«Коммерсантъ» сообщил о смерти банкира Александра Смоленского
Умер создатель коммерческого банка «Столичный», основатель холдинга «Общество взаимного кредита» (ОВК) Александр Смоленский, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Ему было 70 лет.
Смоленский родился в Москве, куда его родители эмигрировали из Австрии в 1930-е годы. Он получил экономическое образование в Джамбульском геолого-технологическом институте в Казахстане.
После этого работал в нескольких типографиях и товароведом в московской фирме «Весна». В 1981 году его обвинили в хищении госимущества и частном предпринимательстве. Смоленский связывал это с тем, что помог напечатать Библию и использовал в этих целях 6 кг типографской краски. Тогда его приговорили к двум годам лишения свободы.
Отбыв срок наказания, Смоленский стал инженером в спортивном комплексе «Олимпийский», спустя год — замглавы ремонтно-строительного управления в Первомайском районе Москвы.
В 1989 году Смоленский учредил коммерческий банк «Столичный». В отношении финансовой организации возбудили уголовные дела об отмывании денежных средств и выводе $25 млн в Австрию. Однако оба производства были прекращены. Позднее банк переименовали в «Столичный банк сбережений» (СБС).
Предприниматель входил в совет директоров ЗАО «Общественное российское телевидение», в консультативный совет по банковской деятельности при правительстве, совет директоров банка «Движение», был членом комиссии по госнаградам при президенте.
В 1996 году Смоленский приобрел контрольный пакет акций «Агромпромбанка» и другие активы, которые были объединены в группу «СБС-Агро». Она стала одной из крупнейших финансовых компаний в России по объему собственного капитала и количеству вкладчиков. Однако на фоне дефолта в 1998-м «СБС-Агро» разорилась.
На базе ее отделения в Самаре Смоленский учредил ОВК, который в 2003-м был продан бизнесмену Владимиру Потанину за $200 млн.
Смоленский — представитель «семибанкирщины» — неформальной группы бизнесменов, которая помогла Борису Ельцину переизбраться на второй президентский срок в 1996 году. Наряду с ним костяк объединения представляли Потанин, Борис Березовский, Михаил Ходорковский (включен в реестр иноагентов), Михаил Фридман, Петр Авен и Владимир Гусинский.
Был награжден орденами Почета и Дружбы народов.
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