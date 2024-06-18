Какой была Анук Эме, сыгравшая легенду о женщине. Фотогалерея

Анук Эме раздает автографы фанатам в Политехническом институте Камео в Лондоне во время показа фильма «Любовники Вероны», 1949 год

Николь Франсуаза Флоранс Дрейфус, ставшая звездой под псевдонимом Анук Эме, родилась в семье актеров. Карьеру актрисы она начала очень рано: обучавшаяся в актерской школе девочка впервые оказалась на съемочной площадке в 14 лет