Суд назначил Навальному реальный срок по делу «Ив Роше»

Заседание проходило в выездном режиме в Мосгорсуде; пресса допущена на него, несмотря на коронавирусные ограничения. Помимо журналистов и супруги Навального Юлии, в суд пришли дипломаты из примерно двадцати европейских государств. В Кремле и в МИД назвали это вмешательством во внутренние дела России.

В окрестностях Мосгорсуда собрались сторонники Навального, полиция перекрыла несколько примыкающих к зданию улиц. По данным «ОВД-Инфо» к 20:50 были задержаны более 370 человек.

«Принципы гуманизма»

Представление о замене условного лишения свободы Навальному реальным подал начальник филиала номер 15 Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Москве Александр Ермоленко. Он сослался на то, что в течение 2020 года Навальный минимум семь раз «без уважительной причины» не пришел отмечаться в назначенные дни, то есть фактически, по мнению ведомства, скрылся от контроля.

Инспекция располагала сведениями, что с 21 августа по 23 сентября Навальный был на лечении в берлинской клинике «Шарите». В дальнейшем Навальный, по данным СМИ и его собственных соцсетей, «свободно перемещался по Берлину, давал интервью, занимался спортом», но на связь с уголовно-исполнительной инспекцией не выходил, указал Ермоленко.

Прокурор Екатерина Фролова поинтересовалась у начальника филиала Уголовно-исполнительной инспекции, почему ведомство раньше не требовало ужесточения наказания Навальному, несмотря на то, что он пропускал визиты в инспекцию еще в начале 2020 года. Ермоленко ответил, что дело в «принципах гуманизма», на которых стоит уголовно-исполнительная система. «Мы полагали, что Навальный изменит свое отношение к исполнению приговора суда и встанет на путь исправления. Но он должных выводов не сделал», — объяснил представитель ФСИН.

В 2019 году российские суды заменили условные сроки на реальные 15 тысячам человек, в 2020 году — 11 тысячам, в этом смысле случай Навального далеко не уникальный, подчеркнула Фролова. Его уникальность, напротив, в «беспрецедентно снисходительном» отношении судебной системы к Навальному: по словам прокурора, он, вероятно, единственный гражданин России, получивший два условных приговора. Несмотря на такую привилегию, он счел возможным сорвать условия своего осуждения, сказала подполковник юстиции.

ФСИН знала о местонахождении Навального и могла связаться с ним, вместо того, чтобы объявлять в розыск, настаивали на заседании оппозиционер и его защитники. Навальный указывал, что 18 дней провел в коме, а затем по сути заново учился выполнять ходить и говорить. Затем он направлял в инспекцию справки от врача: «Что еще я мог сделать? Как я мог уведомить вас еще лучше?». «Вы говорили, что у вас не было сведений о моем местонахождении. Президент России Владимир Путин во время прямой линии в декабре заявил, что благодаря ему я был вывезен в Германию. Какие еще сведения вам нужны? Вы что, не уважаете президента?», — спрашивал он у представителя ФСИН.

Ермоленко возражал, что «контроль осуществляется по месту регистрации осужденного», — а в московской квартире Навального в период его лечения в Германии никого не было.

«Кнопка отключения станет детонатором»

Защитники Навального Ольга Михайлова и Вадим Кобзев предложили суду приобщить к материалам дела документы, доказывающие, что Навальный не являлся в инспекцию по уважительной причине — в связи с лечением от тяжелого отравления в Германии — и что его защита сообщала об этом инспекции. Михайлова также представила суду постановление Европейского суда по правам человека по делу «Ив Роше»: в 2017 году Страсбург признал преследование Алексея Навального и его брата незаконным и постановил, что Россия нарушила в отношении них статью Европейской конвенции о праве на справедливый суд. Россия выплатила братьям компенсацию в €80 тыс., но приговор не отменила, хотя такое обязательство прямо следует из решения Страсбурга, указала адвокат.

Невозможно утверждать, что Навальный в течение всего 2020 года избегал регистрации: несколько раз он все же туда явился, подчеркнула Михайлова.

Навальный не может быть признан скрывающимся от контроля, его местонахождение было всем известно, к тому же, во второй половине года подвижность и дееспособность Навального были сильно ограничены, настаивал Кобзев. Свое выступление он завершил цитатой героя сериала HBO «Чернобыль» о том, что причиной катастрофы были не нарушения, допущенные инженерами, а система, пытавшаяся скрыть конструктивный недостаток реактора: «Дятлов не знал, что кнопка отключения реактора послужит детонатором. Ваша честь, в отличие от него, мы знаем», — сказал адвокат.

«Я нанес смертельную обиду тем, что выжил»

Навальный заявил в своей речи, что хотел бы обсудить «правовой вопрос», который кажется ему «главным и немножко упущенным»: «Меня пытаются посадить по делу, по которому я уже признан невиновным. Европейский суд по правам человека является частью судебной системы России, коль скоро Россия является частью Совета Европы. Он вынес постановление, где черным по белому написал, что в деле «Ив Роше» нет даже состава преступления, оно полностью сфабриковано. Более того, Россия половинчато, но признала это решение, выплатив мне компенсацию. И все равно с упорством маньяка меня пытаются посадить по этому делу», — заявил оппозиционер.

Оппозиционер заявил, что связывает свое отравление и преследование с президентом России Владимиром Путиным, которому, по мнению оппозиционера, «нанес смертельную обиду тем, что выжил»: «Мало того, что я не испугался и не спрятался, я еще и участвовал в расследовании своего отравления», — сказал он.

Преследование Навального, по его мнению, служит цели «запугать огромное количество людей», в том числе миллионы россиян живущих за чертой бедности и не получающих ничего от национальных богатств, однако процесс над ним приведет к обратному результату: «Это просто демонстрация слабости». «В России много хороших вещей, а самая лучшая — люди, которые не боятся, не опускают глаза, которые не смотрят в стол. И которые не отдадут нашу страну кучке продажных чиновников, которые решили обменять нашу родину на свои дворцы, виноградники и аквадискотеки», — закончил политик.

После выступления стороны защиты прокурор Фролова попросила у суда разрешения задать Навальному несколько вопросов об обстоятельствах его неявки в инспекцию. «Верно ли, что каждый раз после пропуска инспекции вас предупреждали о возможности замены условного срока на реальный?», — спрашивала прокурор. «Да, я подтверждаю, что это липовое дело постоянно использовалось для давления на меня и для воспрепятствования моей политической деятельности», — ответил Навальный, настаивая, что «продолжал информировать о себе инспекцию столько раз, сколько нужно по закону».

«Такое ощущение, что вы меня поймали в костромском лесу, где я скрывался от ФСИНа. Я вообще-то сам вернулся в Москву», — отметил Навальный. По его мнению, уникальность его случая не в том, что он дважды по разным уголовным делам получал условные сроки, а в том, что на нем «висит сразу несколько сфабрикованных уголовных дел».

Дело «Ив Роше» В рамках дела «Ив Роше» Навальный и его брат Олег обвинялись в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности на сумму 26,7 млн руб. Олег Навальный получил по делу реальный срок. Заявителем по делу был гендиректор российского филиала компании Yves Roches («Ив Роше Восток») Бруно Лепру, события дела относятся к 2008–2013 годам, когда Олег Навальный работал топ-менеджером «Почты России».



По версии обвинения, Навальные основали фирму «Главподписка» и заключили контракты на доставку грузов с двумя компаниями — «Ив Роше Восток» и Многопрофильной процессинговой компанией. На деле же услуги предоставляли транспортные компании, которые нанимались дешевле, чем платили фирмы-потерпевшие. Навальные использовали служебное положение Олега в «Почте России» в недобросовестных целях, ввели своих клиентов в заблуждение относительно ценообразования «Главподписки» и использовали компанию для отмывания нелегальных доходов, полагало следствие, а вместе с ним и суд.

Отравление, возвращение и арест

Навальному стало плохо 20 августа прошлого года во время перелета из Томска в Москву. Самолет срочно посадили в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня его отвезли на лечение в Германию. Специалисты бундесвера, а также эксперты из Франции и Швеции заявили, что в организме Навального есть следы боевого отравляющего вещества группы «Новичок». Омские врачи следов отравления не нашли. Москва отрицает причастность к отравлению Навального.

В декабре издания The Insider, Bellingcat и CNN опубликовали совместное расследование о связи с отравлением Навального восьми сотрудников ФСБ. В ФСБ сочли расследование «спланированной провокацией, направленной на дискредитацию ФСБ и ее сотрудников», а президент Владимир Путин назвал материалы СМИ об отравлении «легализацией материалов американских спецслужб».

17 января Навальный вернулся в Россию, был задержан и арестован. После задержания Навального, 23 и 31 января, по всей России прошли несогласованные акции в его поддержку. Они обернулись рекордными задержаниями. СК и МВД по следам акций расследуют более 40 уголовных дел, включая дело нарушении санитарно-эпидемиологических норм (ст. 236 УК), по которому проходят ближайшие соратники Навального, в том числе его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Перспективы протестов

Не исключено, что срок пребывания Навального в колонии увеличится за счет новых уголовных дел: незадолго до его возвращения Следственный комитет возбудил против оппозиционера и «иных лиц» дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По утверждению СК, Навальный вместе с «иными лицами» потратил более 356 млн руб. из пожертвований для фондов на личные цели.

«Есть схема, которая была опробована на деле ЮКОСа по Михаилу Ходорковскому: когда выносится приговор, но это не означает, что не может быть второго или третьего, — прокомментировал эту возможность для РБК политолог Алексей Макаркин. — По первому делу посадить [Навального] было просто, не надо было вызывать никаких свидетелей, заново расследовать, а теперь появилась возможность заняться вторым делом». По мнению эксперта, следователи будут очень тщательно искать потерпевших по новому делу, так как «несколько лет назад уже пытались раскрутить такое же дело, но тогда все уперлось в то, что потерпевшие не обнаружились».

При этом митинги в поддержку оппозиционера (они уже проходили 23 и 31 января) будут продолжаться, уверен Макаркин, однако неясно, насколько они будут массовыми. По словам эксперта, возобновление крупных протестных акций возможно ближе к началу думской кампании (выборы в Госдуму должны состояться в сентябре). Политолог Александр Пожалов в разговоре с РБК предположил, что в будущем уличный протест пойдет на спад с точки зрения массовости, но зато усилится радикализация действий с обеих сторон — как силового крыла власти, так и протестующих. Навальный изначально не был флагманом январских протестов, главной причиной митингов было нараставшее весь прошлый год раздражение в адрес власти экономически активной части общества, уверен он. «Власть и своими действиями на силовом поле плодит множество новых недовольных, — подчеркнул он. — Тем самым, недовольные сильнее уверятся в том, что власть не готова их слушать, и это может охладить непосредственное желание выходить сейчас на улицу, но внутренняя протестность нарастет, и дальше это раздражение и радикализация будет прорываться по другим поводам — в случае каких-то локальных протестов и городских конфликтов». Политолог предположил, что Кремль сделает ставку на то, чтобы «задушить нарастающую политизацию недовольных в зародыше — до начала [думских] выборов».