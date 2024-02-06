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Политика ,  
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Путин обсудил с главой Верховного суда запрет ареста для женщин с детьми

Путин обсудил с главой Верховного суда Лебедевым гуманизацию законодательства
Владимир Путин и&nbsp;Вячеслав Лебедев
Владимир Путин и Вячеслав Лебедев (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин и глава Верховного суда Вячеслав Лебедев обсудили на встрече гуманизацию законодательства в нескольких сферах, в том числе в области наказания женщин, имеющих малолетних детей, сообщает пресс-служба Кремля.

«Мы внесли законопроект о том, чтобы мера пресечения в отношении женщин, имеющих малолетних детей, совершивших преступление небольшой тяжести, должна быть запрещена», — говорится в сообщении.

Президент уточнил, что речь идет об аресте в качестве меры пресечения.

Лебедев добавил, что в случае совершения ненасильственных преступлений средней тяжести «мера пресечения в виде заключения под стражу» также не будет применяться в соответствии с новым законопроектом. Председатель Верховного суда отметил, что проект закона «находится на рассмотрении в Госдуме».

Верховный суд внес еще один законопроект, также сообщил Лебедев. Он затрагивает «гуманизацию правоприменительной практики». Проект определяет критерии отличия «преступлений, совершенных в сфере предпринимательской деятельности, от остальных преступлений».

По словам председателя, раньше эта область отличалась правовой неопределенностью, из-за чего иногда некоторые преступления, связанные с предпринимательством, квалифицировали как бытовое мошенничество. «А это неправильно», — заключил Лебедев.

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Путин и Лебедев также затронули вопрос внедрения цифровых сервисов в работу органов судебной системы. По словам президента, Верховный суд под руководством Лебедева «очень много делает для решения открытости, доступности» судебных органов для граждан.

«Знаю, что развивается и электронная форма работы с гражданами, и в прошлом году, по-моему, около 9 млн документов было подано в суды различных инстанций в электронном виде», — отметил президент.

14 августа Лебедеву исполнилось 80 лет. По этому случаю Путин наградил его орденом Андрея Первозванного. В указе о награждении было сказано, что Лебедев получил награду «за выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укреплении законности и правопорядка».

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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