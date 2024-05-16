Работы художника Сергея Андрияки. Галерея
На 66-м году жизни умер заслуженный художник России Сергей Андрияка. Он работал в стиле реализма, преимущественно в жанрах натюрморта и пейзажа. Его любимым техникой для создания художественных образов была акварель.
В 1999 году художник основал Школу акварели Сергея Андрияки, которая вошла в состав основанной им же Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.
За свою карьеру Андрияка провел более 500 персональных выставок как в России, так и за рубежом. Художник был награжден знаком отличия «За заслуги перед Москвой», орденом Александра Невского, Орденом Почета, медалью «За служение искусству».
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