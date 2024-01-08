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«Один из величайших наряду с Пеле». Жизнь Кайзера Франца

Чем запомнился Беккенбауэр: первый защитник в истории футбола и связи с Россией
Легенда мирового футбола Франц Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет. Чем он запомнился — в фотогалерее «РБК Спорт»
«Один из величайших наряду с Пеле». Жизнь Кайзера Франца

Один из лучших защитников в истории футбола немец Франц Беккенбауэр умер на 79-м году жизни. Чем он запомнился — в фотогалерее «РБК Спорт»
 

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Руслан Алиев
мультимедиа Футбол Франц Беккенбауэр
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