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Умерла диктор Светлана Моргунова

Диктор Светлана Моргунова умерла в возрасте 84 лет
Моргунова была диктором советского Центрального телевидения, вела некоторые выпуски «Голубого огонька» и «Утренней почты». Ее состояние сильно ухудшилось четыре года назад после смерти от коронавируса единственного сына
Светлана Моргунова в 1966 году
Светлана Моргунова в 1966 году (Фото: Александр Макаров / РИА Новости)

Бывший диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла на 85-м году жизни, сообщила Daily Storm ее помощница. Эту информацию также подтвердили ТАСС в окружении Моргуновой.

«Да, сегодня. Она умерла дома. Нет, не болела. Сердце остановилось. Когда прощание? Я не знаю, я ничего не знаю», — сказала помощница.

Моргунова родилась 7 марта 1940 года, училась в театральной студии при театре имени Моссовета. Она стала диктором Центрального телевидения в 1961 году, она вела программы «Голубой огонек» и «Утренняя почта» совместно с Валентином Смирнитским.

Она получила звание Народной артистки России, а также орден Дружбы.

В 2020 году от коронавируса умер 52-летний сын Моргуновой Максим. После этого она перестала появляться на публике, отмечал МК. Журналисты издания связались с ней в начале марта, Моргунова, как они отметили, еле слышно и с трудом говорила.

«Мы со Светой теперь, к сожалению, общаемся не часто. Потому что она сейчас находится в непривычном для нас состоянии. Хотя в медицине есть четкое определение этого состояния. Теперь оно очень распространено», — рассказал диктор Владимир Березин. Как он выразился в начале марта, Моргунова «постепенно уходит от нашего, привычного для нее, мира», «ее оставляет привычная жизненная энергия».

«Трагедия с Максимом, конечно, усугубила ее состояние. После ухода Максима она перестала шутить... А ведь в прежней Моргуновой чувство юмора всегда было на первом плане», — добавил он.

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