Джокович и Алькарас сыграют в финале Олимпиады
Сербский теннисист, вторая ракетка мира Новак Джокович вышел в финал олимпийского турнира в Париже.
В 1/2 финала 37-летний серб, посеянный на турнире под первым номером, победил итальянца Лоренцо Музетти, 16-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 6:2.
В решающем матче соперником Джоковича будет испанец Карлос Алькарас (третий номер рейтинга ATP).
В поединке за бронзу сыграют Музетти и канадец Феликс Оже-Альяссим.
Джокович является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде.
Матч за третье место пройдет 3 августа, финал — 4 августа.
Сенатора Дмитрия Савельева задержали по делу об убийстве. Подробнее
Мосбиржа приостанавливает публикацию статистики по валютному рынку
Число погибших в Нижнем Тагиле выросло до семи
Как правильно дегустировать и подавать вино
Вступил в силу запрет на строительство в Москве квартир меньше 28 кв. м
На Украине подсчитали, сколько мужчин поступают в вузы для отсрочки
Ученые установили, что на Меркурии есть слой алмазов толщиной до 18 км
В ВШЭ рассказали о влиянии стресса на частоту употребления алкоголя
Подборка каналов РБК в Telegram