«Один из величайших наряду с Пеле». Жизнь Кайзера Франца
Франц Беккенбауэр умер в 85 лет. Кайзер — так называли одного из лучших футболистов в истории.
Беккенбауэр был болельщиком «Мюнхен 1860» и выступал за молодежную команду клуба на позиции центрального нападающего. «Я всегда мечтал играть за них», — признался Беккенбауэр.
Но из-за конфликта перешел к принципиальному сопернику «Мюнхен 1860» — в мюнхенскую «Баварию», на тот момент вторую по популярности команду города.
В 1964-м, через пять лет после перехода в «Баварию» дебютировал в большом футболе. Случилось это в матче Бундеслиги против «Санкт-Паули». Свой первый матч он провел на левом фланге обороны.
Но в итоге Беккенбауэр сделает себе имя в качестве центрального защитника. Именно его называют первым либеро (последний защитник) в истории футбола.
Беккенбауэр станет первым на этой позиции в истории, который получит «Золотой мяч» (приз лучшему игроку года, вручаемый журналом France Football). Он остается единственным защитником, который получил «Золотой мяч» не менее двух раз.
Беккенбауэр к моменту дебюта за «Баварию» прославился на всю Германию из-за скандала. В 1963 году в возрасте 18 лет он отказался жениться на девушке, которая была беременна от него. Из-за этого Немецкий футбольный союз исключил игрока из молодежной сборной. Беккенбауэр вернулся в команду лишь после вмешательства главного тренера Деттмара Крамера.
Личная жизнь Беккенбауэра не раз становилась предметом обсуждения в СМИ. Он был трижды женат.
В составе «Баварии» стал четырехкратным чемпионом ФРГ, трехкратным победителем Лиги чемпионов и Кубка страны. Также по одному разу он становился победителем Кубка обладателей кубков УЕФА и Межконтинентального кубка.
Беккенбауэр дебютировал в сборной в 1965 году. В 1966-м году он поехал в Англию на свой первый чемпионат мира, где стал одним из основных игроков национальной команды. Он был признан лучшим молодым игроком турнира.
В полуфинале Беккенбауэр забил победный гол в ворота СССР. В финале ФРГ проиграла Англии после того, как советский судья Тофик Бахрамов засчитал спорный гол Джеффа Херста в дополнительное время.
В 1972 году Беккенбауэр завоюет свой первый трофей в составе национальной команды. На чемпионат Европы в Бельгию он отправился в качестве капитана. В финале ФРГ обыграла СССР со счетом 3:0.
В 1974 году чемпионат мира прошел в Западной Германии. В финале ФРГ обыграла команду Нидерландов.
Противостояние Беккенбауэра и легендарного голландского форварда Йохана Кройфа является одним из самых памятных в истории футбола. В итоге Беккенбауэр ничего не позволил сделать Кройфу, и хозяева стали чемпионами мира.
Сборная ФРГ стала первой командой, оформившей дубль (победила на двух подряд международных турнирах — чемпионатах мира и Европы).
В 1977 году он покинул «Баварию» и завершил выступление за национальную команду ради переезда в США.
Беккенбауэр в 1977 году перешел в «Нью-Йорк Космос», где на тот момент уже выступал Пеле. Бразилец в октябре этого же года завершил карьеру.
Популярность Беккенбауэра заметно возросла после переезда в США. Он не раз появлялся в компании звезд спорта (на фото с — Мохаммедом Али) и Голливуда.
В 1980 году вернулся на родину, где в составе «Гамбурга» провел 28 игр. Он помог команде выиграть Бундеслигу в сезоне 1981/82.
В 1983-м вернулся в «Нью-Йорк Космос». В этом же году завершил карьеру игрока.
«Беккенбауэр давал понять каждому: «Даже не пытайтесь играть один на один против меня — это пустая трата вашего времени», — сказал легенда английского футбола Бобби Чарльтон, который играл против Беккенбауэра на чемпионате мира 1966 года.
Легендарный немецкий тренер Зепп Хербергер сравнил Беккенбауэра с Пеле. «Он один из величайших игроков всех времен наряду с Альфредо ди Стефано или Пеле», — заявил тренер, который привел ФРГ к первому золоту ЧМ (1954).
В 1984 году Беккенбауэр начал тренерскую карьеру, которая тоже оказалась успешной. Он неизменно попадал в рейтинги лучших тренеров в истории футбола.
В 1986-м, спустя два года после назначения на пост главного тренера сборной ФРГ, он привел команду к серебру ЧМ. В финале немцы проиграли команде Аргентины с Диего Марадоной.
Но в 1990-м году немцы во главе с Беккенбауэром взяли реванш, победив аргентинцев в финале.
Также он приводил к титулам «Марсель» (победа в чемпионате Франции) и «Баварию» (победы в чемпионате Германии и Кубке УЕФА).
В 2015 году после смерти сына состояние Беккенбауэра начало заметно ухудшаться. Он перенес две операции на сердце, инфаркт. Сообщалось о развитии болезни Паркинсона с сопутствующей деменцией.
На состояние его здоровья повлияли и коррупционные скандалы. Комитет по этике ФИФА обвинил его в том, что он давал взятки чиновникам ФИФА ради победы Германии на выборах за право проведения ЧМ-2006. В октябре 2019 года Black Mirror Leaks назвала Беккенбауэра получателем €1,5 млн в обмен на голос в пользу России на выборах места проведения ЧМ-2018, опубликовав электронную переписку бывшего вице-президента РФС Сергея Капкова.
Беккенбауэр отказался сотрудничать с ФИФА по этим делам, в связи с чем был оштрафован.
В последние годы Беккенбауэр редко появлялся на публике.
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