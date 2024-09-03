Чем запомнился легендарный борец Александр Медведь. Фотогалерея
Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе в составе сборной СССР Александр Медведь умер на 87-м году жизни. Об этом сообщается в телеграм-канале Белорусской федерации борьбы.
Медведь родился 16 сентября 1937 года в городе Белая Церковь (Киевская область).
По словам Медведя, его дедушка с бабушкой приехали на Украину из России. Бабушку за рост 192 см звали Медведихой. Сам Медведь на пике спортивной карьеры до бабушки не дотянул — «всего лишь» 190 см.
Медведь дебютировал на международной арене на чемпионате мира 1961 года, где завоевал бронзу в весовой категории 87 кг. Год спустя он перешел в весовую категорию 97 кг и завоевал золотую медаль на чемпионате мира.
Медведь является самым титулованным борцом вольного стиля в истории. Он трехкратный олимпийский чемпион (1964, 1968, 1972) в трех разных весовых категориях (полутяжелой, тяжелой и абсолютной).
Медведь семь раз становился чемпионом мира (1962–1963, 1966–1967, 1969–1971), трижды чемпионом Европы (1966, 1968 и 1972), а также девять раз становился чемпионом СССР (1961–1970).
Медведь выиграл все золотые медали чемпионатов мира с 1962 по 1971 год, в основном выступая в весовой категории +100 кг. Он считался негабаритным для этой весовой категории, что не помешало ему доминировать в ней более десятилетия.
Коронным приемом борца являлось сваливание захватом головы сверху и правой голени.
Одним из самых памятных в карьере борца стал поединок с американцем Крисом Тейлором. Медведь весил 114 кг при росте 190 см, его соперник — 212 кг, рост 196 см. Эту схватку назвали «поединком медведя и мамонта», «человека и асфальтового катка». Медведь ее выиграл.
В Объединенном мире борьбы назвали Медведя легендой.
«Он был послом нашего спорта, мир считал его лучшим», — заявил президент федерации Ненад Лалолвич.
Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин в разговоре с ТАСС назвал Медведя «флагманом отечественной борьбы».
«Он был первым, кто показал нам, что трехкратным олимпийским чемпионом быть возможно, — сказал Карелин. — А мне дал повод хвастать, что я следующий. Он был ориентиром для нас».
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в разговоре ТАСС отметил, что «Медведь был одним из самых гениальных людей, который расширил представление о человеческих возможностях».
Медведь был знаменосцем сборной СССР на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене.
На открытии Игр 1980 года в Москве Медведь прочитал Олимпийскую клятву от имени судей и зажег олимпийский огонь на стадионе «Динамо» в Минске. Также он нес флаг Белоруссии на церемонии открытия ОИ в Атланте в 1996 году и в Афинах в 2004-м.
В 1980 году на открытии Олимпийских игр в Москве был удостоен чести прочитать Олимпийскую клятву от имени судей.
После окончания спортивной карьеры работал доцентом в Минском радиотехническом институте и тренером по борьбе, был заведующим кафедрой спорта. В 1992 году стал вице-президентом НОК Белоруссии и тренером олимпийской сборной Белоруссии по вольной борьбе. В 2001-м признан лучшим спортсменом Белоруссии XX века.
У Медведя двое детей. Сын Алексей стал победителем молодежного чемпионата мира (1987) и призером чемпионатов СССР (1990, 1991).