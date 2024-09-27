Палочки вверх, Хогвартс. Какой запомнилась британская актриса Мэгги Смит

В кино Смит дебютировала в 1956 году, сыграв эпизодическую роль в драме «Ребенок в доме».

Через два года она получит номинацию на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) за первую серьезную роль в фильме «Некуда идти».

Затем последуют другие киноработы, а также первая номинация на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в экранизации «Отелло». В ней она вновь сыграла Дездемону, а коллегами по фильму стали Лоуренс Оливье, Дерек Джекоби («Гамлет», «Толкин») и Майкл Гэмбон (в будущем сыграет Дамблдора в «Гарри Поттере» начиная с третьего фильма).