Как в Париже прошла церемония открытия Олимпийских игр. Фоторепортаж
Церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр состоялось в Париже.
Мероприятие прошло в центре Парижа в дождливую погоду.
Зрители смотрели церемонию под проливным дождем, некоторым пришлось уйти из-за погодных условий.
Президент Франции Эммануэль Макрон и глава МОК Томас Бах наблюдали за торжественным мероприятием из VIP ложи.
Парад атлетов впервые прошел не на стадионе, а на лодках по реке Сене. Первой по олимпийской традиции вышла сборная Греции.
После того, как проплыли первые четыре лодки, шествие прервала Lady Gaga, которая исполнила номер знаменитого кабаре Мулен Руж.
Бывшая российская легкоатлетка Елена Куличенко приняла участие в церемонии в качестве знаменосца сборной Кипра.
Рекордсмен Олимпиады, 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс и 6-кратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад приняли медали в чемоданах.
В церемонии приняли участие спортсмены из Казахстана.
Звезда НБА и двукратный олимпийский чемпион Леброн Джеймс стал знаменосцем сборной США на церемонии открытия Игр в Париже.
Спортсмены проплыли на фоне картин из Лувра и других художественных галерей Франции.
У сборной Украины знаменосцами стали теннисистка Элина Свитолина и пловец Михаил Романчук.
Сборная Франции завершила парад атлетов. Флаг национальной команды несли пловец Флоран Маноду и метательница диска Мелина Робер-Мишон.
После выхода всех стран-участниц появился человек в маске, который на протяжении всей церемонии бежал по городу с олимпийским факелом. Затем он делает из олимпийского флага плащ и на железном коне скачет прямо по реке.
Всадник появился у Эйфелевой башни, передавая олимпийский флаг, который уже через пару минут был повешен на флагштоке.
Не обошлось и без инцидентов. Олимпийский флаг повесили в перевернутом виде.
Позже на сцене с официальной речью выступили глава оргкомитета Игр в Париже Тони Эстанге и глава МОК Томас Бах.
На сцене появился легендарный французский футболист Зинедин Зидан, который передал олимпийский факел испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю — многократному победителю турнира «Ролан Гаррос», который проходит в Париже.
Олимпийские кольца раскрылись на Эйфелевой башне в световом шоу.
Надаль вместе с Сереной Уильямс, гимнасткой Надей Коменэч и баскетболистом Карлом Льюисом проплыли к саду Тюильри, где прошла завершающая часть церемонии.
Испанский теннисист передал олимпийский огонь французской теннисистке Амели Моресмо, которая позже отдала его баскетболисту Тони Паркеру.
Факелоносцы быстро меняли друг друга. Всего в этой части церемонии приняли участие около 15 спортсменов, которые в разные годы завоевывали награды для Франции на Олимпийских и Паралимпийских играх.
Олимпийский огонь на воздушном шаре отправили легкоатлетка Мари-Жозе Перек и дзюдоист Тедди Ринер. Последним эстафету передал столетний олимпийский чемпион Шарль Костес, который победил в велоспорте на Играх-1948
Большой воздушный взлетел в небо вместе с олимпийским огнем.
Селин Дион закрыла церемонию открытия, исполнив Hymne a l'amour.
«РБК Спорт» вел онлайн-трансляцию церемонии открытия.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе
Лучшие винные бары России по версии самих сомелье
Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд
Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год
Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США
Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга
Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга
Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной