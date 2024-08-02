Джокович впервые в карьере вышел в финал Олимпиады, где сыграет с Алькарасом

Джокович и Алькарас сыграют в финале Олимпиады

Сербский теннисист обыграл в 1/2 финала итальянца Лоренцо Музетти. Джокович в 37 лет впервые в карьере дошел до финала Олимпийских игр

Новак Джокович (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Сербский теннисист, вторая ракетка мира Новак Джокович вышел в финал олимпийского турнира в Париже.

В 1/2 финала 37-летний серб, посеянный на турнире под первым номером, победил итальянца Лоренцо Музетти, 16-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 6:2.

В решающем матче соперником Джоковича будет испанец Карлос Алькарас (третий номер рейтинга ATP).

В поединке за бронзу сыграют Музетти и канадец Феликс Оже-Альяссим.

Джокович является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде.

Матч за третье место пройдет 3 августа, финал — 4 августа.