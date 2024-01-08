«Один из величайших наряду с Пеле». Жизнь Кайзера Франца

Беккенбауэр был болельщиком «Мюнхен 1860» и выступал за молодежную команду клуба на позиции центрального нападающего. «Я всегда мечтал играть за них», — признался Беккенбауэр.

Но из-за конфликта перешел к принципиальному сопернику «Мюнхен 1860» — в мюнхенскую «Баварию», на тот момент вторую по популярности команду города.