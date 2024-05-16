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Работы художника Сергея Андрияки. Галерея

Сергей Андрияка
Картина &laquo;Родные просторы&raquo;
Картина &laquo;Соборы&raquo;
Картина &laquo;Натюрморт с тыквами и перцем&raquo;
Сергей Андрияка за работой, 1994 год
Картина&nbsp;&laquo;Зеленая гостиница&raquo;
Картина &laquo;Отражение закатного света&raquo;
&laquo;Поезд-акварель&raquo; во время своего первого рейса на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. В вагонах этого поезда пассажиры смогли увидеть картины народного художника России Сергея Андрияки (на снимке) и его учеников.
Картина &laquo;Улочка в Нижнем Новгороде возле Благовещенского монастыря&raquo;
Картина &laquo;Академия Акварели. Юные художники&raquo;
Сергей Андрияка
Картина &laquo;Родные просторы&raquo;
Картина &laquo;Соборы&raquo;
Картина &laquo;Натюрморт с тыквами и перцем&raquo;
Сергей Андрияка за работой, 1994 год
Картина&nbsp;&laquo;Зеленая гостиница&raquo;
Картина &laquo;Отражение закатного света&raquo;
&laquo;Поезд-акварель&raquo; во время своего первого рейса на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. В вагонах этого поезда пассажиры смогли увидеть картины народного художника России Сергея Андрияки (на снимке) и его учеников.
Картина &laquo;Улочка в Нижнем Новгороде возле Благовещенского монастыря&raquo;
Картина &laquo;Академия Акварели. Юные художники&raquo;
Сергей Андрияка
(Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)
Картина «Родные просторы»
(Фото: academy-andriaka.ru)
Картина «Соборы»
(Фото: academy-andriaka.ru)
Картина «Натюрморт с тыквами и перцем»
(Фото: academy-andriaka.ru)
Сергей Андрияка за работой, 1994 год
(Фото: Борис Кавашкин / ТАСС)
Картина «Зеленая гостиница»
(Фото: academy-andriaka.ru)
Картина «Отражение закатного света»
(Фото: academy-andriaka.ru)
«Поезд-акварель» во время своего первого рейса на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. В вагонах этого поезда пассажиры смогли увидеть картины народного художника России Сергея Андрияки (на снимке) и его учеников.
(Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)
Картина «Улочка в Нижнем Новгороде возле Благовещенского монастыря»
(Фото: academy-andriaka.ru)
Картина «Академия Акварели. Юные художники»
(Фото: academy-andriaka.ru)

На 66-м году жизни умер заслуженный художник России Сергей Андрияка. Он работал в стиле реализма, преимущественно в жанрах натюрморта и пейзажа. Его любимым техникой для создания художественных образов была акварель.

В 1999 году художник основал Школу акварели Сергея Андрияки, которая вошла в состав основанной им же Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.

Умер художник Сергей Андрияка
Общество
Сергей Андрияка

За свою карьеру Андрияка провел более 500 персональных выставок как в России, так и за рубежом. Художник был награжден знаком отличия «За заслуги перед Москвой», орденом Александра Невского, Орденом Почета, медалью «За служение искусству».

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Теги
Сергей Андрияка художник акварель

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

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