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Технологии и медиа ,  
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Умер создатель языка программирования Pascal Никлаус Вирт

В возрасте 89 лет умер создатель языка программирования Pascal Никлаус Вирт
В 1984 году ученый получил премию Тьюринга за создание языков программирования. Церемония прощания с ним пройдет в Цюрихе 11 января
Никлаус Вирт
Никлаус Вирт (Фото: Wikimedia Commons)

На 89-м году жизни умер швейцарский ученый в сфере информатики, лауреат премии Тьюринга, создатель нескольких языков программирования Никлаус Вирт. Некролог опубликован на сайте Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ЕTH Zurich), где Вирт был профессором с 1968 по 1999 год.

«В лице Никлауса Вирта ETH Zurich потерял великого человека, который не только провел новаторскую работу в области разработки языков программирования, но и был одним из отцов-основателей компьютерных наук в Швейцарии и в ETH», — заявил президент школы Жоэль Месо.

Вирт умер 1 января в кругу семьи, церемония прощания с ученым пройдет 11 января в Цюрихе.

Наиболее известная разработка Вирта — язык программирования Pascal. Он также создал еще несколько языков. Лауреатом самой престижной премии в области информатики — премии Тьюринга — ученый стал в 1984 году.

История языков программирования: от самого первого до наших дней
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Фото:Freepik

Вирт родился в Винтертуре (Швейцария) 15 февраля 1934 года и уже с детства проявил интерес к технологиям: он конструировал радиоприемники и усилители. Став студентом ETH Zurich, он получил степень в области электротехники, а магистратуру окончил в Университете Лаваля в Канаде в 1960 году. Впервые он соприкоснулся с компьютерами, языками программирования и компиляторами в Калифорнийском университете в Беркли, именно там он занялся разработкой программного обеспечения.

В1963 году Вирт защитил в Беркли докторскую диссертацию по языку программирования Algol 60. После работы ассистентом профессора в Стэнфордском университете и Цюрихском университете он вернулся в ETH Zurich в 1968 году в качестве профессора компьютерных наук, в этой должности он преподавал и проводил исследования до 1999 года. В 1976–1977 и 1984–1985 годах он уходил в отпуск для обучения в исследовательском центре Xerox.

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За 31 год работы в ETH Zurich Вирт, кроме Pascal, разработал новые языки программирования, такие как Euler, PL360, Algol W, Modula, Modula 2, Oberon и LoLa. Он разработал первые в Швейцарии персональные компьютеры и обучил первое поколение швейцарских специалистов по информатике.

Самым известным достижением Вирта стал язык программирования Pascal, главными преимуществами которого специалисты считали его простоту. Этот язык сочетал в себе передовые в то время методы программирования и структурирования данных и быстро стал популярным языком обучения. Несколько поколений студентов университетов по всему миру, включая ETH Zurich, получили свой первый опыт программирования на Pascal.

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Теги
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
программирование Швейцария ученый смерть
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