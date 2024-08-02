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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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В ожидании первой российской медали. Что происходит на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
На Олимпиаде проходит седьмой соревновательный день. Что происходит на Играх в Париже — в онлайне «РБК Спорт»
Фото: Andrew Redington / Getty Images
Фото: Andrew Redington / Getty Images

Медали в каких видах спорта разыгрываются 2 августа:

  • академическая гребля: двойка парная — легкий вес (м, ж), двойка (м, ж);
  • бадминтон: микст;
  • велоспорт: BMX;
  • дзюдо: свыше 100 км (м), свыше 78 кг (ж);
  • конный спорт: конкур, командное первенство;
  • легкая атлетика: 10 000 м (м);
  • парусный спорт: IQFoil (м, ж);
  • плавание: 50 м вольный стиль (м), 200 м на спине (ж), 200 м комплекс (м);
  • прыжки в воду: синхронный трамплин 3 м (ж);
  • прыжки на батуте: (м, ж);
  • стрельба из лука: микст (команды);
  • спортивная стрельба: винтовка с трех позиций, 50 м (ж);
  • теннис: микст, одиночный разряд (ж);
  • фехтование: командная шпага (м);

Таблица медалей Олимпиады

Где выступают россияне

Теннис. 1/2 финала в парном разряде. Мирра Андреева/Диана Шнайдер — Кристина Буча / Сара Соррибес-Тормо (Испания);

Прыжки на батуте. Анжела Бладцева.

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12:15. Том Круз выступит на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже, сообщает TMZ, со ссылкой на источники.

Отмечается, что актер предложил Международному олимпийскому комитету (МОК) идею, как связать Игры в Париже с Олимпиадой, которая пройдет в Лос-Анджелесе в 2028 году. Предполагается, что Круз спустится по канату с верхней части «Стад де Франс» с олимпийским флагом.

11:45. С начала Олимпийских игр в Париже за разные правонарушения было в целом задержано 200 человек, сообщил на брифинге министр внутренних дел и заморских территорий Франции Жеральд Дарманен.

11:30. Первые медали дня были разыграны у стрелков. В стрельбе из пневматической винтовки с 50 м с трех позиций золото завоевала швейцарка Кьяра Леоне. Второй стала американка Саген Маддалена, третьей — китаянка Чжан Цюнюэ.

11:00. Международная ассоциация бокса (IBA) осудила участие в Олимпиаде спортсменок, проваливших гендерный тест.

В организации заявили, что стремятся защитить женщин-боксеров и осуждают как МОК, так и World Boxing за допуск к соревнованиям спортсменов, «не имеющих на это права».

В IBA напомнили, что в 2023 году во время чемпионата мира в Индии из‑за несоответствия критериям допуска были отстранены Иман Хелиф и Линь Юйтин. В результате гендерного теста, который проводили по запросу IBA, было доказано наличие у спортсменок ХY‑хромосом (в том числе мужской хромосомы Y).

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