Умер сыгравший в «Голодных играх» актер Дональд Сазерленд
Голливудский актер Дональд Сазерленд родом из Канады умер на 89-м году жизни, сообщил его сын, актер Кифер Сазерленд в соцсети X (ранее Twitter).
«С тяжелым сердцем сообщаю вам, что мой отец, Дональд Сазерленд, скончался. <...> Он любил то, что делал, и делал то, что ему нравилось, и о большем и мечтать нельзя. Хорошо прожитая жизнь», — написал актер.
Агентство Creative Artists Agency (CAA), с которым работал Сазерленд, сообщило, что артист умер в Майами «после продолжительной болезни».
Дональд Сазерленд родился в 1935 году в канадской провинции Нью-Бансуик. Его отец был продавцом, а мать — учительницей математики. В 1958 году он окончил Университет Торонто, где изучал инженерное дело и драматургию, и начал работать в театре в провинции Онтарио.
После этого Сазерленд поступил в Лондонскую академию музыкального и драматического искусства, однако бросил учебу через год и в течение пяти лет играл в британских и шотландских театрах.
В 1962 году он получил первое предложение сняться в кино. Среди его первых работ — сериалы «Святой», «Мстители» и фильмы «Замок живых мертвецов», «Мозг ценой в миллиард долларов».
Сазерленд исполнил роли в таких кинокартинах, как «Грязная дюжина», «День саранчи», «Двадцатый век» (режиссера Бернардо Бертолуччи), «Время убивать», «Космические ковбои» (Клинта Иствуда), «Гордость и предубеждение» (Джо Райта).
В 1995 году актер получил премии «Эмми» и «Золотой глобус» за роль советского полицейского в фильме «Гражданин Икс». В 1996 году озвучил персонажа одного из эпизодов мультсериала «Симпсоны». В 2003 году Сазерленд снова получил «Золотой глобус» — в этот раз за картину «Путь к войне».
Дональд Сазерленд также сыграл в первых четырех частях кинофраншизы «Голодные игры». Там он исполнил роль президента Кориолана Сноу.
Сын актера — 57-летний Кифер Сазерленд — известен по фильмам «Останься со мной», «Пропащие ребята», «Молодые стрелки», «Коматозники», «Несколько хороших парней», «Исчезновение», «Три мушкетера», «Темный город», «Охранник».
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