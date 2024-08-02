Худрук церемонии открытия Олимпиады рассказал об угрозах убийством
Парижская прокуратура начала расследование из-за угроз в интернете в адрес Тома Жолли, художественного руководителя церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже, об этом сообщило France Info.
Жолли подал жалобу 30 июля, где сослался «на угрозы смертью из-за своего происхождения и клевету». Он объяснил полиции, что стал «объектом угроз и оскорблений в социальных сетях, критикующих его сексуальную ориентацию и ошибочно предполагаемое израильское происхождение», уточнили в прокуратуре.
Расследование проводят Национальный центр по борьбе с интернет-ненавистью прокуратуры Парижа (PNLH) и центральный аппарат по борьбе с преступлениями против человечности и преступлениями на почве ненависти (OCLCH).
Церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр прошла в Париже в ночь на 27 июля. Она вызвала критику из-за включенной в нее сцены, похожей на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, где вместо Иисуса Христа и его учеников были бородатая женщина и переодетые в женщин мужчины. Конференция епископов Франции (CEF) и Русская православная церковь (РПЦ) раскритиковали церемонию открытия Олимпиады.
Предприниматель Илон Маск назвал церемонию открытия Игр «вопиющим неуважением к христианам». Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, в свою очередь, посчитал, что церемония является позором.
В связи с критикой директор по коммуникациям оргкомитета Игр Анн Дескамп заявила, что оргкомитет и Жолли не хотели никого оскорбить отдельными сценами церемонии.
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