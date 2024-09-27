Палочки вверх, Хогвартс. Какой запомнилась британская актриса Мэгги Смит
На 90-м году жизни умерла британская актриса Мэгги Смит. Какой была ее 70-летняя карьера кинозвезды, известной в том числе по ролям в «Гарри Поттере» и «Аббатстве Даунтон», — в фоторепортаже РБК
Актерскую карьеру Маргарет Смит начала в 17 лет с роли Виолы в пьесе «Двенадцатая ночь, или Что угодно» в Оксфордском театре. А через четыре года дебютировала на Бродвее.
Талант актрисы привлек внимание актера и режиссера Лоуренса Оливье, и он пригласил ее в труппу Национального театра. Среди ее ролей были шекспировские Дездемона («Отелло») и Беатриче («Много шума из ничего»), Хильда из «Строителя Сольнеса» Ибсена и другие.
В кино Смит дебютировала в 1956 году, сыграв эпизодическую роль в драме «Ребенок в доме».
Через два года она получит номинацию на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) за первую серьезную роль в фильме «Некуда идти».
Затем последуют другие киноработы, а также первая номинация на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в экранизации «Отелло». В ней она вновь сыграла Дездемону, а коллегами по фильму стали Лоуренс Оливье, Дерек Джекоби («Гамлет», «Толкин») и Майкл Гэмбон (в будущем сыграет Дамблдора в «Гарри Поттере» начиная с третьего фильма).
Заветный «Оскар» актрисе в итоге принесет главная роль в фильме 1969 года «Расцвет мисс Джин Броди».
Среди других работ актрисы — «Ужин с убийством» (1976), «Смерть на Ниле» (1978), а также «Калифорнийский отель» (в том же году). В последнем она сыграла номинированную на «Оскар» актрису, у которой нет шансов на премию. И благодаря этому фильму Смит получила настоящий, второй по счету «Оскар» — за лучшую женскую роль второго плана. Этот персонаж также принес ей первый «Золотой глобус».
На фото: Смит с сыновьями Крисом Ларкином и Тоби Стивенсом в марте 1971 года
В 1980–1990 годы Смит продолжает активно сниматься. Она уже признанная актриса. Играет в комедиях и мелодрамах. За роль в «Комнате с видом» (1985) получает второй «Золотой глобус».
На фото: Смит с мужем Робертом Стивенсом, апрель 1973 года
Комедии, в которых снимается Смит, выходят коммерчески успешными. Среди них — фильм «Частное торжество» 1984 года. На фото: актриса вместе с режиссером ленты Малкольмом Маубрэем, он же был сценаристом
Также Мэгги Смит снялась в фильме «Сестричка, действуй» с Вупи Голдберг (1992).
В 1999 году Смит сыграла в фильме «Чай с Муссолини» и получила еще одну премию BAFTA за лучшую женскую роль второго плана.
Если же перечислять многочисленные награды Смит в целом, то среди них — две премии «Оскар», пять премий BAFTA, четыре «Эмми», три «Золотых глобуса» и премия «Тони».
На фото: кадр из фильма «Молчи в тряпочку» (2005)
В последние годы Смит была наиболее известна по роли профессора Минервы Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере. Она сыграла главу факультета Гриффиндор и заместителя директора Школы чародейства и волшебства Хогвартс — могущественную волшебницу, порой очень строгую, но справедливую.
На фото: Алан Рикман (сыграл Северуса Снейпа; умер в январе 2016 года), а также главная тройка франшизы — Эмма Уотсон, Руперт Гринт, Дэниел Рэдклифф (Гермиона, Рон и Гарри) вместе со Смит на съемках «Принца-полукровки» в 2009 году.
Карьера Смит продолжилась и после окончания знаменитой франшизы. Так, в 2012 году она снялась в режиссерском дебюте Дастина Хоффмана «Квартет».
На фото: кадр из этого фильма, Смит на нем вместе с коллегой Полин Коллин
В том же году Смит сыграла в британской комедии «Отель «Мэриголд»: Лучший из экзотических» вместе с Джуди Денч (известна по роли главы британской разведки в последней бондиане), Девом Пателем («Лев», «Миллионер из трущоб») и Биллом Найи (Дэйви Джонс из «Пиратов Карибского моря: Сундук мертвеца»).
Фильм неожиданно собрал большую кассу, в связи с чем получил сиквел, вышедший в 2015 году. Кадр из него — на фото.
В 2015 году Мэгги Смит также снимется в фильме «Леди в фургоне», где сыграет бездомную эксцентричную религиозную пожилую женщину.
В целом же в период с 2010 по 2015 год одной из наиболее значимых ролей Смит можно назвать роль Вайолет Кроули, вдовствующей графини Грэнтем, в британском историческом драматическом телесериале «Аббатство Даунтон». Колоритный, язвительный персонаж обрел массу поклонников, а воплотившая его на экране Смит получила за эту роль три «Эмми», еще один «Золотой глобус» и четыре премии Гильдии киноактеров США.
На фото: Пенелопа Уилтон и Мэгги Смит на съемках, 2022 год
За свою 70-летнюю невероятную карьеру Смит сыграла десятки разноплановых ролей, как комедийных, так и драматических.
«Любой, кто когда-либо снимался в одной сцене с Мэгги, подтвердит ее острый глаз, острый ум и огромный талант. Она была настоящей легендой своего поколения и, к счастью, останется жить во множестве великолепных ролей на экране», — заявил Хью Бонневилль, коллега Смит по «Аббатству Даунтон».
На фото: Мэгги Смит на съемках фильма «Клуб чудес», 2023 год
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