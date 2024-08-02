Как теннисистки обеспечили России первую медаль на Олимпиаде. Фотогалерея
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер победили в полуфинале олимпийского турнира в парном разряде.
Россиянки обыграли испанских теннисисток Кристину Бучу и Сару Соррибес-Тормо, которые были посеяны на Олимпиаде под восьмым номером.
На счету Андреевой и Шнайдер в матче один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.
У Бучи и Соррибес-Тормо одна подача навылет, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу россиянок.
Матч продолжался 1 час 14 минут.
Андреева и Шнайдер остались последними из российских теннисистов, кто продолжает выступления на Олимпиаде.
Они гарантировали первую награду для российских спортсменов на Играх-2024.
Финал и матч за бронзу в женском парном разряде состоятся 4 августа.
В финале россиянки сыграют с итальянками Сарой Эррани и Джасмин Паолини, а испанки в поединке за бронзу встретятся с Каролиной Муховой и Линдой Носковой из Чехии.
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