Самые красивые костюмы на церемонии открытия Олимпийских игр. Фотогалерея
Сборная Франции вышла на парад в элегантных костюмах от люксового производителя кожных изделий Berluti.
Форма была разработана в сотрудничестве с Карин Ройтфельд, бывшим редактором французского Vogue и нынешним редактором CR Fashion Book. Куртка имеет как длинный рукав, так и безрукавный фасон с подходящими узкими брюками или юбкой.
«Berluti — это храм индивидуального пошива, и поэтому она может экипировать пловца, баскетболиста или гимнаста», — заявил генеральный директор Berluti, председатель совета директоров Loro Piana Антуан Арно, который является мужем российской модели Натальи Водяновой.
Однако наибольшего внимания в сборной Франции удостоились дзюдоисты. Для них японский бренд c французским оттенком Kenzo (принадлежит французской компании LVMH, как и Berluti) создал костюмы в стиле кимоно.
Сборная Турции вышла в продукции ведущего местного бренда люксовой одежды Vakko c 90-летней истории. Форма выдержана в цветах флага — красном и белом.
На рукавах курток сборной Мексики изображены сцены «Оды о любви к Оахаке», а также символы Сан-Мигель-де-Альенде и Мичоакана.
Многие признали форму Монголии самой красивой на Олимпиаде. Особенно она стала популярна среди пользователей Tik Tok.
Форма создана местные дизайнерами Мишель и Амазонкой Чойгаалаа. На костюмах изображены олимпийские и национальные символы: факел, эмблема Олимпиады в Париже, девять государственных бунчуков, солнце и луна, которые вышиты золотыми нитями.
Мужская форма также включает в себя шляпу лучника, пояс и традиционные монгольские сапоги, женская — церемониальные серьги и вышитые сумки.
При этом знаменосец вышел в еще в более колоритной форме — в дэли (монгольский кафтан) и гуталах (сапоги).
В среднем на создание каждого элемента ушло 20 часов.
Сборная Великобритании в третий раз подряд выйдет на церемонию открытия Олимпиады в форме бренда Ben Sherman. На форме изображены роза, чертополох, нарцисс и клевер, символизирующие идентичность и историю каждой британской страны.
На форме сборной Гаити превалируют яркие принты. Юбки и мужские брюки от Stella Jean украшены работой гаитянского художника Филиппа Додара. Каждая юбка сочетается с синими рубашками на пуговицах, белыми жилетами с короткими рукавами и синими подкладочными лацканами, атласным поясом и белыми ботинками на каблуках со шнуровкой. Рубашки из шамбре сделаны из «синего хлопка».
Мужская форма, помимо брюк, также включает синие куртки, рубашку с воротником и атласный галстук.
Форма сборной Гаити наравне с Монголией считается самой красивой на Олимпиаде.
Костюм сборной Ирландии разработан дизайнером люкосвой одежды Лорой Вебер. Она создала полностью белый ансамбль как для мужчин, так и для женщин.
Каждый член делегации будет одет в пиджак с двумя пуговицами, брошью в виде клевера. Вебер придерживалась монохромного белого цвета, что символизирует древнегреческое убеждение, что белый цвет является символом будущей надежды.
Канадский бренд спортивной одежды Lululemon тоже порадовал модников, создав для национальной команды яркую технологичную форму.
Одежда выполнена в темно-красных принтах и разработана для сохранения комфорта в различных ситуациях.
В сборной Чехии надели плащи из переработанного пластика, созданный в сотрудничестве аутдор бренда Alpine Pro и дизайнера Яна Черны.
Под длинными пальто спортсмены надели длинные черные брюки и поло с короткими рукавами и воротником.
Сборная США по традиции вышла в костюмах от Ральфа Лорена. На форме присутствуют оттенки красного, белого и темно-синего — цветов американского флага.
Luis Vuitton создал лаконичную форму для официальных лиц. Также бренды, выходящие в LVMH, создали медали и подносы, на которых будут выносить награды.
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