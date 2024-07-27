Самые красивые костюмы на церемонии открытия Олимпийских игр. Фотогалерея

В Париже прошла церемония открытия Олимпиады, которая запомнилась не только яркими шоу, но и нарядами команд. Ведущие глянцевых изданий сошлись в топ-10 самых красивых костюмов — об этом в фотогалерее «РБК Спорт»

Фото: Berluti

Сборная Франции вышла на парад в элегантных костюмах от люксового производителя кожных изделий Berluti.

Форма была разработана в сотрудничестве с Карин Ройтфельд, бывшим редактором французского Vogue и нынешним редактором CR Fashion Book. Куртка имеет как длинный рукав, так и безрукавный фасон с подходящими узкими брюками или юбкой.

«Berluti — это храм индивидуального пошива, и поэтому она может экипировать пловца, баскетболиста или гимнаста», — заявил генеральный директор Berluti, председатель совета директоров Loro Piana Антуан Арно, который является мужем российской модели Натальи Водяновой.

Фото: Kenzo

Однако наибольшего внимания в сборной Франции удостоились дзюдоисты. Для них японский бренд c французским оттенком Kenzo (принадлежит французской компании LVMH, как и Berluti) создал костюмы в стиле кимоно.

Фото: Vakko

Сборная Турции вышла в продукции ведущего местного бренда люксовой одежды Vakko c 90-летней истории. Форма выдержана в цветах флага — красном и белом.

Фото: Com.org.mx

На рукавах курток сборной Мексики изображены сцены «Оды о любви к Оахаке», а также символы Сан-Мигель-де-Альенде и Мичоакана.

Фото: Olympic.mn

Многие признали форму Монголии самой красивой на Олимпиаде. Особенно она стала популярна среди пользователей Tik Tok.

Форма создана местные дизайнерами Мишель и Амазонкой Чойгаалаа. На костюмах изображены олимпийские и национальные символы: факел, эмблема Олимпиады в Париже, девять государственных бунчуков, солнце и луна, которые вышиты золотыми нитями.

Мужская форма также включает в себя шляпу лучника, пояс и традиционные монгольские сапоги, женская — церемониальные серьги и вышитые сумки.

При этом знаменосец вышел в еще в более колоритной форме — в дэли (монгольский кафтан) и гуталах (сапоги).

В среднем на создание каждого элемента ушло 20 часов.

Фото: Ben Sherman

Сборная Великобритании в третий раз подряд выйдет на церемонию открытия Олимпиады в форме бренда Ben Sherman. На форме изображены роза, чертополох, нарцисс и клевер, символизирующие идентичность и историю каждой британской страны.

Фото: Stella Jean

На форме сборной Гаити превалируют яркие принты. Юбки и мужские брюки от Stella Jean украшены работой гаитянского художника Филиппа Додара. Каждая юбка сочетается с синими рубашками на пуговицах, белыми жилетами с короткими рукавами и синими подкладочными лацканами, атласным поясом и белыми ботинками на каблуках со шнуровкой. Рубашки из шамбре сделаны из «синего хлопка».

Мужская форма, помимо брюк, также включает синие куртки, рубашку с воротником и атласный галстук.

Форма сборной Гаити наравне с Монголией считается самой красивой на Олимпиаде.

Фото: Laura Weber

Костюм сборной Ирландии разработан дизайнером люкосвой одежды Лорой Вебер. Она создала полностью белый ансамбль как для мужчин, так и для женщин.

Каждый член делегации будет одет в пиджак с двумя пуговицами, брошью в виде клевера. Вебер придерживалась монохромного белого цвета, что символизирует древнегреческое убеждение, что белый цвет является символом будущей надежды.

Фото: Lululemon

Канадский бренд спортивной одежды Lululemon тоже порадовал модников, создав для национальной команды яркую технологичную форму.

Одежда выполнена в темно-красных принтах и разработана для сохранения комфорта в различных ситуациях.

Фото: Jan Societe

В сборной Чехии надели плащи из переработанного пластика, созданный в сотрудничестве аутдор бренда Alpine Pro и дизайнера Яна Черны.

Под длинными пальто спортсмены надели длинные черные брюки и поло с короткими рукавами и воротником.

Фото: Polo Ralph Lauren

Сборная США по традиции вышла в костюмах от Ральфа Лорена. На форме присутствуют оттенки красного, белого и темно-синего — цветов американского флага.

Фото: Nelson Rosier / LVMH

Luis Vuitton создал лаконичную форму для официальных лиц. Также бренды, выходящие в LVMH, создали медали и подносы, на которых будут выносить награды.