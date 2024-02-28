Умер Николай Рыжков

Бывшему председателю Совета министров СССР Николаю Рыжкову было 94 года. В прошлом году он досрочно сложил полномочия сенатора от Белгородской области в Совете Федерации.

Николай Рыжков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Возглавлявший советское правительство в 1985-1991 годах Николай Рыжков умер на 95-м году жизни, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Человек-эпоха. Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба. И большой души. Проявлялось это во всем, за что брался Николай Иванович, с чем соприкасался. Он всегда искренне и глубоко переживал за дело, за результат. За людей. За страну. Все пропускал через душу», — написала она в Telegram.

Рыжков в 2003-2023 годах был сенатором от Белгородской области. Он досрочно покинул Совет Федерации в прошлом октябре, объяснив, что принял решение из-за возраста: «Я посмотрел свой паспорт и сказал «хватит». В Совфеде Рыжков возглавлял комитет по естественным монополиям, был членом комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. В 1995 и 1999 годах избирался депутатом Госдумы второго и третьего созывов.

Рыжков родился 28 сентября 1929 года в Донецкой области, окончил Уральский политехнический институт имени Кирова по специальности инженер-механик. В 1950-1975 годах работал на «Уралмашзаводе», затем стал первым замминистра тяжелого и транспортного машиностроения СССР. Три года спустя он перешел на должность первого заместителя председателя Госплана, в следующие три года был секретарем ЦК КПСС.

Должность председателя Совета министров СССР Рыжков занимал с С 1985 по 1990 год. На этом посту он, в частности, возглавлял штабы по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и землетрясения в Спитаке (Армения) в 1988-м.

В 1990 году Рыжков уступил на выборах президента СССР Михаилу Горбачеву. Он рассказывал «Парламентской газете» в 2019 году, что его основные разногласия с генсеком ЦК КПСС были по экономическим вопросам: «Горбачев, придя к власти, объявил, что необходимо реформировать экономику. Позже появился термин «перестройка». <...> [Горбачев и соратники] предложили полностью отстранить государство от участия в управлении экономикой. Имея опыт руководства заводом и отраслью, я понимал, что такие резкие меры нельзя было вводить категорически». По мнению Рыжкова, перестройка в экономике была необходима, но ее не получилось «довести до ума». После смерти Горбачева в августе 2022 год Рыжков говорил, что тот не рассчитал сил при проведении реформ и «в конце концов, разрушил свою страну».

В 1991 году Рыжков вышел на пенсию, баллотировался в президенты РСФСР от КПСС и набрал чуть больше 16% голосов, заняв второе место после Бориса Ельцина.

Рыжков был удостоен звания Героя Труда, орденов «За заслуги перед Отечеством» I и IV степени, а также ордена Почета. Находился под санкциями Украины, ЕС, Великобритании, США и других стран.