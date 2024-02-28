«Бревно на пути перестройки»: жизнь экс-премьера СССР Рыжкова в 12 фото

На фото: Михаил Горбачев и Николай Рыжков (слева направо) на трибуне мавзолея во время парада по случаю празднования Дня Великой Октябрьской социалистической революции, 1989 год

В 1990 году Николай Рыжков выступил на сессии Верховного Совета СССР с докладом «Об экономическом положении страны и концепции перехода к регулируемой рыночной экономике». В ней он предложил итоговую программу реформ, были названы три варианта перехода к рынку: быстрый, средний и «постепенный» вариант — за 6–8 лет. Программа Рыжкова не была поддержана российским руководством во главе с Борисом Ельциным, раскритиковавшим ее за долгий срок реализации.

«И понеслось: про бревно, про то, что я «вставляю нож в спину». У меня до сих пор хранятся плакаты: «Бревно на пути перестройки», «Правительство Рыжкова — это правительство нищеты», — говорил он в интервью Lenta в 2015 году. Ельцин выступил в пользу альтернативной программы «500 дней», предполагающей быстрый переход к рыночной экономике.

Впоследствии Рыжков критиковал перестройку за торопливость и непродуманность и заявлял, что перестал поддерживать Горбачева в конце 1980-х. По мнению Николая Рыжкова, надо было ограничиться только реформированием экономики, но не всего государства.

В декабре 1990 году политик перенес инфаркт, а в январе 1991 года был отправлен в отставку.