Мирра Андреева и Шнайдер гарантировали России первую медаль Олимпиады

В 1/2 финала российские теннисистки обыграли восьмых сеяных — Кристину Бучу и Сару Соррибес-Тормо из Испании. В решающем матче их соперницами будут итальянки Сара Эррани и Джасмин Паолини

Мирра Андреева и Диана Шнайдер (Фото: Edgar Su / Reuters)

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал олимпийского турнира в парном разряде.

В 1/2 финала россиянки обыграли Кристину Бучу и Сару Соррибес-Тормо из Испании со счетом 6:1, 6:2.

Буча и Соррибес-Тормо были посеяны на Олимпиаде под восьмым номером.

В финале россиянки сыграют с итальянками Сарой Эррани и Джасмин Паолини. Испанки в поединке за бронзу встретятся с Каролиной Муховой и Линдой Носковой из Чехии.

Финал и матч за бронзу в женском парном разряде состоятся 4 августа.

В одиночном разряде 17-летняя Андреева проиграла в первом круге, 20-летняя Шнайдер — во втором.

Андреева и Шнайдер остались последними из российских теннисистов, кто продолжает выступления на Олимпиаде.

Таким образом, Андреева и Шнайдер гарантировали первую награду для российских спортсменов на Олимпиаде-2024. Всего в Париже выступают 15 российских атлетов в нейтральном статусе.

Таблица медалей Олимпиады