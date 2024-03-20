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«Кто любит красивых и умных? Никто! По себе знаю». Цитаты Василия Уткина

Лучшие цитаты Василия Уткина
Во вторник умер известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин. «РБК Спорт» собрал яркие фразы из его комментаторской эпохи
Василий Уткин
Василий Уткин (Фото: Irina Erokhina / Global look press)

Уткин был известен острым умом и уникальным стилем комментирования, благодаря которому его высказывания часто цитировались или становились афоризмами. Вот некоторые из его известных цитат:

 — «Падение Неймара — это всегда красиво. Даже Плющенко так красиво не падает» (в ходе одного из матчей за «Барселону» бразилец вновь упал на газон и вызвал такое сравнение у комментатора);

 — «Крауч! Расти, Крауч! Будь еще выше, Крауч!» (один из самых ярких репортажей Уткина в карьере — матч мирового первенства 2006 года Англия — Тринидад и Тобаго, в ходе которого комментатор шутил над англичанами, которые очень долго не могли забить гол команде, сильно уступающей им в классе);

 — «Вы думали, мы тут в футбол играем? А мы тут жизнь живем!»;

«Не все столько времени в браке проводят, сколько провели вместе на поле Акинфеев, Березуцкий и Игнашевич» (цитата, которая напоминает о том, как долго вместе играли эти футболисты);

— «Если девушка узнает, что ее парень болеет за «Динамо», надо немедленно замуж. Значит, верный. Что бы ни творила, он будет с ней!» (шутка в том, что «Динамо» на протяжении долгих лет не побеждает ни в каких турнирах);

«Гооол! Ибай Гомес! Звучит как призыв!» (после гола вингера «Атлетико Бильбао»);

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«Я видел дриблинг Арбелоа!» (тонкость цитаты заключается в том, что защитник «Реала» был далек от техничной игры. Позже фраза «Я видел...» стала универсальной формой восхищения в футболе);

«Кто любит красивых и умных? Никто! По себе знаю». Цитаты Василия Уткина
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«На поле выйдет Хурадо. Будет похурадостнее» (каламбур над фамилией игрока «Спартака» и антуражем матча);

— «Мама, веришь ли ты мне, я смотрю этот матч! Мама, я смотрю на этот футбол!» (цитата, которую запомнили все, кто видел легендарный матч «Манчестер Юнайтед» — «Реал» в 2003 году);

«Эль-класико — это матч, в котором играют две команды, а выигрывает «Барселона» (тут Уткин адаптировал знаменитый афоризм англичанина Гари Линекера: «В футбол играют 22 человека, а побеждают всегда немцы»);

«Я не болельщик; болею всегда только за наших, когда они играют с ненашими»;

«Вы знаете, чем «Реал» отличается от такси? В такси четыре влезает!» (Лучшая рецензия класико, в котором «Барселона» Хосепа Гвардиолы выиграла со счетом 5:0. Это было в сезоне-2010/11);

«Смолов, ну ладно вам, кто из нас не получал по лицу? Разве что Федор Емельяненко» (Во время матча РПЛ «Локомотив» — «Краснодар» — 2:1, в 2015 году);

«Криштиану! Ну, конечно, давайте посвистим. Кто любит красивых и умных? Никто! По себе знаю» (Во время матча «Барселона» — «Реал» — 2:1, в 2015 году);

«Говорят, что у Руслана Ротаня проблемы с режимом, хотя я, конечно, свечку не держал и на разливе не сидел»;

«А чего же вы здесь хотели-то? Ну да, была попытка угадать, что сейчас будет пас, и перехватить мяч. А у меня однажды была попытка поздравить девушку с 8 марта. И ничего — попал в «обезьянник». (Во время матча «Барселона» — «Реал» — 2:1, в 2015 году);

«В Химках сегодня дерби аббревиатур — ЦСКА против ПСВ. Кстати, на НТВ» (Во время матча ЦСКА — ПСВ — 3:2 в Лиге чемпионов 2015/16);

«Может быть, тут одна проблема у англичан, все-таки Англия — она одна, а тут сразу и Тринидад, и Тобаго, вдвоем на одного. Может быть, даже не совсем честно». (Очередной каламбур из того матча англичан с командой Тринидада и Тобаго);

— «Влип Палоп по самый лоб» (после гола Кейсуке Хонды из ЦСКА в ворота «Севильи»);

«Класико без Иньесты — как свадьба без баяна» (Очень часто испанец становился героем класико);

«Если вы смотрите этот матч с девушкой, и ей не нравится — бросайте ее»;

«У Спартака есть способность: даже на бильярдном столе найти глубокую лужу и в ней утонуть»;

— «Москалев относится к игре как к простуде. Лепит и лепит горчичники»;

— «Самир Насри — это не призыв к действию, это фамилия такая»;

— «Народная мудрость гласит, что нет более верного способа получить по морде, чем играть вратарем»;

— «Трехлетнего ребенка не так нежно подсаживают на заднее сидение автомобиля, как ди Мария сейчас сделал передачу на Уэйна Руни»;

— «Мяч пролетел в считанных километрах от ворот».

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