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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Худрук церемонии открытия Олимпиады рассказал об угрозах убийством

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Худрук церемонии открытия Олимпийских игр рассказал об угрозах убийством «из-за своего происхождения». Церемония вызвала критику из-за включенной в нее сцены, пародирующей «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи
Тома Жолли
Тома Жолли (Фото: Cao Can / Global Look Press)

Парижская прокуратура начала расследование из-за угроз в интернете в адрес Тома Жолли, художественного руководителя церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже, об этом сообщило France Info.

Жолли подал жалобу 30 июля, где сослался «на угрозы смертью из-за своего происхождения и клевету». Он объяснил полиции, что стал «объектом угроз и оскорблений в социальных сетях, критикующих его сексуальную ориентацию и ошибочно предполагаемое израильское происхождение», уточнили в прокуратуре.

Расследование проводят Национальный центр по борьбе с интернет-ненавистью прокуратуры Парижа (PNLH) и центральный аппарат по борьбе с преступлениями против человечности и преступлениями на почве ненависти (OCLCH).

Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады в Париже
Политика
Дональд Трамп

Церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр прошла в Париже в ночь на 27 июля. Она вызвала критику из-за включенной в нее сцены, похожей на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, где вместо Иисуса Христа и его учеников были бородатая женщина и переодетые в женщин мужчины. Конференция епископов Франции (CEF) и Русская православная церковь (РПЦ) раскритиковали церемонию открытия Олимпиады.

Предприниматель Илон Маск назвал церемонию открытия Игр «вопиющим неуважением к христианам». Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, в свою очередь, посчитал, что церемония является позором.

В связи с критикой директор по коммуникациям оргкомитета Игр Анн Дескамп заявила, что оргкомитет и Жолли не хотели никого оскорбить отдельными сценами церемонии.

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Олимпиада-2024 Париж Церемония открытия
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