«Бревно на пути перестройки»: жизнь экс-премьера СССР Рыжкова в 12 фото
Умер бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков. Он возглавлял советское правительство в 1985-1990 годах и отвечал за экономическое развитие страны в конце эпохи Горбачева. Рыжков руководил спасательными работами после землетрясения в Спитаке, а также был в штабе по ликвидации аварии Чернобыльской АЭС. Какой была жизнь экс-премьера СССР — в фотогалерее РБК
На фото: Николай Рыжков с родителями, 1951 год
Николай Рыжков родился в 1929 году в селе Дылеевка (Донецкая область Украинской ССР). Его дед и отец работали на шахте, позднее там же трудился младший брат Евгений. Великая Отечественная война началась, когда Рыжков учился в школе. «Когда немец бомбить начал, отрыли окопы у школы — для каждого класса свой — лежишь там или стоишь под вой сирен и ждешь, когда налет окончится <...> Немцев, когда они пришли, я почти и не видел. У нас на окраине шахтерской они не появлялись», — вспоминал он.
Окончив восемь классов, Рыжков поступил в Краматорский машиностроительный техникум и в 1950 году получил специальность «техник-механик подъемно-транспортных машин». В тот же год его по распределению отправили на Уральский завод тяжелого машиностроения (Уралмашзавод).
«Вышел я [из распределительной комиссии], думаю: «Свердловск так Свердловск. Какая мне разница?» Самое главное — мне хотелось учиться. Я кроме Донбасса нигде не был, ну а потом появилась эта песня «…и за запахом тайги». Эта романтика сильно влияла», — рассказывал Рыжков.
На фото: встреча Николая Рыжкова с космонавтом Павлом Беляевым, 1966 год
На Уралмашзаводе Рыжков проработал 25 лет и вырос от сменного мастера до генерального директора. В первые годы работы, с 1953 по 1959-й, Рыжков параллельно учился в Уральском политехническом институте (сейчас Уральский федеральный университет) по специальности «инженер-механик».
В 1965 году стал главным инженером завода, в 1970-м — директором, а в 1973-м — генеральным директором производственного объединения «Уралмаш». «Мою личность сформировал, конечно, Уралмашзавод <...> Там набрался опыта, закалил характер. Это большая школа жизни, даже академия», — говорил Рыжков.
На фото: генеральный директор Уралмашзавода Николай Рыжков на открытии новой ветки УЗТМ — Красное, 1973 год
На фото: Николай Рыжков во время встречи с военнослужащими, воевавшими в Афганистане, Бийск (Алтайский край).
В 1975 году Рыжкова назначили первым заместителем министра тяжелого и транспортного машиностроения СССР. Впоследствии он говорил, что без Уралмаша не было «московских коридоров власти»: будучи директором крупного завода, он часто бывал в министерстве. В 1979 году он стал уже первым зампредом Госплана при Совете министров СССР.
«Работа в главном экономическом штабе страны меня окончательно убедила, что действовавшая тогда экономическая модель, сыгравшая большую роль в предвоенный, военный и послевоенный периоды в развитии государства, исчерпала себя <...> Он [механизм модели] органически не впитывал достижения научно-технического прогресса, который имел в большой степени оборонный комплекс страны», — говорил впоследствии Рыжков.
На фото: Первый секретарь ЦК Компартии Кубы Фидель Кастро (второй слева) и секретарь ЦК КПСС Николай Рыжков (в центре) на строительстве никелевого завода на Кубе, 1984 год.
В 1982 году Николая Рыжкова назначили секретарем ЦК КПСС и заведующим экономическим отделом ЦК. Особенностью этого назначения было то, что новый назначенец до этого не был партийным функционером. Вскоре по поручению генсека Юрия Андропова Рыжков вместе с членом Политбюро ЦК Михаилом Горбачевым и кандидатом в члены Политбюро Владимиром Долгих начали готовить программу модернизации советской экономики.
Позиция Рыжкова была такой: в госсобственности оставить 50–60% предприятий, остальное отдать «народным предприятиям», которыми владели бы трудовые коллективы. Частную собственность не допускать, собственность на землю — тоже (кроме приусадебных участков).
Работа над вариантами реформ, направленных на либерализацию советской экономики, ускорилась при Горбачеве, объявившим политику перестройки» Экономические концепции разрабатывали сразу несколько команд, предлагающих разные варианты перехода от плановой к рыночной экономике.
На фото: Николай Рыжков на встрече с жителями Ленинакана (сейчас Гюмри) Армянской ССР, декабрь 1988 год.
В 1985 году Рыжков занял пост председателя Совета министров СССР. В конце апреля 1986 году он был в штабе по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы: по его словам, сначала власти столкнулись с нехваткой медикаментов (в первую очередь йода), химических средств для промывки корпусов, кранов для постройки саркофага.
После землетрясения в Спитаке в 1988 году Рыжкову также было поручено руководство спасательно-восстановительными работами. Он вылетел из Москвы в Ереван. «Я бы не сказал, что мы все взяли в свои руки в первые сутки. Это было невозможно: люди пережили беду, были дезориентированы», — вспоминал Рыжков. Выстроить работу и скоординировать ее удалось только через сутки. Впоследствии Рыжкову присвоили звание Национального героя Армении, он единственный не армянин удостоенный этого звания
На фото: Михаил Горбачев и Николай Рыжков (слева направо) на трибуне мавзолея во время парада по случаю празднования Дня Великой Октябрьской социалистической революции, 1989 год
В 1990 году Николай Рыжков выступил на сессии Верховного Совета СССР с докладом «Об экономическом положении страны и концепции перехода к регулируемой рыночной экономике». В ней он предложил итоговую программу реформ, были названы три варианта перехода к рынку: быстрый, средний и «постепенный» вариант — за 6–8 лет. Программа Рыжкова не была поддержана российским руководством во главе с Борисом Ельциным, раскритиковавшим ее за долгий срок реализации.
«И понеслось: про бревно, про то, что я «вставляю нож в спину». У меня до сих пор хранятся плакаты: «Бревно на пути перестройки», «Правительство Рыжкова — это правительство нищеты», — говорил он в интервью Lenta в 2015 году. Ельцин выступил в пользу альтернативной программы «500 дней», предполагающей быстрый переход к рыночной экономике.
Впоследствии Рыжков критиковал перестройку за торопливость и непродуманность и заявлял, что перестал поддерживать Горбачева в конце 1980-х. По мнению Николая Рыжкова, надо было ограничиться только реформированием экономики, но не всего государства.
В декабре 1990 году политик перенес инфаркт, а в январе 1991 года был отправлен в отставку.
На фото: кандидат в президенты РСФСР Николай Рыжков во время встречи со студентами в МГТУ им. Баумана, 31 мая 1991 года
В 1991 году Рыжков, уже выйдя на пенсию, баллотировался в президенты РСФСР вместе с генерал-полковником Борисом Громовым (руководитель государства и вице-президент по закону тогда избирались парами на пятилетний срок). Они проиграли Борису Ельцину и Александру Руцкому.
«Не верьте тем, кто говорит, что уход с высокого поста является безболезненным, мол, отряхнулся, как гусь, и все. Даже невластолюбивые люди, а я отношу себя к ним, воспринимают тяжело свою отставку: резкое изменение ритма жизни, твоя востребованность (как оказалось, уже ненужная), уход попутчиков, которых ты считал своими соратниками, морально-нравственный вакуум вокруг тебя, постоянный и честный анализ собственной деятельности — вот далеко не полный перечень проблем отставника», — вспоминал он.
На фото: президент Борис Ельцин перед началом встречи с лидерами фракций Думы и депутатских групп, 1997 год. Второй слева — Николай Рыжков
В 1995 году Рыжков был избран депутатом Государственной думы второго созыва, где возглавлял депутатскую группу «Народовластие». В 1999 году был избран вновь, во время второго срока входил в комитет по энергетике, транспорту и связи, но не состоял во фракциях и депутатских группах.
На фото: Николай Рыжков получил валентинку на заседании Госдумы 14 февраля 2003 года
В сентябре 2003 года полномочия Рыжкова были прекращены в связи с переходом в Совет Федерации — он стал сенатором от Белгородской области. Этот пост он занимал 20 лет, до октября 2023 года. Свой уход из Совфеда он объяснил возрастом: на момент отставки Рыжкову было 94 года, он был старейшим сенатором.
На фото: сенатор Николай Рыжков на пленарном заседании Совета Федерации, 2017 год
Рыжков награжден двумя орденами Ленина (1974, 1976), орденом Почета (2013) — за большой вклад в развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность, орденами «За заслуги перед Отечеством» I и IV степени (2014, 2004) — за большой вклад в укрепление российской государственности, а также почетным званием Героя Труда (2019).
28 февраля о смерти Рыжкова сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. «Ушел потрясающий и светлый человек — Николай Иванович Рыжков. Человек-эпоха. Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба. И большой души», — отметила она.
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