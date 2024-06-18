Какой была Анук Эме, сыгравшая легенду о женщине. Фотогалерея
На 92-м году жизни не стало актрисы Анук Эме. Ее звезда ярко вспыхнула в 1960-х после мелодрамы «Мужчина и женщина» Клода Лелуша, получившей более 40 наград. Актриса также сыграла в классических фильмах Федерико Феллини, Бернардо Бертолуччи и других мастеров
Анук Эме раздает автографы фанатам в Политехническом институте Камео в Лондоне во время показа фильма «Любовники Вероны», 1949 год
Николь Франсуаза Флоранс Дрейфус, ставшая звездой под псевдонимом Анук Эме, родилась в семье актеров. Карьеру актрисы она начала очень рано: обучавшаяся в актерской школе девочка впервые оказалась на съемочной площадке в 14 лет
Анук Эме отмечает свой день рождения поездкой на джипе по Лондону, 1952 год
Известность пришла к актрисе в 1958-м, когда она сыграла подругу художника в кинобиографии Амедео Модильяни «Монпарнас, 19».
Анук Эме и Марчелло Мастроянни в фильме Федерико Феллини «Сладкая жизнь», 1960 год. Снималась актрисса и у других корифеев западного кино - Бернардо Бертолуччи, Витторио де Сики, Джорджа Кьюкора и других.
Анук Эме с мужем Пьером Бару на 39-й ежегодной премии Американской киноакадемии «Оскар». Апрель 1967 года
Анук Эме, Омар Шариф (в центре) и Сидни Люмет на съемка фильма «Свидание», 1968 год
Анук Эме в фильме «Жюстин», 1969 год
Вместе с Микеле Плачидо в фильме «Прыжок в пустоту», 1980 год. За этот фильм актриса была удостоена актерской награды на Каннском фестивале.
На Берлинском кинофестивале в 2003 году Анук Эме получила почетного «Золотого медведя» — за жизнь в искусстве и за вклад в мировой кинематограф
Режиссер Клод Лелуш (2-й справа), Пьер Бару (слева), композитор Франсис Лей (2-й слева) и Анук Эме в 2006 году в городе Довиль на том же месте, где в 1965 году проходили съемки ставшего культовым фильма «Мужчина и женщина». Дуэт главных героев стал киноклассикой, роль Мужчины исполнил в фильме французский актер Жан-Луи Трентитньян
Мелодрама Лелуша Была награждена премиями «Золотой глобус» и ассоциации британских кинокритиков BAFTA
Анку Эме в Париже, 2015 год
Издание Empire поместило актрису в список «100 самых сексуальных звезд в истории кино».
Анук Эме и режиссер Клод Лелуш на 72-м Каннском кинофестивале, 2019 год
Актриса была замужем четыре раза, имеет дочь от второго мужа — актера и режиссера Никоса Папатакиса.
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