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Чем запомнился легендарный борец Александр Медведь. Фотогалерея

Памятные кадры из карьеры легендарного борца Александра Медведя
Умер легендарный борец Александр Медведь. Чем он запомнился — в фотогалерее «РБК Спорт»

Александр Медведь - советский белорусский спортсмен, борец вольного стиля, олимпийский чемпион (Токио,1964 г.) в полутяжелом весе, семикратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы и девятикратный чемпион СССР, причем в трёх разных весовых категориях (полутяжёлой, тяжёлой и абсолютной).
Александр Медведь - советский белорусский спортсмен, борец вольного стиля, олимпийский чемпион (Токио,1964 г.) в полутяжелом весе, семикратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы и девятикратный чемпион СССР, причем в трёх разных весовых категориях (полутяжёлой, тяжёлой и абсолютной).
(Фото: В. Шандрин / РИА Новости)

Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе в составе сборной СССР Александр Медведь умер на 87-м году жизни. Об этом сообщается в телеграм-канале Белорусской федерации борьбы.

Вольная борьба СССР-Иран. Схватка борцов тяжелого веса Александра Медведя (слева) и Нири Хусейна, 1961 год
Вольная борьба СССР-Иран. Схватка борцов тяжелого веса Александра Медведя (слева) и Нири Хусейна, 1961 год
(Фото: Юрий Сомов / РИА Новости)

Медведь родился 16 сентября 1937 года в городе Белая Церковь (Киевская область).

Чемпион мира по вольной борьбе Александр Медведь (справа) отрабатывает прием на тренировке в спортзале, 1974 год
Чемпион мира по вольной борьбе Александр Медведь (справа) отрабатывает прием на тренировке в спортзале, 1974 год
(Фото: Юрий Сомов / РИА Новости)

По словам Медведя, его дедушка с бабушкой приехали на Украину из России. Бабушку за рост 192 см звали Медведихой. Сам Медведь на пике спортивной карьеры до бабушки не дотянул — «всего лишь» 190 см.

Олимпийский чемпион Александр Медведь тренируется в лесу возле дома, 1971 год
Олимпийский чемпион Александр Медведь тренируется в лесу возле дома, 1971 год
(Фото: Юрий Сомов / РИА Новости)

Медведь дебютировал на международной арене на чемпионате мира 1961 года, где завоевал бронзу в весовой категории 87 кг. Год спустя он перешел в весовую категорию 97 кг и завоевал золотую медаль на чемпионате мира.

Медведь является самым титулованным борцом вольного стиля в истории. Он трехкратный олимпийский чемпион (1964, 1968, 1972) в трех разных весовых категориях (полутяжелой, тяжелой и абсолютной).

Медведь семь раз становился чемпионом мира (1962–1963, 1966–1967, 1969–1971), трижды чемпионом Европы (1966, 1968 и 1972), а также девять раз становился чемпионом СССР (1961–1970).

Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Медведь (справа) и американский борец Крис Тэйлор (слева), 1972 год
Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Медведь (справа) и американский борец Крис Тэйлор (слева), 1972 год
(Фото: Юрий Сомов / РИА Новости)

Медведь выиграл все золотые медали чемпионатов мира с 1962 по 1971 год, в основном выступая в весовой категории +100 кг. Он считался негабаритным для этой весовой категории, что не помешало ему доминировать в ней более десятилетия.

Коронным приемом борца являлось сваливание захватом головы сверху и правой голени.

Одним из самых памятных в карьере борца стал поединок с американцем Крисом Тейлором. Медведь весил 114 кг при росте 190 см, его соперник — 212 кг, рост 196 см. Эту схватку назвали «поединком медведя и мамонта», «человека и асфальтового катка». Медведь ее выиграл.

Чемпион мира и Олимпийских игр по вольной борьбе Александр Медведь - тренер и заведующий кафедрой спорта Минского радиотехнического института (ныне - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР)). Во время занятий со студентами. Белорусская ССР, 1971 год
Чемпион мира и Олимпийских игр по вольной борьбе Александр Медведь - тренер и заведующий кафедрой спорта Минского радиотехнического института (ныне - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР)). Во время занятий со студентами. Белорусская ССР, 1971 год
(Фото: Юрий Сомов / РИА Новости)

В Объединенном мире борьбы назвали Медведя легендой.

«Он был послом нашего спорта, мир считал его лучшим», — заявил президент федерации Ненад Лалолвич.

Чемпионы ХVIII летних Олимпийских Игр по вольной борьбе Александр Иваницкий /первый слева/ и Александр Медведь дают первые автографы, 1964 год
Чемпионы ХVIII летних Олимпийских Игр по вольной борьбе Александр Иваницкий /первый слева/ и Александр Медведь дают первые автографы, 1964 год
(Фото: С. Ильин / РИА Новости)

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин в разговоре с ТАСС назвал Медведя «флагманом отечественной борьбы».

«Он был первым, кто показал нам, что трехкратным олимпийским чемпионом быть возможно, — сказал Карелин. — А мне дал повод хвастать, что я следующий. Он был ориентиром для нас».

Олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964, 1968 годов Александр Медведь (справа) во время поединка. XX Летние Олимпийские игры, 1972 год
Олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964, 1968 годов Александр Медведь (справа) во время поединка. XX Летние Олимпийские игры, 1972 год
(Фото: Юрий Сомов / РИА Новости)

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в разговоре ТАСС отметил, что «Медведь был одним из самых гениальных людей, который расширил представление о человеческих возможностях».

Церемония открытия ХХ летних Олимпийских игр в Мюнхене. 26 августа 1972 года. По мюнхенскому олимпийскому стадиону идет делегация спортсменов СССР. Флаг Советского Союза несет двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Медведь, 1972 год
Церемония открытия ХХ летних Олимпийских игр в Мюнхене. 26 августа 1972 года. По мюнхенскому олимпийскому стадиону идет делегация спортсменов СССР. Флаг Советского Союза несет двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Медведь, 1972 год
(Фото: Юрий Сомов / РИА Новости)

Медведь был знаменосцем сборной СССР на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене.

Белорусская ССР. Минск. Стадион Динамо. Торжественное открытие группового турнира по футболу в рамках игр XXII летней Олимпиады. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Медведь несет факел с Олимпийским огнем, 1980 год
Белорусская ССР. Минск. Стадион "Динамо". Торжественное открытие группового турнира по футболу в рамках игр XXII летней Олимпиады. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Медведь несет факел с Олимпийским огнем, 1980 год
(Фото: Владимир Межевич / ТАСС)

На открытии Игр 1980 года в Москве Медведь прочитал Олимпийскую клятву от имени судей и зажег олимпийский огонь на стадионе «Динамо» в Минске. Также он нес флаг Белоруссии на церемонии открытия ОИ в Атланте в 1996 году и в Афинах в 2004-м.

СССР. 1 ноября 1972 г. Турнир по вольной борьбе в честь А. Медведя. Александр Медведь объявляет встречу тяжеловесов В. Василева (Болгария) и Э. Филаби (Иран, справа), закончившуюся ничьей
СССР. 1 ноября 1972 г. Турнир по вольной борьбе в честь А. Медведя. Александр Медведь объявляет встречу тяжеловесов В. Василева (Болгария) и Э. Филаби (Иран, справа), закончившуюся ничьей
(Фото: Ун Да-Син Вячеслав / ТАСС)

В 1980 году на открытии Олимпийских игр в Москве был удостоен чести прочитать Олимпийскую клятву от имени судей.

СССР. 1 ноября 1972 г. Олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Медведь со своими наставниками-тренерами Павлом Григорьевым и Болеславом Рыбалко (справа)
СССР. 1 ноября 1972 г. Олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Медведь со своими наставниками-тренерами Павлом Григорьевым и Болеславом Рыбалко (справа)
(Фото: Ун Да-Син Вячеслав / ТАСС)

После окончания спортивной карьеры работал доцентом в Минском радиотехническом институте и тренером по борьбе, был заведующим кафедрой спорта. В 1992 году стал вице-президентом НОК Белоруссии и тренером олимпийской сборной Белоруссии по вольной борьбе. В 2001-м признан лучшим спортсменом Белоруссии XX века.

СССР. 1 августа 1972 г. Александр Медведь с семьей (слева направо): Александр, сын Алексей, жена Татьяна и дочка Лена
СССР. 1 августа 1972 г. Александр Медведь с семьей (слева направо): Александр, сын Алексей, жена Татьяна и дочка Лена
(Фото: Ун Да-Син Вячеслав / ТАСС)

У Медведя двое детей. Сын Алексей стал победителем молодежного чемпионата мира (1987) и призером чемпионатов СССР (1990, 1991).

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Руслан Алиев
Александр Медведь спортивная борьба Александр Карелин Михаил Мамиашвили Александр Лукашенко
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