Отравление Навального. Что важно знать
Главное к 21:00 мск 14 октября
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По данным The New York Times, в санкционный список ЕС из-за отравлении Алексея Навального будут внесены шесть высокопоставленных российских чиновников, в числе которых директор ФСБ Александр Бортников и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Санкции также введут в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий (ГосНИИОХТ).
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Россия в случае введения санкций со стороны западных стран из-за отравления оппозиционера Алексея Навального ответит зеркально, заявил глава МИД Сергей Лавров.
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Алексей Навальный рассказал, что счет за его лечение в клинике «Шарите» составил почти €50 тыс. Оплатить его политику помогли бизнесмен Евгений Чичваркин, экономист Сергей Алексашенко и ИТ-специалист Роман Иванов.
Что случилось
- Утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному стало плохо. Вскоре он потерял сознание.
- Самолет совершил экстренную посадку в Омске. Навального госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи № 1, в отделение токсикореанимации. Там он впал в кому. Врачи оценивали состояние Навального как тяжелое, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
- До рейса Навальный, по словам его пресс-секретаря Киры Ярмыш, пил только черный чай в «Венской кофейне» в аэропорту Томска.
- После исследований омские врачи заявили, что в организме больного никаких ядов или следов их пребывания не обнаружено.
- 22 августа Навального перевезли на лечение в Берлин, где его разместили в клинике «Шарите». 14 сентября Навального отключили от аппарата ИВЛ. 23 сентября госпиталь «Шарите» сообщил, что Навального выписали из стационара.
- Навальный намерен вернуться в Россию, когда поправится. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.