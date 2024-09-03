Чем запомнился легендарный борец Александр Медведь. Фотогалерея

Умер легендарный борец Александр Медведь. Чем он запомнился — в фотогалерее «РБК Спорт»

Александр Медведь - советский белорусский спортсмен, борец вольного стиля, олимпийский чемпион (Токио,1964 г.) в полутяжелом весе, семикратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы и девятикратный чемпион СССР, причем в трёх разных весовых категориях (полутяжёлой, тяжёлой и абсолютной). (Фото: В. Шандрин / РИА Новости)

Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе в составе сборной СССР Александр Медведь умер на 87-м году жизни. Об этом сообщается в телеграм-канале Белорусской федерации борьбы.

Вольная борьба СССР-Иран. Схватка борцов тяжелого веса Александра Медведя (слева) и Нири Хусейна, 1961 год (Фото: Юрий Сомов / РИА Новости)

Медведь родился 16 сентября 1937 года в городе Белая Церковь (Киевская область).

Чемпион мира по вольной борьбе Александр Медведь (справа) отрабатывает прием на тренировке в спортзале, 1974 год (Фото: Юрий Сомов / РИА Новости)

По словам Медведя, его дедушка с бабушкой приехали на Украину из России. Бабушку за рост 192 см звали Медведихой. Сам Медведь на пике спортивной карьеры до бабушки не дотянул — «всего лишь» 190 см.

Олимпийский чемпион Александр Медведь тренируется в лесу возле дома, 1971 год (Фото: Юрий Сомов / РИА Новости)

Медведь дебютировал на международной арене на чемпионате мира 1961 года, где завоевал бронзу в весовой категории 87 кг. Год спустя он перешел в весовую категорию 97 кг и завоевал золотую медаль на чемпионате мира.

Медведь является самым титулованным борцом вольного стиля в истории. Он трехкратный олимпийский чемпион (1964, 1968, 1972) в трех разных весовых категориях (полутяжелой, тяжелой и абсолютной).

Медведь семь раз становился чемпионом мира (1962–1963, 1966–1967, 1969–1971), трижды чемпионом Европы (1966, 1968 и 1972), а также девять раз становился чемпионом СССР (1961–1970).

Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Медведь (справа) и американский борец Крис Тэйлор (слева), 1972 год (Фото: Юрий Сомов / РИА Новости)

Медведь выиграл все золотые медали чемпионатов мира с 1962 по 1971 год, в основном выступая в весовой категории +100 кг. Он считался негабаритным для этой весовой категории, что не помешало ему доминировать в ней более десятилетия.

Коронным приемом борца являлось сваливание захватом головы сверху и правой голени.

Одним из самых памятных в карьере борца стал поединок с американцем Крисом Тейлором. Медведь весил 114 кг при росте 190 см, его соперник — 212 кг, рост 196 см. Эту схватку назвали «поединком медведя и мамонта», «человека и асфальтового катка». Медведь ее выиграл.

Чемпион мира и Олимпийских игр по вольной борьбе Александр Медведь - тренер и заведующий кафедрой спорта Минского радиотехнического института (ныне - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР)). Во время занятий со студентами. Белорусская ССР, 1971 год (Фото: Юрий Сомов / РИА Новости)

В Объединенном мире борьбы назвали Медведя легендой.

«Он был послом нашего спорта, мир считал его лучшим», — заявил президент федерации Ненад Лалолвич.

Чемпионы ХVIII летних Олимпийских Игр по вольной борьбе Александр Иваницкий /первый слева/ и Александр Медведь дают первые автографы, 1964 год (Фото: С. Ильин / РИА Новости)

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин в разговоре с ТАСС назвал Медведя «флагманом отечественной борьбы».

«Он был первым, кто показал нам, что трехкратным олимпийским чемпионом быть возможно, — сказал Карелин. — А мне дал повод хвастать, что я следующий. Он был ориентиром для нас».

Олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964, 1968 годов Александр Медведь (справа) во время поединка. XX Летние Олимпийские игры, 1972 год (Фото: Юрий Сомов / РИА Новости)

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в разговоре ТАСС отметил, что «Медведь был одним из самых гениальных людей, который расширил представление о человеческих возможностях».

Церемония открытия ХХ летних Олимпийских игр в Мюнхене. 26 августа 1972 года. По мюнхенскому олимпийскому стадиону идет делегация спортсменов СССР. Флаг Советского Союза несет двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Медведь, 1972 год (Фото: Юрий Сомов / РИА Новости)

Медведь был знаменосцем сборной СССР на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене.

Белорусская ССР. Минск. Стадион "Динамо". Торжественное открытие группового турнира по футболу в рамках игр XXII летней Олимпиады. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Медведь несет факел с Олимпийским огнем, 1980 год (Фото: Владимир Межевич / ТАСС)

На открытии Игр 1980 года в Москве Медведь прочитал Олимпийскую клятву от имени судей и зажег олимпийский огонь на стадионе «Динамо» в Минске. Также он нес флаг Белоруссии на церемонии открытия ОИ в Атланте в 1996 году и в Афинах в 2004-м.

СССР. 1 ноября 1972 г. Турнир по вольной борьбе в честь А. Медведя. Александр Медведь объявляет встречу тяжеловесов В. Василева (Болгария) и Э. Филаби (Иран, справа), закончившуюся ничьей (Фото: Ун Да-Син Вячеслав / ТАСС)

В 1980 году на открытии Олимпийских игр в Москве был удостоен чести прочитать Олимпийскую клятву от имени судей.

СССР. 1 ноября 1972 г. Олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Медведь со своими наставниками-тренерами Павлом Григорьевым и Болеславом Рыбалко (справа) (Фото: Ун Да-Син Вячеслав / ТАСС)

После окончания спортивной карьеры работал доцентом в Минском радиотехническом институте и тренером по борьбе, был заведующим кафедрой спорта. В 1992 году стал вице-президентом НОК Белоруссии и тренером олимпийской сборной Белоруссии по вольной борьбе. В 2001-м признан лучшим спортсменом Белоруссии XX века.

СССР. 1 августа 1972 г. Александр Медведь с семьей (слева направо): Александр, сын Алексей, жена Татьяна и дочка Лена (Фото: Ун Да-Син Вячеслав / ТАСС)

У Медведя двое детей. Сын Алексей стал победителем молодежного чемпионата мира (1987) и призером чемпионатов СССР (1990, 1991).