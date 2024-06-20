 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Общество ,  
0 

Умер сыгравший в «Голодных играх» актер Дональд Сазерленд

В первых четырех частях «Голодных игр» Сазерленд исполнил роль президента Кориолана Сноу. Актер является обладателем премии «Эмми», он также дважды получал «Золотой глобус»
Дональд Сазерленд
Дональд Сазерленд (Фото: Andreas Rentz / Getty Images)

Голливудский актер Дональд Сазерленд родом из Канады умер на 89-м году жизни, сообщил его сын, актер Кифер Сазерленд в соцсети X (ранее Twitter).

«С тяжелым сердцем сообщаю вам, что мой отец, Дональд Сазерленд, скончался. <...> Он любил то, что делал, и делал то, что ему нравилось, и о большем и мечтать нельзя. Хорошо прожитая жизнь», — написал актер.

Агентство Creative Artists Agency (CAA), с которым работал Сазерленд, сообщило, что артист умер в Майами «после продолжительной болезни».

Сазерленд сыграл главную роль в&nbsp;&laquo;Казанове&nbsp;Федерико Феллини&raquo;
Телесериал&nbsp;МЭШ
Фильм &laquo;Герои Келли&raquo;
&laquo;Казанова&nbsp;Федерико Феллини&raquo;
Фото: Ryan Pierse / Getty Images
Дональд Сазерленд с сыном Кифером.
На церемонии открытия Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере.
Звезда на Аллее славы в Голливуде.
Фото: Kevin Winter / Getty Images
&laquo;Голодные игры&raquo;
Фото: Juan Carlos Rojas / Global Look Press
Сазерленд сыграл главную роль в&nbsp;&laquo;Казанове&nbsp;Федерико Феллини&raquo;
Телесериал&nbsp;МЭШ
Фильм &laquo;Герои Келли&raquo;
&laquo;Казанова&nbsp;Федерико Феллини&raquo;
Фото: Ryan Pierse / Getty Images
Дональд Сазерленд с сыном Кифером.
На церемонии открытия Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере.
Звезда на Аллее славы в Голливуде.
Фото: Kevin Winter / Getty Images
&laquo;Голодные игры&raquo;
Фото: Juan Carlos Rojas / Global Look Press
Сазерленд сыграл главную роль в «Казанове Федерико Феллини»
(Фото: Keystone / Global Look Press)
Телесериал МЭШ
(Фото: Aspen Productions)
Фильм «Герои Келли»
(Фото: Metro-Goldwyn-Mayer)
«Казанова Федерико Феллини»
(Фото: Keystone / Hulton Archive / Getty Images)
Фото: Ryan Pierse / Getty Images
Дональд Сазерленд с сыном Кифером.
(Фото: Vince Bucci / Getty Images)
На церемонии открытия Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере.
(Фото: Jasper Juinen / Getty Images)
Звезда на Аллее славы в Голливуде.
(Фото: Valerie Macon / Getty Images)
Фото: Kevin Winter / Getty Images
«Голодные игры»
(Фото: Lions Gate Films)
Фото: Juan Carlos Rojas / Global Look Press

Дональд Сазерленд родился в 1935 году в канадской провинции Нью-Бансуик. Его отец был продавцом, а мать — учительницей математики. В 1958 году он окончил Университет Торонто, где изучал инженерное дело и драматургию, и начал работать в театре в провинции Онтарио.

После этого Сазерленд поступил в Лондонскую академию музыкального и драматического искусства, однако бросил учебу через год и в течение пяти лет играл в британских и шотландских театрах.

Сыгравшего Гэндальфа актера госпитализировали после падения со сцены
Общество
Фото:Neil Hall / EPA / ТАСС

В 1962 году он получил первое предложение сняться в кино. Среди его первых работ — сериалы «Святой», «Мстители» и фильмы «Замок живых мертвецов», «Мозг ценой в миллиард долларов».

Сазерленд исполнил роли в таких кинокартинах, как «Грязная дюжина», «День саранчи», «Двадцатый век» (режиссера Бернардо Бертолуччи), «Время убивать», «Космические ковбои» (Клинта Иствуда), «Гордость и предубеждение» (Джо Райта).

В 1995 году актер получил премии «Эмми» и «Золотой глобус» за роль советского полицейского в фильме «Гражданин Икс». В 1996 году озвучил персонажа одного из эпизодов мультсериала «Симпсоны». В 2003 году Сазерленд снова получил «Золотой глобус» — в этот раз за картину «Путь к войне».

Дональд Сазерленд также сыграл в первых четырех частях кинофраншизы «Голодные игры». Там он исполнил роль президента Кориолана Сноу.

Сын актера — 57-летний Кифер Сазерленд — известен по фильмам «Останься со мной», «Пропащие ребята», «Молодые стрелки», «Коматозники», «Несколько хороших парней», «Исчезновение», «Три мушкетера», «Темный город», «Охранник».

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
София Земляных
Канада США Майами

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Сыгравшего Гэндальфа актера госпитализировали после падения со сцены
Общество
Умер сыгравший в сериале «Доктор Кто» актер Уильям Расселл
Общество
Актера сериала «Мир Дикого Запада» застрелили при попытке ограбления
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 91,45 (+2,36) Инвестиции, 18:06 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 85,42 (+2,79) Инвестиции, 18:06
Англия потеряла очки в матче с Данией. Что происходит на Евро Спорт, 22:20
Офицеры пожаловались Зеленскому на захват госохраны его телохранителем Политика, 22:18
Украина потребовала отстранить 12 российских дзюдоистов от Олимпиады Спорт, 22:13
Президент Таджикистана подписал закон о запрете ношения «чуждой одежды» Политика, 22:09
Испания — Италия. Онлайн матча Евро-2024 Спорт, 22:00
Правительство определило размер дивидендов «Транснефти» за 2023 год Инвестиции, 21:31
МВД Украины объявило в розыск Аркадия и Игоря Ротенбергов Политика, 21:27
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
Доходность облигаций федерального займа обновила девятилетний рекорд Инвестиции, 21:16
Умер сыгравший в «Голодных играх» актер Дональд Сазерленд Общество, 21:09
Силовики задержали главу WorldSkills Russia Общество, 21:04
Когда Украина может получить первые F-16 и что они изменят на поле боя Политика, 21:00
Сборная Англии сыграла вничью с Данией в матче Евро-2024 Спорт, 20:54
«Троицу» Рублева вернут в лавру перед службой с патриархом Кириллом Общество, 20:52
Южная Корея расширит санкции против России после соглашения с КНДР Политика, 20:51