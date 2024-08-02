Российская батутистка Бладцева — о пятом месте на Олимпиаде: просто не мой день

Российская батутистка фразой «просто не мой день» оценила неудачу на ОИ

Анжела Бладцева, действующая победительница Кубка мира, на Олимпиаде в Париже заняла пятое место

Анжела Бладцева (Фото: Naomi Baker / Getty Images)

Россиянка Анжела Бладцева заявила, что не смогла показать свой максимальный результат в соревнованиях по прыжкам на батуте на Олимпиаде в Париже.

«Не справилась. Ни с техникой, ни с помещением. Это просто не мой день. Не скажу, что волновалась. Не получилось», — цитирует Бладцеву «Матч ТВ».

19-летняя Бладцева, действующая победительница Кубка мира, в Париже заняла пятое место. Победу одержала британка Брайони Пейдж.

Бладцева — единственная российская участница олимпийского турнира по прыжкам на батуте.