Работы художника Сергея Андрияки. Галерея

Сергей Андрияка (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости) Картина «Родные просторы» (Фото: academy-andriaka.ru) Картина «Соборы» (Фото: academy-andriaka.ru) Картина «Натюрморт с тыквами и перцем» (Фото: academy-andriaka.ru) Сергей Андрияка за работой, 1994 год (Фото: Борис Кавашкин / ТАСС) Картина «Зеленая гостиница» (Фото: academy-andriaka.ru) Картина «Отражение закатного света» (Фото: academy-andriaka.ru) «Поезд-акварель» во время своего первого рейса на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. В вагонах этого поезда пассажиры смогли увидеть картины народного художника России Сергея Андрияки (на снимке) и его учеников. (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости) Картина «Улочка в Нижнем Новгороде возле Благовещенского монастыря» (Фото: academy-andriaka.ru) Картина «Академия Акварели. Юные художники» (Фото: academy-andriaka.ru)

На 66-м году жизни умер заслуженный художник России Сергей Андрияка. Он работал в стиле реализма, преимущественно в жанрах натюрморта и пейзажа. Его любимым техникой для создания художественных образов была акварель.

В 1999 году художник основал Школу акварели Сергея Андрияки, которая вошла в состав основанной им же Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.

За свою карьеру Андрияка провел более 500 персональных выставок как в России, так и за рубежом. Художник был награжден знаком отличия «За заслуги перед Москвой», орденом Александра Невского, Орденом Почета, медалью «За служение искусству».