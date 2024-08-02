Итальянка ушла из бокса после нокаута от провалившей гендерный тест девушки

Карини ушла из бокса после нокаута от провалившей гендерный тест девушки

Анджела Карини заявила, что, получив удар соперницы по лицу, почувствовала сильную боль в носу, потеряла равновесие и испытывала трудности с дыханием

Анджела Карини (Фото: Ciro Fusco / Global look press)

Итальянская боксерша Анджела Карини завершила карьеру, передает слова спортсменки La Stampa. Это произошло на следующий день после поражения на Олимпийских играх от алжирки Иман Хелиф.

«Я не проиграла, но я сдалась как зрелый человек. Сейчас я говорю «чао» боксу», — заявила 25-летняя Карини. Она заявила, что, получив удар соперницы по лицу, почувствовала сильную боль в носу, потеряла равновесие и испытывала трудности с дыханием. Для нее Олимпиада в Париже была первой в карьере.

Карини на 46-й секунде отказалась продолжать бой 1/8 финала в весе до 64 кг против Хелиф. Сразу после боя Карини расплакалась и назвала бой несправедливым.

Хелиф выступала на Олимпийских играх в Токио и стала серебряным призером чемпионата мира по боксу 2022 года. Перед финалом чемпионата мира 2023 года Хелиф дисквалифицировали после биохимического теста на гендерное соответствие.

Результаты теста официально не раскрывались, но Insidethegames писал, что причиной стал повышенный уровень тестостерона. Алжирка заявила, что стала жертвой «заговора». По ее словам, ей сказали, что у нее есть «характеристики», которые мешают соревноваться с женщинами. Однако по решению Международного олимпийского комитета (МОК) Хелиф допустили к Олимпиаде в Париже.