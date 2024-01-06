Двукратный чемпион мира по футболу Загалло умер в возрасте 92 лет

Бывший бразильский футболист и тренер Марио Загалло скончался в возрасте 92 лет

Марио Загалло (Фото: Clive Mason/Getty Images)

Экс-футболист и тренер сборной Бразилии Марио Загалло умер на 93-м году жизни, говорится в сообщении на его официальной странице в Instagram (соцсеть принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность в России).

Причины смерти не сообщаются.

«С большим сожалением сообщаем о кончине нашего вечного чемпиона мира Марио Загалло. Преданный отец, любящий дедушка, заботливый тесть, верный друг, профессионал-победитель и великий человек. Гигантский идол. Патриот, который оставляет нам наследие великих достижений», — говорится в сообщении.

Карьера Загалло как футболиста продолжалась с 1948 по 1965 год: он играл в составе бразильских «Америка», «Фламенго» и «Ботафого». С 1966-го по 2006-й он был тренером.

Бразилец стал первым, кто выиграл чемпионат мира как игрок и тренер. Также Загалло является единственным человеком, которому удавалось четыре раза выиграть чемпионат мира в разных статусах: он дважды становился чемпионом мира в качестве футболиста (1958, 1962), затем как тренер (1970 год) и как помощник главного тренера (1994 год).