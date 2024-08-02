Россиянка Бладцева заняла пятое место на Олимпиаде в прыжках на батуте

Россиянка осталась без медали в прыжках на батуте на Олимпиаде

Победила британка Брайони Пейдж, а Виолетта Бордиловская принесла Белоруссии первую медаль в Париже

Анжела Бладцева (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Россиянка Анжела Бладцева заняла пятое место в соревнованиях по прыжкам на батуте на Олимпиаде в Париже.

В финале она показала результат 55,020 балла.

Победила британка Брайони Пейдж (56,480), второй стала белоруска Виолетта Бордиловская (56,060), третьей — канадка Софиан Мето (55,650).

В квалификации Бладцева была четвертой.

19-летняя Бладцева — единственная российская участница олимпийского турнира по прыжкам на батуте. Она является одной из 15 российских спортсменов, которые принимают участие в Олимпиаде в нейтральном статусе. В нынешнем сезоне Бладцева выиграла Кубок мира в общем зачете.

В Париже также выступают 17 белорусских спортсменов в нейтральном статусе. Это первая медаль для Белоруссии.

Таблица медалей Олимпиады