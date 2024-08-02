В ожидании первой российской медали. Что происходит на Олимпиаде

На Олимпиаде проходит седьмой соревновательный день. Что происходит на Играх в Париже — в онлайне «РБК Спорт»

Фото: Andrew Redington / Getty Images

Медали в каких видах спорта разыгрываются 2 августа:

академическая гребля: двойка парная — легкий вес (м, ж), двойка (м, ж);

бадминтон: микст;

велоспорт: BMX;

дзюдо: свыше 100 км (м), свыше 78 кг (ж);

конный спорт: конкур, командное первенство;

легкая атлетика: 10 000 м (м);

парусный спорт: IQFoil (м, ж);

плавание: 50 м вольный стиль (м), 200 м на спине (ж), 200 м комплекс (м);

прыжки в воду: синхронный трамплин 3 м (ж);

прыжки на батуте: (м, ж);

стрельба из лука: микст (команды);

спортивная стрельба: винтовка с трех позиций, 50 м (ж);

теннис: микст, одиночный разряд (ж);

фехтование: командная шпага (м);

Таблица медалей Олимпиады

Где выступают россияне

Теннис. 1/2 финала в парном разряде. Мирра Андреева/Диана Шнайдер — Кристина Буча / Сара Соррибес-Тормо (Испания);

Прыжки на батуте. Анжела Бладцева.

12:15. Том Круз выступит на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже, сообщает TMZ, со ссылкой на источники.

Отмечается, что актер предложил Международному олимпийскому комитету (МОК) идею, как связать Игры в Париже с Олимпиадой, которая пройдет в Лос-Анджелесе в 2028 году. Предполагается, что Круз спустится по канату с верхней части «Стад де Франс» с олимпийским флагом.

11:45. С начала Олимпийских игр в Париже за разные правонарушения было в целом задержано 200 человек, сообщил на брифинге министр внутренних дел и заморских территорий Франции Жеральд Дарманен.

11:30. Первые медали дня были разыграны у стрелков. В стрельбе из пневматической винтовки с 50 м с трех позиций золото завоевала швейцарка Кьяра Леоне. Второй стала американка Саген Маддалена, третьей — китаянка Чжан Цюнюэ.

11:00. Международная ассоциация бокса (IBA) осудила участие в Олимпиаде спортсменок, проваливших гендерный тест.

В организации заявили, что стремятся защитить женщин-боксеров и осуждают как МОК, так и World Boxing за допуск к соревнованиям спортсменов, «не имеющих на это права».

В IBA напомнили, что в 2023 году во время чемпионата мира в Индии из‑за несоответствия критериям допуска были отстранены Иман Хелиф и Линь Юйтин. В результате гендерного теста, который проводили по запросу IBA, было доказано наличие у спортсменок ХY‑хромосом (в том числе мужской хромосомы Y).