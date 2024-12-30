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Умер экс-президент США Джимми Картер

1 октября 39-му президенту США исполнилось 100 лет. Джимми Картер занимал пост главы государства в 1977–1981 годах, в 2002-м был удостоен Нобелевской премии мира
Джимми Картер
Джимми Картер (Фото: Scott Cunningham / Getty Images)

39-й президент США Джимми Картер умер в возрасте 100 лет, сообщает The Washingtin Post со ссылкой на его сына Джеймса. Он скончался в воскресенье, 29 декабря, в своем доме в городе Плейнс (штат Джорджия).

Политик в последние годы боролся с меланомой, злокачественной опухолью, распространившейся на печень и мозг. В феврале 2023 года Центр Картера сообщил, что бывший президент после ряда госпитализаций отказался от дальнейшего лечения врачей и решил провести остаток жизни дома с семьей, «получая хосписный уход вместо дополнительного медицинского вмешательства».

Картер занимал пост главы государства в 1977–1981 годах. The New York Times называла его «политической сенсацией» своего времени, отмечая, что в течение четырех лет пребывания у власти он стремился восстановить доверие к правительству после войны во Вьетнаме и Уотергейтского скандала, который стал причиной отставки Ричарда Никсона в 1974 году.

В то же время, отмечает WP, в годы его президентства американская экономика переживала спад, в стране были высокая безработица и инфляция. Также при Картере произошел кризис с захватом 52 американских заложников в Иране: в ноябре 1979 года студенты-исламисты штурмовали посольство США в Тегеране и удерживали людей в течение 444 дней. Освободить их удалось в январе 1981 года, когда Картер покинул свой пост.

После отставки Картер занимался благотворительной деятельностью, гуманитарными проектами, 2002-м был удостоен Нобелевской премии мира за «неутомимые усилия по поиску мирных решений международных конфликтов, продвижение вперед демократии и соблюдения прав человека, а также за стимулирование экономического и социального развития».

Внук Картера Джейсон рассказывал, что на выборах президента осенью 2024 года его дед проголосовал за вице-президента, демократа Камалу Харрис. Она проиграла республиканцу Дональду Трампу, который уже возглавлял страну с 2017-й по 2021 год.

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