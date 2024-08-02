 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Ринер стал первым в истории четырехкратным олимпийским чемпионом по дзюдо

Тедди Ринер стал первым в истории четырехкратным олимпийским чемпионом по дзюдо
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Французский дзюдоист в финале на домашней Олимпиаде победил Ким Мин Чона из Южной Кореи. Также Ринер стал самым титулованным дзюдоистом в истории Олимпиад с шестью медалями
Тедди Ринер
Тедди Ринер (Фото: David Ramos / Getty Images)

Французский дзюдоист Тедди Ринер победил представителя Южной Кореи Ким Мин Чона в финал олимпийского турнира в Париже в весовой категории свыше 100 кг.

Поединок завершился со счетом 10:0.

Ринер стал первым в истории четырехкратным олимпийским чемпионом по дзюдо. Также стал самым титулованным дзюдоистом в истории Олимпиад — четыре золота и две бронзы.

Три золотые награды были у японца Тадахиро Номуры, а на счету японки Рёко Тани были два золота, два серебра и одна бронза.

Первая медаль России. Что происходит на Олимпиаде
Спорт
Диана Шнайдер и Мирра Андреева

Бронзовые медали получили Алишер Юсупов из Узбекистана и Темур Рахимов из Таджикистана.

Таблица медалей Олимпиады

Сенатора Дмитрия Савельева задержали по делу об убийстве. Подробнее

Мосбиржа приостанавливает публикацию статистики по валютному рынку

Число погибших в Нижнем Тагиле выросло до семи

Как правильно дегустировать и подавать вино

Вступил в силу запрет на строительство в Москве квартир меньше 28 кв. м

На Украине подсчитали, сколько мужчин поступают в вузы для отсрочки

Ученые установили, что на Меркурии есть слой алмазов толщиной до 18 км

В ВШЭ рассказали о влиянии стресса на частоту употребления алкоголя

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
дзюдо Олимпиада-2024
Материалы по теме
Грузинского дзюдоиста отстранили от Олимпиады за неспортивное поведение
Спорт
Уроженец России принес Азербайджану золото Олимпиады в дзюдо
Спорт
Трибуны освистали победу на Играх ушедшего из сборной России дзюдоиста
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 92,83 (-0,02) Инвестиции, 18:43 Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 85,7 (-0,08) Инвестиции, 18:43
Сенатора Савельева доставили в суд для избрания меры пресеченияОбщество, 20:21
В Госдуму внесли закон о привлечении к ответственности россиян за рубежомПолитика, 20:19
Первая медаль России. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 20:15
Трамп назвал обмен заключенными с США «победой Путина»Политика, 20:14
Кара-Мурза заявил, что они с Яшиным не писали прошения о помилованииПолитика, 20:05
Как теннисистки обеспечили России первую медаль на Олимпиаде. ФотогалереяСпорт, 20:05
Мотоциклист врезался в автобус на площади Победы в МосквеОбщество, 20:01
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Лас-Вегасе напали на пасынка Армена ДжигарханянаОбщество, 19:59
Аудитор оценил бизнес Russ в ₽460–500 млрдТехнологии и медиа, 19:54
Украинский бомбардир Артем Довбик перешел в «Рому»Спорт, 19:51
«Звезда» узнала, как жена сенатора Савельева восприняла его задержаниеОбщество, 19:43
Захарова назвала «немало весомых оснований» для мер против YouTubeПолитика, 19:40
В России Чикунову решили объявлять как победительницу чемпионок ОлимпиадыСпорт, 19:32
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 19:26