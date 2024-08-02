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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Мирра Андреева и Шнайдер гарантировали России первую медаль Олимпиады

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
В 1/2 финала российские теннисистки обыграли восьмых сеяных — Кристину Бучу и Сару Соррибес-Тормо из Испании. В решающем матче их соперницами будут итальянки Сара Эррани и Джасмин Паолини
Мирра Андреева и Диана Шнайдер
Мирра Андреева и Диана Шнайдер (Фото: Edgar Su / Reuters)

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал олимпийского турнира в парном разряде.

В 1/2 финала россиянки обыграли Кристину Бучу и Сару Соррибес-Тормо из Испании со счетом 6:1, 6:2.

Буча и Соррибес-Тормо были посеяны на Олимпиаде под восьмым номером.

В финале россиянки сыграют с итальянками Сарой Эррани и Джасмин Паолини. Испанки в поединке за бронзу встретятся с Каролиной Муховой и Линдой Носковой из Чехии.

Финал и матч за бронзу в женском парном разряде состоятся 4 августа.

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В одиночном разряде 17-летняя Андреева проиграла в первом круге, 20-летняя Шнайдер — во втором.

Андреева и Шнайдер остались последними из российских теннисистов, кто продолжает выступления на Олимпиаде.

Таким образом, Андреева и Шнайдер гарантировали первую награду для российских спортсменов на Олимпиаде-2024. Всего в Париже выступают 15 российских атлетов в нейтральном статусе.

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Олимпиада-2024 теннис россияне на Олимпиаде-2024 Мирра Андреева Диана Шнайдер
Мирра Андреева фото

Мирра Андреева

теннисистка
29 апреля 2007 года
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