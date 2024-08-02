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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Белоруссия завоевала первое золото на Олимпиаде в Париже

Белорус Литвинович стал двукратным олимпийским чемпионом в прыжках на батуте
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Иван Литвинович победил в соревнованиях по прыжкам на батуте. Белорусские спортсмены выступают на Олимпиаде в нейтральном статусе
Иван Литвинович
Иван Литвинович (Фото: Naomi Baker / Getty Images)

Белорус Иван Литвинович занял первое место в соревнованиях по прыжкам на батуте на Олимпиаде в Париже.

В финале он показал результат 63,090 балла.

Вторым стал китаец Ван Цзысай (61,890), третьим — его соотечественник Янь Ланъюй (60,950).

Это вторая медаль Белоруссии на Олимпиаде. Ранее 2 августа Виолетта Бордиловская завоевала серебро в прыжках на батуте.

23-летний Литвинович — олимпийский чемпион Токио, двукратный чемпион мира.

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Всего в Париже выступают 17 белорусских спортсменов в нейтральном статусе.

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Иван Витченко Иван Витченко
прыжки на батуте Олимпиада-2024 Белоруссия
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