В ожидании первой российской медали. Что происходит на Олимпиаде
Медали в каких видах спорта разыгрываются 2 августа:
- академическая гребля: двойка парная — легкий вес (м, ж), двойка (м, ж);
- бадминтон: микст;
- велоспорт: BMX;
- дзюдо: свыше 100 км (м), свыше 78 кг (ж);
- конный спорт: конкур, командное первенство;
- легкая атлетика: 10 000 м (м);
- парусный спорт: IQFoil (м, ж);
- плавание: 50 м вольный стиль (м), 200 м на спине (ж), 200 м комплекс (м);
- прыжки в воду: синхронный трамплин 3 м (ж);
- прыжки на батуте: (м, ж);
- стрельба из лука: микст (команды);
- спортивная стрельба: винтовка с трех позиций, 50 м (ж);
- теннис: микст, одиночный разряд (ж);
- фехтование: командная шпага (м);
Где выступают россияне
Теннис. 1/2 финала в парном разряде. Мирра Андреева/Диана Шнайдер — Кристина Буча / Сара Соррибес-Тормо (Испания);
Прыжки на батуте. Анжела Бладцева.
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Как в Париже прошла церемония открытия Олимпийских игр. Фоторепортаж
12:15. Том Круз выступит на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже, сообщает TMZ, со ссылкой на источники.
Отмечается, что актер предложил Международному олимпийскому комитету (МОК) идею, как связать Игры в Париже с Олимпиадой, которая пройдет в Лос-Анджелесе в 2028 году. Предполагается, что Круз спустится по канату с верхней части «Стад де Франс» с олимпийским флагом.
11:45. С начала Олимпийских игр в Париже за разные правонарушения было в целом задержано 200 человек, сообщил на брифинге министр внутренних дел и заморских территорий Франции Жеральд Дарманен.
11:30. Первые медали дня были разыграны у стрелков. В стрельбе из пневматической винтовки с 50 м с трех позиций золото завоевала швейцарка Кьяра Леоне. Второй стала американка Саген Маддалена, третьей — китаянка Чжан Цюнюэ.
11:00. Международная ассоциация бокса (IBA) осудила участие в Олимпиаде спортсменок, проваливших гендерный тест.
В организации заявили, что стремятся защитить женщин-боксеров и осуждают как МОК, так и World Boxing за допуск к соревнованиям спортсменов, «не имеющих на это права».
В IBA напомнили, что в 2023 году во время чемпионата мира в Индии из‑за несоответствия критериям допуска были отстранены Иман Хелиф и Линь Юйтин. В результате гендерного теста, который проводили по запросу IBA, было доказано наличие у спортсменок ХY‑хромосом (в том числе мужской хромосомы Y).
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