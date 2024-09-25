Умер сыгравший Гекльберри Финна актер Роман Мадянов

Роман Мадянов (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Актер Роман Мадянов, известный по главное роли в экранизации романа Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна» умер в возрасте 62 лет. Об этом сообщила актриса Екатерина Стриженова в телеграм-канале.

«Как же тяжело принять эту новость. Рома, царствия тебе, небесного!» — подписала Стриженова видео, на котором присутствует актер.

По данным SHOT, причиной смерти стал рак легких.

Мадянов также известен по ролям в фильме «Левиафан» и сериале «Домашний арест». Он также сыграл майора Колобкова в сериале «Солдаты»

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