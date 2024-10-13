«Коммерсантъ» сообщил о смерти банкира Александра Смоленского

В 70 лет умер участник «семибанкирщины» Александр Смоленский, пишет «Ъ», не уточнив причины произошедшего. С конца 1980-х он основал банк «Столичный» и холдинг «Общество взаимного кредита»

Александр Смоленский, 2004 г. (Фото: Борис Бабанов / Global Look Press)

Умер создатель коммерческого банка «Столичный», основатель холдинга «Общество взаимного кредита» (ОВК) Александр Смоленский, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Ему было 70 лет.

Смоленский родился в Москве, куда его родители эмигрировали из Австрии в 1930-е годы. Он получил экономическое образование в Джамбульском геолого-технологическом институте в Казахстане.

После этого работал в нескольких типографиях и товароведом в московской фирме «Весна». В 1981 году его обвинили в хищении госимущества и частном предпринимательстве. Смоленский связывал это с тем, что помог напечатать Библию и использовал в этих целях 6 кг типографской краски. Тогда его приговорили к двум годам лишения свободы.

Отбыв срок наказания, Смоленский стал инженером в спортивном комплексе «Олимпийский», спустя год — замглавы ремонтно-строительного управления в Первомайском районе Москвы.

В 1989 году Смоленский учредил коммерческий банк «Столичный». В отношении финансовой организации возбудили уголовные дела об отмывании денежных средств и выводе $25 млн в Австрию. Однако оба производства были прекращены. Позднее банк переименовали в «Столичный банк сбережений» (СБС).

Предприниматель входил в совет директоров ЗАО «Общественное российское телевидение», в консультативный совет по банковской деятельности при правительстве, совет директоров банка «Движение», был членом комиссии по госнаградам при президенте.

В 1996 году Смоленский приобрел контрольный пакет акций «Агромпромбанка» и другие активы, которые были объединены в группу «СБС-Агро». Она стала одной из крупнейших финансовых компаний в России по объему собственного капитала и количеству вкладчиков. Однако на фоне дефолта в 1998-м «СБС-Агро» разорилась.

На базе ее отделения в Самаре Смоленский учредил ОВК, который в 2003-м был продан бизнесмену Владимиру Потанину за $200 млн.

Смоленский — представитель «семибанкирщины» — неформальной группы бизнесменов, которая помогла Борису Ельцину переизбраться на второй президентский срок в 1996 году. Наряду с ним костяк объединения представляли Потанин, Борис Березовский, Михаил Ходорковский (включен в реестр иноагентов), Михаил Фридман, Петр Авен и Владимир Гусинский.

Был награжден орденами Почета и Дружбы народов.