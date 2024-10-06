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Умер оперировавший Ельцина в 1996 году кардиохирург Ренат Акчурин

Акчурин проводил операцию Ельцину после случившегося у президента инфаркта в период выборов 1996-го. Это было шунтирование, вмешательство проводилось на открытом сердце. После нее Ельцин прожил еще почти 11 лет
Ренат Акчурин
Ренат Акчурин (Фото: Юрий Самолыго / ТАСС)

На 79-м году жизни умер российский и советский кардиохирург, заместитель генерального директора по хирургии НМИЦ кардиологии им. академика Е.И. Чазова Ренат Акчурин, говорится в поступившем в РБК сообщении Минздрава.

«Ренат Акчурин был всемирно признанным авторитетом в области сердечно-сосудистой хирургии, создал в нашей стране такие направления хирургии сердца и сосудов, как кардиомикрососудистая и гибридная кардиохирургии», — сказано в сообщении.

Акчурин в ноябре 1996 года провел операцию на открытом сердце президента Бориса Ельцина. Это произошло после того, как в июне у него случился инфаркт — за несколько дней до второго тура выборов президента. Ельцину сделали шунтирование. За проведением операции наблюдал обучавший Акчурина американский хирург Майкл Дебейки.

«Я накануне операции постригся. Утром прихожу, и Борис Николаевич, который привык меня видеть с отросшей шевелюрой, глянул на меня и говорит: «О! Что это вы?» Я говорю: «Готовлюсь, Борис Николаевич». Весь консилиум захохотал: шутили, что я готовлюсь к тюрьме. Мы посмеялись и на этом расстались», — вспоминал Акчурин время перед операцией.

Вмешательство прошло успешно — сердце президента сразу заработало. Ельцин умер в 2007-м, в 76 лет. Акчурин говорил, что в последнее время перед смертью политика не наблюдал его, поводов для этого не было, хотя «сердечная недостаточность потихоньку прогрессировала». Кардиохирург отмечал, что срок жизни Ельцина после операции 1996 года «с медицинской точки зрения можно считать хорошим результатом».

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Акчурин родился 2 апреля 1946 года в городе Андижан в Узбекистане, в 1964-м поступил в местный медицинский институт, а через четыре года перевелся в Первый Московский медицинский институт (сейчас университет) им. И.М. Сеченова, который окончил в 1971-м.

Он начинал работу участковым терапевтом, был хирургом, травматологом. С 1984-го стал специализироваться на кардиохирургии, прошел обучение у Дебейки. В 1985-м был назначен руководителем отдела сердечно-сосудистой хирургии НИИ клинической кардиологии им. академика А.Л. Мясникова, с 2009-го был замгендиректора по хирургии НМИЦ кардиологии им. Чазова (НИИ им. Мясникова — подразделение НМИЦ им. Чазова).

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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