Мирра Андреева и Шнайдер гарантировали России первую медаль Олимпиады
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал олимпийского турнира в парном разряде.
В 1/2 финала россиянки обыграли Кристину Бучу и Сару Соррибес-Тормо из Испании со счетом 6:1, 6:2.
Буча и Соррибес-Тормо были посеяны на Олимпиаде под восьмым номером.
В финале россиянки сыграют с итальянками Сарой Эррани и Джасмин Паолини. Испанки в поединке за бронзу встретятся с Каролиной Муховой и Линдой Носковой из Чехии.
Финал и матч за бронзу в женском парном разряде состоятся 4 августа.
В одиночном разряде 17-летняя Андреева проиграла в первом круге, 20-летняя Шнайдер — во втором.
Андреева и Шнайдер остались последними из российских теннисистов, кто продолжает выступления на Олимпиаде.
Таким образом, Андреева и Шнайдер гарантировали первую награду для российских спортсменов на Олимпиаде-2024. Всего в Париже выступают 15 российских атлетов в нейтральном статусе.
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