Умер сыгравший Гекльберри Финна актер Роман Мадянов
Актер Роман Мадянов, известный по главное роли в экранизации романа Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна» умер в возрасте 62 лет. Об этом сообщила актриса Екатерина Стриженова в телеграм-канале.
«Как же тяжело принять эту новость. Рома, царствия тебе, небесного!» — подписала Стриженова видео, на котором присутствует актер.
По данным SHOT, причиной смерти стал рак легких.
Мадянов также известен по ролям в фильме «Левиафан» и сериале «Домашний арест». Он также сыграл майора Колобкова в сериале «Солдаты»
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