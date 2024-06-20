Умер сыгравший в «Голодных играх» актер Дональд Сазерленд

В первых четырех частях «Голодных игр» Сазерленд исполнил роль президента Кориолана Сноу. Актер является обладателем премии «Эмми», он также дважды получал «Золотой глобус»

Дональд Сазерленд (Фото: Andreas Rentz / Getty Images)

Голливудский актер Дональд Сазерленд родом из Канады умер на 89-м году жизни, сообщил его сын, актер Кифер Сазерленд в соцсети X (ранее Twitter).

«С тяжелым сердцем сообщаю вам, что мой отец, Дональд Сазерленд, скончался. <...> Он любил то, что делал, и делал то, что ему нравилось, и о большем и мечтать нельзя. Хорошо прожитая жизнь», — написал актер.

Агентство Creative Artists Agency (CAA), с которым работал Сазерленд, сообщило, что артист умер в Майами «после продолжительной болезни».

Сазерленд сыграл главную роль в «Казанове Федерико Феллини» (Фото: Keystone / Global Look Press) Телесериал МЭШ (Фото: Aspen Productions) Фильм «Герои Келли» (Фото: Metro-Goldwyn-Mayer) «Казанова Федерико Феллини» (Фото: Keystone / Hulton Archive / Getty Images) Фото: Ryan Pierse / Getty Images Дональд Сазерленд с сыном Кифером. (Фото: Vince Bucci / Getty Images) На церемонии открытия Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере. (Фото: Jasper Juinen / Getty Images) Звезда на Аллее славы в Голливуде. (Фото: Valerie Macon / Getty Images) Фото: Kevin Winter / Getty Images «Голодные игры» (Фото: Lions Gate Films) Фото: Juan Carlos Rojas / Global Look Press

Дональд Сазерленд родился в 1935 году в канадской провинции Нью-Бансуик. Его отец был продавцом, а мать — учительницей математики. В 1958 году он окончил Университет Торонто, где изучал инженерное дело и драматургию, и начал работать в театре в провинции Онтарио.

После этого Сазерленд поступил в Лондонскую академию музыкального и драматического искусства, однако бросил учебу через год и в течение пяти лет играл в британских и шотландских театрах.

В 1962 году он получил первое предложение сняться в кино. Среди его первых работ — сериалы «Святой», «Мстители» и фильмы «Замок живых мертвецов», «Мозг ценой в миллиард долларов».

Сазерленд исполнил роли в таких кинокартинах, как «Грязная дюжина», «День саранчи», «Двадцатый век» (режиссера Бернардо Бертолуччи), «Время убивать», «Космические ковбои» (Клинта Иствуда), «Гордость и предубеждение» (Джо Райта).

В 1995 году актер получил премии «Эмми» и «Золотой глобус» за роль советского полицейского в фильме «Гражданин Икс». В 1996 году озвучил персонажа одного из эпизодов мультсериала «Симпсоны». В 2003 году Сазерленд снова получил «Золотой глобус» — в этот раз за картину «Путь к войне».

Дональд Сазерленд также сыграл в первых четырех частях кинофраншизы «Голодные игры». Там он исполнил роль президента Кориолана Сноу.

Сын актера — 57-летний Кифер Сазерленд — известен по фильмам «Останься со мной», «Пропащие ребята», «Молодые стрелки», «Коматозники», «Несколько хороших парней», «Исчезновение», «Три мушкетера», «Темный город», «Охранник».