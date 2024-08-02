Россиянка осталась без медали в прыжках на батуте на Олимпиаде
Россиянка Анжела Бладцева заняла пятое место в соревнованиях по прыжкам на батуте на Олимпиаде в Париже.
В финале она показала результат 55,020 балла.
Победила британка Брайони Пейдж (56,480), второй стала белоруска Виолетта Бордиловская (56,060), третьей — канадка Софиан Мето (55,650).
В квалификации Бладцева была четвертой.
19-летняя Бладцева — единственная российская участница олимпийского турнира по прыжкам на батуте. Она является одной из 15 российских спортсменов, которые принимают участие в Олимпиаде в нейтральном статусе. В нынешнем сезоне Бладцева выиграла Кубок мира в общем зачете.
В Париже также выступают 17 белорусских спортсменов в нейтральном статусе. Это первая медаль для Белоруссии.
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