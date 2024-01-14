Умер Лев Рубинштейн

Лев Рубинштейн попал в НИИ им. Склифосовского — неделю назад его сбил автомобиль, он получил переломы и черепно-мозговую травму. Рубинштейн был одним из основоположников московского концептуализма

Лев Рубинштейн (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Поэт Лев Рубинштейн умер на 77-м году жизни, сообщила его дочь Мария в LiveJournal. Об этом пишет также Blueprint News со ссылкой на источник.

Два дня назад, 12 января, журналистки Виктория Ивлева и Мария Слоним сообщили о смерти поэта, но тогда дочь эту информацию опровергла. Журналистки затем уточнили, что Рубинштейн жив и дышит через аппаратуру жизнеобеспечения.

Рубинштейн находился в больнице с понедельника, 8 января. Его сбила машина на нерегулируемом пешеходном переходе в Москве, на улице Образцова, около дома № 9. Поэта доставили в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, а 12 января он находился в экстренной реанимации. Рубинштейн получил переломы и черепно-мозговую травму. Baza писала об отеке мозга и и повреждениях внутренних органов. Его состояние оценивали как крайне тяжелое, была проведена операция. Телеграм-канал «112» уточнял, что Рубинштейн в глубокой коме и подключен к аппарату ИВЛ.

Против водителя, который не сбросил скорость перед переходом, завели уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК). По сведениям Shot, это 63-летний Александр Р. За последний год у него 12 эпизодов нарушения ПДД, уточнял столичный дептранс.

Лев Рубинштейн родился в 1947 году в Москве. Он окончил филологический факультет Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова. Рубинштейн начал писать в 1960-х, в последующие годы он стал одним из основоположников московского концептуализма. Отличительной чертой его творчества являются стихи на карточках.

Первые произведения Рубинштейна были опубликованы в западных странах, российским читателям он стал доступен только в конце 1980-х, с эпохой гласности. Среди его книг — «Знаки внимания», «Погоня за шляпой и другие тексты», «Целый год. Мой календарь» и «Домашнее музицирование».

Материал дополняется.