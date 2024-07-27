Как в Париже прошла церемония открытия Олимпийских игр. Фоторепортаж

Открытие летних Олимпийских игр 2024-го года состоялось в Париже. Как прошла церемония в столице Франции — в фоторепортаже «РБК Спорт»

Фото: Getty Images

Церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр состоялось в Париже.

Фото: Reuters

Мероприятие прошло в центре Парижа в дождливую погоду.

Фото: Ezra Shaw / Getty Images

Зрители смотрели церемонию под проливным дождем, некоторым пришлось уйти из-за погодных условий.

Фото: Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон и глава МОК Томас Бах наблюдали за торжественным мероприятием из VIP ложи.

Фото: Reuters

Парад атлетов впервые прошел не на стадионе, а на лодках по реке Сене. Первой по олимпийской традиции вышла сборная Греции.

Фото: Getty Images

После того, как проплыли первые четыре лодки, шествие прервала Lady Gaga, которая исполнила номер знаменитого кабаре Мулен Руж.

Фото: Kevin C. Cox/ Getty Images

Бывшая российская легкоатлетка Елена Куличенко приняла участие в церемонии в качестве знаменосца сборной Кипра.

Фото: Maja Hitij / Getty Images

Рекордсмен Олимпиады, 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс и 6-кратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад приняли медали в чемоданах.

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В церемонии приняли участие спортсмены из Казахстана.

Фото: Michael Reaves / Getty Images

Звезда НБА и двукратный олимпийский чемпион Леброн Джеймс стал знаменосцем сборной США на церемонии открытия Игр в Париже.

Фото: Getty Images

Спортсмены проплыли на фоне картин из Лувра и других художественных галерей Франции.

Фото: Getty Images

У сборной Украины знаменосцами стали теннисистка Элина Свитолина и пловец Михаил Романчук.

Фото: Reuters

Сборная Франции завершила парад атлетов. Флаг национальной команды несли пловец Флоран Маноду и метательница диска Мелина Робер-Мишон.

Фото: Getty Images

После выхода всех стран-участниц появился человек в маске, который на протяжении всей церемонии бежал по городу с олимпийским факелом. Затем он делает из олимпийского флага плащ и на железном коне скачет прямо по реке.

Фото: Getty Images

Всадник появился у Эйфелевой башни, передавая олимпийский флаг, который уже через пару минут был повешен на флагштоке.

Фото: Getty Images

Не обошлось и без инцидентов. Олимпийский флаг повесили в перевернутом виде.

Фото: Getty Images

Позже на сцене с официальной речью выступили глава оргкомитета Игр в Париже Тони Эстанге и глава МОК Томас Бах.

Фото: Reuters

На сцене появился легендарный французский футболист Зинедин Зидан, который передал олимпийский факел испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю — многократному победителю турнира «Ролан Гаррос», который проходит в Париже.

Фото: Getty Images

Олимпийские кольца раскрылись на Эйфелевой башне в световом шоу.

Фото: Getty Images

Надаль вместе с Сереной Уильямс, гимнасткой Надей Коменэч и баскетболистом Карлом Льюисом проплыли к саду Тюильри, где прошла завершающая часть церемонии.

Фото: Getty Images

Испанский теннисист передал олимпийский огонь французской теннисистке Амели Моресмо, которая позже отдала его баскетболисту Тони Паркеру.

Факелоносцы быстро меняли друг друга. Всего в этой части церемонии приняли участие около 15 спортсменов, которые в разные годы завоевывали награды для Франции на Олимпийских и Паралимпийских играх.

Фото: Getty Images

Олимпийский огонь на воздушном шаре отправили легкоатлетка Мари-Жозе Перек и дзюдоист Тедди Ринер. Последним эстафету передал столетний олимпийский чемпион Шарль Костес, который победил в велоспорте на Играх-1948

Фото: Getty Images

Большой воздушный взлетел в небо вместе с олимпийским огнем.

Фото: Getty Images

Селин Дион закрыла церемонию открытия, исполнив Hymne a l'amour.

Фото: Getty Images

«РБК Спорт» вел онлайн-трансляцию церемонии открытия.