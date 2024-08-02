Белоруссия завоевала первое золото на Олимпиаде в Париже
Белорус Иван Литвинович занял первое место в соревнованиях по прыжкам на батуте на Олимпиаде в Париже.
В финале он показал результат 63,090 балла.
Вторым стал китаец Ван Цзысай (61,890), третьим — его соотечественник Янь Ланъюй (60,950).
Это вторая медаль Белоруссии на Олимпиаде. Ранее 2 августа Виолетта Бордиловская завоевала серебро в прыжках на батуте.
23-летний Литвинович — олимпийский чемпион Токио, двукратный чемпион мира.
Всего в Париже выступают 17 белорусских спортсменов в нейтральном статусе.
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