IBA осудила участие на Олимпиаде провалившей гендерный тест боксерши

В Международной ассоциации бокса (IBA) заявили, что стремятся защитить женщин-боксеров и осуждают как МОК, так и World Boxing за допуск к соревнованиям спортсменов, «не имеющих на это права»

Иман Хелиф (Фото: IMAGO/R4924_italyphotopress / Global look press)

Международная ассоциация бокса (IBA) осудила участие Иман Хелиф из Алжира на олимпийском турнире. Заявление опубликовано на сайте IBA.

В организации заявили, что стремятся защитить женщин-боксеров и осуждают как МОК, так и World Boxing за допуск к соревнованиям спортсменов, «не имеющих на это права». В IBA напомнили, что в 2023 году во время чемпионата мира в Индии из‑за несоответствия критериям допуска были отстранены Хелиф и Линь Юйтин. В результате гендерного теста, который проводили по запросу IBA, было доказано наличие у спортсменок ХY‑хромосом (в том числе мужской хромосомы Y).

В IBA заявили, что Юйтин не стала обжаловать решение IBA в Спортивном арбитражном суде (CAS), а Хелиф сначала обжаловала решение, но потом отозвала апелляцию в ходе разбирательства. «Мы совершенно не понимаем, почему какая-либо организация подвергает боксера риску, который может привести к потенциально серьезной травме, и как это может быть осуществимо, если боксер не соответствует критериям допуска к соревнованиям. Мы защищаем женщин и их права соревноваться на ринге с равными соперниками», — добавили в IBA.

Накануне Хелиф из Алжира победила Анджелу Карини из Италии в поединке 1/8 финала олимпийского турнира в Париже. После 46-й секунды поединка итальянка отказалась продолжать бой. Она назвала поединок несправедливым и в слезах покинула ринг.

После этого МОК сделал заявление, в котором выступил за право заниматься спортом без дискриминации. Он напомнил, что девушки много лет участвовали в международных соревнованиях по боксу в женской категории, включая Олимпийские игры в Токио, чемпионаты мира и другие турниры, санкционированные IBA.