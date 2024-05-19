Что известно о президенте Ирана Эбрахиме Раиси

Что известно о президенте Ирана Эбрахиме РаисиВертолет политика совершил жесткую посадку из-за сильного тумана, его судьба неизвестна
19 мая один из трех вертолетов кортежа президента Ирана совершил вынужденную жесткую посадку на северо-западе страны, предположительно, из-за плохих погодных условий. Позднее стало известно, что на борту находились сам Эбрахим Раиси, имам пятничной мечети города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян. Перед аварией делегация принимала участие в переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на границе двух стран.
Предположительное место крушения — окрестности села Узи в иранской провинции Восточный Азербайджан (административный центр — Тебриз). В поисково-спасательной операции задействованы дроны и поисковые отряды с собаками, ее осложняет плохая видимость из-за сильного тумана. Для координации оказания помощи пострадавшим на место происшествия прибыл министр здравоохранения Ирана.
Неназванный иранский чиновник сообщил Reuters, что поступающая информация вызывает серьезные опасения, а жизни Раиси и Амира Абдоллахияна находятся под угрозой. В официальном аккаунте иранского президента в соцсети Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России) появился пост с призывом молиться за здоровье политика.
Кто такой Эбрахим Раиси
Эбрахим Раиси родился 14 декабря 1960 года в семье священнослужителя во втором по величине городе Ирана Мешхеде, расположенном в провинции Хорасан-Резави. Когда ему было пять лет, его отец скончался. В 15 лет Раиси поступил на обучение в духовную семинарию города Кума, одно из ведущих мировых образовательных богословских учреждений для шиитов. Затем Раиси получил докторскую степень в юриспруденции в Университете им. Шахида Мотахари в Тегеране. В студенческие годы активно участвовал в народных волнениях, которые привели к Исламской революции 1979 года и упразднению монархии.
Раиси начал свою карьеру в качестве прокурора в 1980-х годах. В 1988 году вошел в специальный комитет, который казнил тысячи политических заключенных преимущественно из числа участников леворадикальной «Организации моджахедов иранского народа», противостоявшей режиму аятолл. За те события Раиси получил прозвище «тегеранский мясник». В 2019 году правительство США также включило его в санкционный список с формулировкой «за административный надзор за казнями лиц, которые на момент совершения преступления были несовершеннолетними, а также за пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания в отношении иранских заключенных, включая ампутации конечностей».
В 1989 году Раиси был назначен на должность столичного прокурора, а в 2004-м стал заместителем председателя Верховного суда. На этой должности он пробыл последующие десять лет до назначения генеральным прокурором Ирана в 2014 году. В 2016-м Раиси возглавил крупнейший религиозный фонд Ирана «Астане Кодсе Разави».
В 2017 году баллотировался на пост президента Ирана, но уступил действующему президенту Хасану Роухани. На следующих президентских выборах 2021 года Раиси одержал победу, заручившись поддержкой консервативных групп и набрав 62% голосов (при этом явка стала самой низкой за историю Исламской Республики).
Какой властью обладает президент в Иране
В Иране основная власть принадлежит духовному лидеру, который исполняет свои обязанности пожизненно, — 85-летнему аятолле Али Хаменеи. Это место он занимает с 1989 года, когда скончался первый духовный лидер Ирана аятолла Рухолла Хомейни. После провозглашения в 1979-м Исламской Республики Иран Хаменеи занимался формированием Корпуса стражей исламской революции (КСИР), затем был депутатом меджлиса (парламента) от Тегерана, а с 1981 по 1989 год был третьим президентом страны.
Президент — это второе после духовного лидера лицо в Иране. Его избирают прямым голосованием на четырехлетний срок, и занимать этот пост он может не более двух сроков подряд. Он выполняет представительские функции (например, получает от иностранных послов верительные грамоты или вручает госнаграды), исполняет обязанности премьер-министра (в 1989 году в Конституцию Ирана внесли поправки, которые упразднили эту должность), подписывает международные соглашения, отвечает за госплан и бюджет. Он не руководит работой правительства — оно подотчетно духовному лидеру и меджлису.
Согласно ст. 131 иранской Конституции, «в случае смерти, увольнения, отставки, отсутствия или болезни президента продолжительностью более двух месяцев» его полномочия переходят к его первому заместителю. С 2021 года это место занимает Мохаммад Мохбер 1955 года рождения, который до этого с 2007 года возглавлял штаб по исполнению распоряжений имама Хомейни (полугосударственная организация в прямом подчинении духовного лидера; ее название отсылает к приказу Хомейни 1989 года, которым он предписал создать подразделение по управлению имуществом, заброшенным в годы после революции 1979 года). В течение 50 дней совет, куда входят спикер меджлиса, глава судебной власти и первый вице-президент, должны организовать президентские выборы.
По оценке эксперта Российского совета по международным делам Никиты Смагина, гибель президента — событие незаурядное и стрессовое, которое потребует перестроения работы правительства. При этом, отмечает эксперт, гибель Раиси иранскую систему не обрушит. «Главный риск — это возможное восприятие гибели президента протестно настроенными массами как сигнал к действию. Мол, президента нет, ненавистная система шатается — пора выходить на улицу. Тем более что последние месяцы полиция нравов начала лютовать на улицах городов Ирана похлеще прежнего, и возмущения среди народа хватает», — пишет эксперт. Однако, считает он, и эту вероятность переоценивать не стоит: «Гибель президента — это не та эмоция, которая должна сильно всколыхнуть иранское общество». «Если Раиси погиб — это серьезный стресс для системы, но не экзистенциальный вызов», — резюмировал Смагин.
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