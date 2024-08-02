В Кремле оценили участие в Олимпиаде проваливших гендерный тест боксерш

Дмитрий Песков заявил о «граничащих с извращениями псевдолиберальных проявлениях», жертвами которых становится олимпийское движение

Дмитрий Песков (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что международное олимпийское движение становится жертвой псевдолиберальных проявлений, которые граничат иногда с извращениями. Так он прокомментировал участие в Олимпиаде в Париже двух боксерш, которые ранее провалили гендерный тест.

«Стоит жалеть, что международное олимпийское движение существенно девальвируется и становится жертвой псевдолиберальных проявлений, которые граничат иногда с извращениями. Мы бы предпочли видеть старый добрый олимпийский комитет с идеями олимпизма, в котором важное место занимали и российские спортсмены. К сожалению, эти времена уже миновали. Бой не смотрели. Честно говоря, особого желания нет», — сказал Песков.

Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин из Тайваня во время чемпионата мира 2023 года в Нью-Дели были дисквалифицированы после гендерного теста. МОК допустил обеих спортсменок на Игры в Париже. Там отметили, что провалившие гендерный тест на ЧМ-2023 спортсменки стали «жертвами внезапного и произвольного решения» Международной боксерской ассоциации (IBA).

Итальянка Анджела Карини 1 августа уже на 46-й секунде отказалась продолжать бой 1/8 финала в весе до 64 кг против Хелиф. Она назвала поединок несправедливым и в слезах покинула ринг.