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Общество ,  
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Какой была Анук Эме, сыгравшая легенду о женщине. Фотогалерея

На 92-м году жизни не стало актрисы Анук Эме. Ее звезда ярко вспыхнула в 1960-х после мелодрамы «Мужчина и женщина» Клода Лелуша, получившей более 40 наград. Актриса также сыграла в классических фильмах Федерико Феллини, Бернардо Бертолуччи и других мастеров
Анук Эме раздает автографы фанатам в Политехническом институте Камео в Лондоне во время показа фильма &laquo;Любовники Вероны&raquo;, 1949 год Николь Франсуаза Флоранс Дрейфус, ставшая звездой под псевдонимом Анук Эме, родилась в семье актеров. Карьеру актрисы она начала очень рано: обучавшаяся в актерской школе девочка впервые оказалась на съемочной площадке в 14 лет
Фото: Edward Miller / Keystone / Getty Images

Анук Эме раздает автографы фанатам в Политехническом институте Камео в Лондоне во время показа фильма «Любовники Вероны», 1949 год

Николь Франсуаза Флоранс Дрейфус, ставшая звездой под псевдонимом Анук Эме, родилась в семье актеров. Карьеру актрисы она начала очень рано: обучавшаяся в актерской школе девочка впервые оказалась на съемочной площадке в 14 лет

Анук Эме отмечает свой день рождения поездкой на джипе по Лондону, 1952 год Известность пришла к актрисе в 1958-м, когда она сыграла подругу художника в кинобиографии Амедео Модильяни &laquo;Монпарнас, 19&raquo;.
Фото: Keystone / Getty Images

Анук Эме отмечает свой день рождения поездкой на джипе по Лондону, 1952 год

Известность пришла к актрисе в 1958-м, когда она сыграла подругу художника в кинобиографии Амедео Модильяни «Монпарнас, 19».

Анук Эме&nbsp;и Марчелло Мастроянни в фильме Федерико Феллини &laquo;Сладкая жизнь&raquo;, 1960 год. Снималась актрисса и у других корифеев западного кино - Бернардо Бертолуччи, Витторио де Сики, Джорджа Кьюкора и других.
Фото: FilmStills / Global Look Press

Анук Эме и Марчелло Мастроянни в фильме Федерико Феллини «Сладкая жизнь», 1960 год. Снималась актрисса и у других корифеев западного кино - Бернардо Бертолуччи, Витторио де Сики, Джорджа Кьюкора и других.

Анук Эме с мужем Пьером Бару на 39-й ежегодной премии Американской киноакадемии &laquo;Оскар&raquo;. Апрель 1967 года
Фото: imago / United Archives / Reuters

Анук Эме с мужем Пьером Бару на 39-й ежегодной премии Американской киноакадемии «Оскар». Апрель 1967 года

Анук Эме, Омар Шариф (в центре) и Сидни Люмет на съемка фильма &laquo;Свидание&raquo;, 1968 год
Фото: Keystone Pictures USA / Global Look Press

Анук Эме, Омар Шариф (в центре) и Сидни Люмет на съемка фильма «Свидание», 1968 год

Анук&nbsp;Эме&nbsp;в фильме &laquo;Жюстин&raquo;, 1969 год
Фото: Beitia Archives / Digital Press Photo / Global Look Press

Анук Эме в фильме «Жюстин», 1969 год

Вместе с&nbsp;Микеле Плачидо в фильме &laquo;Прыжок в пустоту&raquo;, 1980 год. За этот фильм актриса была удостоена актерской награды на Каннском фестивале.
Фото: Clesi Cinematografica

Вместе с Микеле Плачидо в фильме «Прыжок в пустоту», 1980 год. За этот фильм актриса была удостоена актерской награды на Каннском фестивале.

На Берлинском кинофестивале в 2003 году Анук Эме получила почетного &laquo;Золотого медведя&raquo;&nbsp;&mdash; за жизнь в искусстве и за вклад в мировой кинематограф
Фото: Eventpress Herrmannx / IMAGO / Global Look Press

На Берлинском кинофестивале в 2003 году Анук Эме получила почетного «Золотого медведя» — за жизнь в искусстве и за вклад в мировой кинематограф

Режиссер Клод Лелуш (2-й справа), Пьер Бару (слева), композитор Франсис Лей (2-й слева) и Анук Эме в 2006 году в городе Довиль на том&nbsp;же месте, где в 1965 году проходили съемки ставшего культовым фильма &laquo;Мужчина и женщина&raquo;. Дуэт главных героев стал киноклассикой, роль Мужчины исполнил в фильме французский актер Жан-Луи Трентитньян Мелодрама Лелуша Была награждена премиями &laquo;Золотой глобус&raquo; и ассоциации британских кинокритиков BAFTA
Фото: Francois Durand / Getty Images

Режиссер Клод Лелуш (2-й справа), Пьер Бару (слева), композитор Франсис Лей (2-й слева) и Анук Эме в 2006 году в городе Довиль на том же месте, где в 1965 году проходили съемки ставшего культовым фильма «Мужчина и женщина». Дуэт главных героев стал киноклассикой, роль Мужчины исполнил в фильме французский актер Жан-Луи Трентитньян

Мелодрама Лелуша Была награждена премиями «Золотой глобус» и ассоциации британских кинокритиков BAFTA

Анку Эме в Париже, 2015 год&nbsp; &nbsp;&nbsp; Издание Empire поместило актрису&nbsp;в список &laquo;100 самых сексуальных звезд в истории кино&raquo;.
Фото: Lionel Guericolas / ZUMA / Global Look Press

Анку Эме в Париже, 2015 год    

Издание Empire поместило актрису в список «100 самых сексуальных звезд в истории кино».

Анук Эме и режиссер Клод Лелуш на 72-м Каннском кинофестивале, 2019 год Актриса была замужем четыре раза, имеет дочь от второго мужа&nbsp;&mdash; актера и режиссера Никоса Папатакиса. &nbsp;
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Анук Эме и режиссер Клод Лелуш на 72-м Каннском кинофестивале, 2019 год

Актриса была замужем четыре раза, имеет дочь от второго мужа — актера и режиссера Никоса Папатакиса.
 

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