпизодическую роль в драме &laquo;Ребенок в доме&raquo;. Через два года она получит номинацию на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA)&nbsp;за первую серьезную роль в фильме &laquo;Некуда идти&raquo;. Затем последуют другие киноработы, а также первая номинация на &laquo;Оскар&raquo; за лучшую женскую роль второго плана в экранизации &laquo;Отелло&raquo;. В ней она вновь сыграла Дездемону, а коллегами по фильму стали Лоуренс Оливье, Дерек Джекоби (&laquo;Гамлет&raquo;, &laquo;Толкин&raquo;) и Майкл Гэмбон (в будущем сыграет Дамблдора в &laquo;Гарри Поттере&raquo; начиная с третьего фильма).
Фото: Evening Standard / Getty Images

В кино Смит дебютировала в 1956 году, сыграв эпизодическую роль в драме «Ребенок в доме».

Через два года она получит номинацию на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) за первую серьезную роль в фильме «Некуда идти».

Затем последуют другие киноработы, а также первая номинация на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в экранизации «Отелло». В ней она вновь сыграла Дездемону, а коллегами по фильму стали Лоуренс Оливье, Дерек Джекоби («Гамлет», «Толкин») и Майкл Гэмбон (в будущем сыграет Дамблдора в «Гарри Поттере» начиная с третьего фильма).

Заветный &laquo;Оскар&raquo; актрисе в итоге принесет главная роль в фильме 1969 года &laquo;Расцвет мисс Джин Броди&raquo;. Среди других работ актрисы&nbsp;&mdash; &laquo;Ужин с убийством&raquo; (1976), &laquo;Смерть на Ниле&raquo; (1978), а также &laquo;Калифорнийский отель&raquo; (в том&nbsp;же году). В последнем она сыграла номинированную на &laquo;Оскар&raquo; актрису, у которой нет шансов на премию. И благодаря этому фильму Смит получила настоящий, второй по счету &laquo;Оскар&raquo;&nbsp;&mdash; за лучшую женскую роль второго плана. Этот персонаж также принес ей первый &laquo;Золотой глобус&raquo;. На фото: Смит с сыновьями Крисом Ларкином и Тоби Стивенсом в марте 1971 года
Фото: Dove/Express / Hulton Archive / Getty Images

Заветный «Оскар» актрисе в итоге принесет главная роль в фильме 1969 года «Расцвет мисс Джин Броди».

Среди других работ актрисы — «Ужин с убийством» (1976), «Смерть на Ниле» (1978), а также «Калифорнийский отель» (в том же году). В последнем она сыграла номинированную на «Оскар» актрису, у которой нет шансов на премию. И благодаря этому фильму Смит получила настоящий, второй по счету «Оскар» — за лучшую женскую роль второго плана. Этот персонаж также принес ей первый «Золотой глобус».

На фото: Смит с сыновьями Крисом Ларкином и Тоби Стивенсом в марте 1971 года

В 1980&ndash;1990 годы Смит продолжает активно сниматься. Она уже признанная актриса. Играет в комедиях и мелодрамах. За роль в &laquo;Комнате с видом&raquo; (1985) получает второй &laquo;Золотой глобус&raquo;. На фото: Смит с мужем Робертом Стивенсом, апрель 1973 года
Фото: Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images

В 1980–1990 годы Смит продолжает активно сниматься. Она уже признанная актриса. Играет в комедиях и мелодрамах. За роль в «Комнате с видом» (1985) получает второй «Золотой глобус».

На фото: Смит с мужем Робертом Стивенсом, апрель 1973 года

Комедии, в которых снимается Смит, выходят коммерчески успешными. Среди них&nbsp;&mdash; фильм &laquo;Частное торжество&raquo; 1984 года. На фото: актриса вместе с режиссером ленты Малкольмом Маубрэем, он же был сценаристом
Фото: imago stock&people / Global Look Press

Комедии, в которых снимается Смит, выходят коммерчески успешными. Среди них — фильм «Частное торжество» 1984 года. На фото: актриса вместе с режиссером ленты Малкольмом Маубрэем, он же был сценаристом

Также Мэгги Смит&nbsp;снялась в фильме &laquo;Сестричка, действуй&raquo; с Вупи Голдберг&nbsp;(1992).
Фото: Touchstone Pictures

Также Мэгги Смит снялась в фильме «Сестричка, действуй» с Вупи Голдберг (1992).

В 1999 году Смит&nbsp;сыграла в&nbsp;фильме &laquo;Чай с Муссолини&raquo; и получила еще одну премию BAFTA за лучшую женскую роль второго плана.&nbsp;
Фото: Cattleya / Zumapress / Global Look Press

В 1999 году Смит сыграла в фильме «Чай с Муссолини» и получила еще одну премию BAFTA за лучшую женскую роль второго плана. 

Если же перечислять многочисленные награды Смит в целом, то&nbsp;среди них&nbsp;&mdash; две премии &laquo;Оскар&raquo;, пять премий BAFTA, четыре &laquo;Эмми&raquo;, три &laquo;Золотых&nbsp;глобуса&raquo; и премия &laquo;Тони&raquo;. На фото: кадр из фильма &laquo;Молчи в тряпочку&raquo; (2005)
Фото: FilmStills.net / Global Look Press

Если же перечислять многочисленные награды Смит в целом, то среди них — две премии «Оскар», пять премий BAFTA, четыре «Эмми», три «Золотых глобуса» и премия «Тони».

На фото: кадр из фильма «Молчи в тряпочку» (2005)

В последние годы Смит была наиболее известна по роли профессора Минервы Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере. Она сыграла главу факультета Гриффиндор и заместителя директора Школы чародейства и волшебства Хогвартс&nbsp;&mdash; могущественную волшебницу, порой очень строгую, но справедливую. На фото: Алан Рикман (сыграл Северуса Снейпа; умер в январе 2016 года), а также главная тройка франшизы&nbsp;&mdash; Эмма Уотсон, Руперт Гринт, Дэниел Рэдклифф (Гермиона, Рон и Гарри) вместе со Смит на съемках &laquo;Принца-полукровки&raquo; в 2009 году.
Фото: Heyday Films / Zumapress / Global Look Press

В последние годы Смит была наиболее известна по роли профессора Минервы Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере. Она сыграла главу факультета Гриффиндор и заместителя директора Школы чародейства и волшебства Хогвартс — могущественную волшебницу, порой очень строгую, но справедливую.

На фото: Алан Рикман (сыграл Северуса Снейпа; умер в январе 2016 года), а также главная тройка франшизы — Эмма Уотсон, Руперт Гринт, Дэниел Рэдклифф (Гермиона, Рон и Гарри) вместе со Смит на съемках «Принца-полукровки» в 2009 году.

Карьера Смит продолжилась и после окончания знаменитой франшизы.&nbsp;Так, в 2012 году она снялась в режиссерском дебюте Дастина Хоффмана &laquo;Квартет&raquo;. На фото: кадр из этого фильма, Смит на нем вместе с коллегой&nbsp;Полин Коллин
Фото: BBC Films

Карьера Смит продолжилась и после окончания знаменитой франшизы. Так, в 2012 году она снялась в режиссерском дебюте Дастина Хоффмана «Квартет».

На фото: кадр из этого фильма, Смит на нем вместе с коллегой Полин Коллин

В том&nbsp;же году Смит сыграла в британской комедии &laquo;Отель &laquo;Мэриголд&raquo;: Лучший из экзотических&raquo; вместе с Джуди Денч (известна по роли главы британской разведки в последней бондиане), Девом Пателем (&laquo;Лев&raquo;, &laquo;Миллионер из трущоб&raquo;) и Биллом Найи (Дэйви Джонс из &laquo;Пиратов Карибского моря: Сундук мертвеца&raquo;). Фильм неожиданно собрал большую кассу, в связи с чем получил сиквел, вышедший в 2015 году. Кадр из него&nbsp;&mdash; на фото.
Фото: Planet Photos / Global Look Press

В том же году Смит сыграла в британской комедии «Отель «Мэриголд»: Лучший из экзотических» вместе с Джуди Денч (известна по роли главы британской разведки в последней бондиане), Девом Пателем («Лев», «Миллионер из трущоб») и Биллом Найи (Дэйви Джонс из «Пиратов Карибского моря: Сундук мертвеца»).

Фильм неожиданно собрал большую кассу, в связи с чем получил сиквел, вышедший в 2015 году. Кадр из него — на фото.

В 2015 году Мэгги Смит также снимется в фильме &laquo;Леди в фургоне&raquo;, где сыграет&nbsp;бездомную эксцентричную религиозную пожилую женщину.&nbsp;
Фото: BBC Films / Entertainment Pictures / Zumapress / Global Look Press

В 2015 году Мэгги Смит также снимется в фильме «Леди в фургоне», где сыграет бездомную эксцентричную религиозную пожилую женщину. 

В целом&nbsp;же в период с 2010 по 2015 год одной из наиболее значимых ролей Смит можно назвать роль Вайолет Кроули, вдовствующей графини Грэнтем, в британском историческом драматическом телесериале &laquo;Аббатство Даунтон&raquo;. Колоритный, язвительный&nbsp;персонаж обрел массу поклонников, а воплотившая его на экране&nbsp;Смит получила за эту роль три &laquo;Эмми&raquo;, еще один &laquo;Золотой глобус&raquo; и четыре премии Гильдии киноактеров США. На фото: Пенелопа Уилтон и Мэгги Смит на съемках, 2022 год
Фото: Universal Pictures / Keystone Press Agency / Global Look Press

В целом же в период с 2010 по 2015 год одной из наиболее значимых ролей Смит можно назвать роль Вайолет Кроули, вдовствующей графини Грэнтем, в британском историческом драматическом телесериале «Аббатство Даунтон». Колоритный, язвительный персонаж обрел массу поклонников, а воплотившая его на экране Смит получила за эту роль три «Эмми», еще один «Золотой глобус» и четыре премии Гильдии киноактеров США.

На фото: Пенелопа Уилтон и Мэгги Смит на съемках, 2022 год

За свою 70-летнюю невероятную карьеру Смит&nbsp;сыграла десятки разноплановых ролей, как комедийных, так и драматических. &laquo;Любой, кто когда-либо снимался в одной сцене с Мэгги, подтвердит ее острый глаз, острый ум и огромный талант. Она была настоящей легендой своего поколения и, к счастью, останется жить во множестве великолепных ролей на экране&raquo;,&nbsp;&mdash; заявил Хью Бонневилль, коллега Смит по &laquo;Аббатству Даунтон&raquo;. На фото: Мэгги Смит на съемках фильма &laquo;Клуб чудес&raquo;, 2023 год
Фото: Zephyr Films / Keystone Press Agency / Global Look Press

За свою 70-летнюю невероятную карьеру Смит сыграла десятки разноплановых ролей, как комедийных, так и драматических.

«Любой, кто когда-либо снимался в одной сцене с Мэгги, подтвердит ее острый глаз, острый ум и огромный талант. Она была настоящей легендой своего поколения и, к счастью, останется жить во множестве великолепных ролей на экране», — заявил Хью Бонневилль, коллега Смит по «Аббатству Даунтон».

На фото: Мэгги Смит на съемках фильма «Клуб чудес», 2023 год

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