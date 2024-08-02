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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Как теннисистки обеспечили России первую медаль на Олимпиаде. Фотогалерея

Лучшие кадры с медального для российских теннисисток матча на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал олимпийского турнира в парном разряде. Как теннисистки гарантировали России первую медаль на Играх — в материале «РБК Спорт»
Мирра Андреева и Диана Шнайдер
Мирра Андреева и Диана Шнайдер (Фото: Reuters)

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер победили в полуфинале олимпийского турнира в парном разряде.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Россиянки обыграли испанских теннисисток Кристину Бучу и Сару Соррибес-Тормо, которые были посеяны на Олимпиаде под восьмым номером.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

На счету Андреевой и Шнайдер в матче один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Фото: Matthew Stockman / Getty Images
Фото: Matthew Stockman / Getty Images

У Бучи и Соррибес-Тормо одна подача навылет, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

Фото: Reuters

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу россиянок.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Матч продолжался 1 час 14 минут.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Андреева и Шнайдер остались последними из российских теннисистов, кто продолжает выступления на Олимпиаде.

Они гарантировали первую награду для российских спортсменов на Играх-2024.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Финал и матч за бронзу в женском парном разряде состоятся 4 августа.

В финале россиянки сыграют с итальянками Сарой Эррани и Джасмин Паолини, а испанки в поединке за бронзу встретятся с Каролиной Муховой и Линдой Носковой из Чехии.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

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Альвина Цаканян
теннис Олимпиада-2024 Диана Шнайдер Мирра Андреева
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