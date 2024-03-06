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Умер театральный режиссер Римас Туминас

Театральный режиссер Римас Туминас умер в Италии
Римас Туминас
Римас Туминас (Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»)

Умер советский, российский и литовский театральный режиссер Римас Туминас. Об этом сообщила пресс-служба московского Театра имени Евгения Вахтангова, где он работал до мая 2022 года.

Туминасу было 72 года. Директор Театра Вахтангова Кирилл Крок уточнил в разговоре с ТАСС, что Туминас умер в реанимации клиники в Италии. По его словам, режиссер скончался после тяжелой болезни.

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Теги
Римас Туминас режиссер некролог театр Театр имени Вахтангова
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