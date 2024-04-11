Умер О. Джей Симпсон

О. Джей Симпсон (Фото: Steve Marcus / Getty Images)

Бывший игрок в американский футбол, скандально известный О. Джей Симпсон умер в возрасте 76 лет, сообщила его семья. Последние годы Симпсон боролся с раком.

«10 апреля наш отец, Орентал Джеймс Симпсон, скончался в борьбе с раком. Он был окружен своими детьми и внуками», — говорится в публикации на странице Симпсона в X.

TMZ пишет, что в феврале стало известно, что у бывшего спорстмена диагностировали рак предстательной железы, и в последние несколько месяцев он находился в хосписе. При этом сам О. Джей в видеообращениях отрицал нахождение в хосписе, не комментируя непосредственно тему заболевания. В то же время примерно год назад Симпсон в видео в X говорил, что «подхватил» какую-то форму рака, но предположил, что победил ее, отмечает портал.

Симпсону было 76 лет. Он построил успешную спортивную карьеру, в 1985 году войдя в Зал славы профессионального американского футбола. Симпсон стал первым игроком Национальной футбольной лиги, пробежавшим с мячом более 2000 выносных ярдов за сезон. Также О. Джей сыграл в нескольких десятках фильмов, одна из самых известных ролей — детектив Нортберг в комедийной трилогии «Голый пистолет».

Однако всемирно известным Симпсон стал в 1994 году, когда его обвинили в убийстве жены Николь Брайн-Симпсон и ее любовника Рональда Голдмана. Погоню за спортсменом тогда транслировали по американскому телевидению.

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